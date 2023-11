8 novembre | Israël opère au cœur de la ville de Gaza dans la guerre contre le Hamas

12h37, le 8 novembre 2023

Le représentant juif Brad Schneider était l’un des 22 démocrates à voter aux côtés des républicains pour censurer la représentante Rashida Tlaib pour ses propos anti-israéliens.

Tlaib a été censurée mardi soir par 234 voix contre 188, condamnant formellement son sentiment anti-israélien après avoir publié une vidéo sur X, anciennement Twitter, utilisant le slogan pro-palestinien controversé « Du fleuve à la mer ».

“Ce n’est pas un langage codé”, a déclaré mercredi Schneider à “America’s Newsroom”. “C’était le cri de ralliement de l’OLP en 1964, avant qu’Israël ne prenne le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza. C’était le cri de ralliement et c’est encore aujourd’hui le cri de ralliement du Hamas. Il appelle à la destruction de l’État d’Israël et de la Palestine. meurtre de Juifs. »

“Nous sommes des élus. Nous devons mesurer nos paroles, être attentifs et réfléchir à ce que nous disons et lorsque nous faisons des erreurs, nous lever et les corriger, et lorsqu’un collègue refuse de le faire et lance de l’essence sur un incendie, cela doit être contré et résolu, et le bilan doit être corrigé”, a poursuivi le démocrate de l’Illinois.

Les critiques soutiennent que le chant soutient l’anéantissement de l’État juif, bien que Tlaib ait repoussé ces accusations, affirmant soutenir la « coexistence pacifique » pour les Israéliens et les Palestiniens.

“‘Du fleuve à la mer’ est un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine”, a-t-elle écrit sur X, anciennement Twitter. “Mon travail et mon plaidoyer ont toujours été centrés sur la justice et la dignité pour tous, quelle que soit leur foi ou leur origine ethnique.”

Bailee Hill de Fox News a contribué à ce rapport