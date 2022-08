8 officiers de prison minoritaires règlent leur procès pour avoir gardé Chauvin

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Huit agents correctionnels minoritaires qui travaillaient à la prison où un ancien officier de police de Minneapolis attendait son procès pour la mort de George Floyd ont reçu près de 1,5 million de dollars mardi pour régler un procès.

Les officiers ont déposé la plainte pour discrimination raciale après qu’un surintendant de la prison du comté de Ramsey a interdit aux officiers de couleur d’entrer dans l’étage où Derek Chauvin était détenu. Le règlement demande également au comté de s’excuser dans une déclaration écrite et de reconnaître que l’ordre était discriminatoire et erroné.

Floyd est décédé en mai 2020 après que Chauvin, qui est blanc, a utilisé son genou pour épingler le cou de l’homme noir menotté même après que Floyd ait cessé de bouger et de demander de l’air. L’incident a conduit à des protestations mondiales et à des manifestations violentes au Minnesota et ailleurs.

Steve Lydon, le surintendant de la prison, aurait dit à ses supérieurs qu’il avait été informé ce jour-là que Chauvin arriverait dans 10 minutes et il a lancé un appel “pour protéger et soutenir” les employés des minorités en les protégeant de Chauvin. Lydon a ensuite été rétrogradé.

La présidente du conseil d’administration, Trista MatasCastillo, s’est excusée dans un communiqué et a déclaré que les décisions des dirigeants du département du shérif, qui gère la prison, étaient « plus que juste fausses – elles étaient racistes, odieuses, très irrespectueuses et complètement en décalage avec la vision et les valeurs du comté de Ramsey. .”

Les huit plaignants ont déclaré qu’ils espéraient que les directeurs de prison travailleraient à des changements significatifs qui créeraient un environnement de travail sûr et accueillant.

The Associated Press