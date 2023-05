8 officiers du personnel du lieutenant-gouverneur de Delhi allèguent avoir été harcelés par le gouvernement AAP

Pas moins de huit officiers en poste au sein du gouvernement de Delhi et de la Municipal Corporation of Delhi (MCD) ont allégué un « harcèlement flagrant » de la part du gouvernement d’Arvind Kejriwal, ont affirmé samedi des responsables du bureau de LG.

Aucune réaction immédiate n’a été disponible de la part du gouvernement de Delhi ou du parti Aam Aadmi (AAP) au pouvoir dans la capitale nationale concernant l’allégation de harcèlement des officiers.

Les responsables du bureau du lieutenant-gouverneur (LG) ont déclaré que deux plaintes avaient été reçues plus tôt cette année, tandis que six avaient été reçues après le 11 mai, jour où la Cour suprême a accordé le contrôle des questions de services, à l’exception de la police, des terres et de l’ordre public, aux élus. gouvernement à Delhi.

Un responsable du gouvernement de Delhi a déclaré que toute réaction aux allégations ne pouvait être fournie qu’après avoir examiné les plaintes, le cas échéant.

Il n’y a pas non plus eu de réaction immédiate de la part des officiers qui ont allégué avoir été harcelés.

Cinq agents de l’IAS font partie de ceux qui ont porté plainte contre le gouvernement AAP. Il s’agit du secrétaire en chef Naresh Kumar, de l’ancien secrétaire aux services Ashish More, des secrétaires spéciaux Kinny Singh et YVVJ Rajasekhar et du secrétaire au pouvoir Shurbir Singh.

Madhur Verma, officier de l’IPS et chef de la branche anti-corruption, Kunal Kashyap, officier de l’IRS, évaluateur en chef et percepteur du département des impôts fonciers, et Amitabh Joshi, officier DANICS ad hoc et secrétaire adjoint du département des services, font également partie des plaignants, ont indiqué les responsables.

Madhur Verma et Shurbir Singh, originaires du Pendjab, ont allégué dans leur plainte que leurs familles étaient ciblées dans leur État d’origine. Shurbir Singh a informé le bureau de LG qu’il avait approché la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana contre le harcèlement de sa famille, ont indiqué les responsables.

L’AAP est au pouvoir au Pendjab et il n’y a eu aucune réaction de sa part sur les plaintes des officiers qui viennent de l’État.

Il y a eu une discorde croissante entre les bureaucrates et la dispense du PAA à Delhi depuis que la Cour suprême a accordé au gouvernement de la ville le pouvoir exécutif en matière de services, y compris le transfert et l’affectation d’officiers.

Quelques heures après que l’ordonnance du tribunal suprême a placé le contrôle des bureaucrates travaillant avec le gouvernement de Delhi, More a été démis de ses fonctions de secrétaire aux services.

Le ministre des Services de Delhi, Saurabh Bharadwaj, avait également allégué vendredi que le secrétaire en chef (CS) Kumar lui avait proféré une menace de mort le 16 mai.

M. Kumar, cependant, a affirmé dans une lettre au LG que les allégations étaient une réflexion après coup de Bharadwaj pour se sauver de son inconduite présumée avec les officiers du département des services.

Partageant les détails, un responsable du bureau LG a déclaré le 16 mai que le secrétaire en chef avait été appelé par Bharadwaj dans sa chambre au secrétariat de Delhi après les heures de bureau pour planifier une réunion du Conseil des services civils (CSB) dans la nuit.

« En raison d’appels répétés du ministre, le secrétaire en chef a de nouveau atteint le secrétariat et l’a rencontré. Le CS a informé le ministre que le CSB s’est réuni dans la matinée du 16 mai concernant les instructions du ministre pour le changement de procédure à suivre par le CSB et que les recommandations du CSB étaient en attente auprès du ministre », a déclaré le responsable.

« Ce dossier a été effacé par Bharadwaj et des notes ont été envoyées via WhatsApp à 21h55 le 16 mai et le dossier physique a été envoyé vers 22h23 le 16 mai à la résidence officielle du CS. Le 19 mai, Bharadwaj a fait de faux allégations selon lesquelles le CS a menacé de le tuer », a déclaré le responsable.

Cela a été fait pour déposer une « contre-plainte après coup pour se sauver de l’inconduite qu’il a commise avec des agents du département des services le 16 mai, une fois qu’il a appris la même chose », a déclaré le responsable en se référant à Ministre des services Bharadwaj.

Dans une plainte au LG, l’ancien secrétaire aux services More le 16 mai s’est plaint que Bharadwaj l’avait intimidé et détenu avec un autre fonctionnaire – l’officier de l’IAS de 2014, Kinny Singh, qui est secrétaire spécial au département des services – dans son bureau pour certains dossiers. .

Plus allégué que le ministre l’a forcé à signer un papier et quand il ne l’a pas fait, Bharadwaj l’a menacé de conséquences désastreuses, disant que sa carrière serait complètement ruinée.

Dans sa plainte, More a également affirmé qu’un autre fonctionnaire du département des services, Joshi, s’était mal conduit et que Bharadwaj l’avait également forcé à signer un papier.

Plus avaient porté plainte contre le ministre auprès du CS et du ministère de l’intérieur de l’Union par l’intermédiaire du LG. Le secrétaire spécial vigilance Rajasekhar, qui enquêtait sur l’affaire d’escroquerie à l’accise de Delhi, les dépenses engagées pour la rénovation de la résidence officielle du ministre en chef et d’autres irrégularités présumées, a été dessaisi de sa charge par une ordonnance émise par Bharadwaj. Les responsables du bureau de LG ont déclaré qu’il y avait eu une tentative d’intimidation du secrétaire au pouvoir de Delhi, Shurbir Singh, en utilisant la police du Pendjab pour poursuivre sa famille dans l’État.

Il a depuis déplacé la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana contre ce harcèlement, ont indiqué les responsables.

Les responsables du LG Office ont également affirmé que le chef de la branche anti-corruption Verma, qui appartient également au Pendjab, était également « traqué » par la police du Pendjab.

« Le gouvernement AAP du Pendjab était après sa famille – son frère et sa femme – à Ludhiana. Il a signalé à plusieurs reprises ce harcèlement indu à LG au fil des mois », a déclaré le responsable. Verma a allégué qu’il avait été harcelé depuis qu’il avait pris des mesures contre le président du conseil d’administration du Waqf de Delhi et le député d’Okhla Amanatullah Khan dans une affaire de corruption présumée.

Le responsable du bureau de LG a en outre déclaré que le maire du MCD avait envoyé une note au commissaire du MCD contre Kashyap, alléguant que l’officier ralentissait l’évasion fiscale immobilière par la propriété d’une agence de presse à RK Puram. L’officier a reçu des pots-de-vin de l’entreprise, a allégué le maire (Shelly Oberoi), selon le responsable.

Le maire, membre de l’AAP, a demandé au commissaire de retirer tous les travaux à l’officier.