8 nouveaux hôtels pour les amateurs d’hiver aux États-Unis et en Europe

Saint-Moritz et Zermatt sont peut-être des stations de ski suisses incontournables, mais Crans-Montana, qui se trouve au-dessus de la vallée du Rhône dans le canton francophone du Valais, propose des pistes de pointe et des vues qui s’étendent du Mont Blanc à l’ouest. au Cervin à l’est. Un terrain détendu et riche en dameuses et une abondance d’installations pour les jeunes enfants, y compris Snow Island, une zone pour enfants avec un tapis magique pour les débutants, font de la station un pôle d’attraction pour les familles. Les 300 jours de soleil ajoutent à l’allure.

Au-delà du ski, il y a le tubing et la luge ; patinage sur glace et curling au Centre d’Ycoor ; traîneau à chiens sur le glacier de la Plaine-Morte ; excursions en raquettes au village d’Aminona; et, si vous visitez pendant les fêtes de fin d’année, le festival des lumières Etoile Bella Lui propose des animations nocturnes et un sentier illuminé d’un kilomètre de long qui serpente à travers les arbres.

Lorsque la chaîne hôtelière thaïlandaise Six Senses ouvrira son hôtel skis aux pieds en février, une nouvelle marque d’hospitalité brillante s’abattra sur cette partie de la Suisse. Le groupe de luxe, connu pour ses programmes de bien-être et son ratio personnel/invité de trois pour un, vise à “faire entrer l’extérieur” grâce à un design évoquant la forêt alpine. Le hall Pierre de Vals en pierre et en bois, par exemple, fait écho à une grotte sous un dais d’arbres avec une lumière qui coule à travers des panneaux de verre, comme il le ferait dans la nature. Les 78 chambres sont d’une élégance discrète, avec une literie bio, des murs en bois brut et enduits texturés, des parquets en chêne et des meubles en cuir dessinés par Reda Amalou. Les baies vitrées offrent des vues sur des panoramas escarpés et enneigés.

Le spa est le cœur du bâtiment, avec un plafond sculptural imposant composé de 15 000 lattes de bois, qui se reflètent dans la piscine. Il y a des chaises longues So Sound; Saunas finlandais, de roche et de sel bio ; une nacelle d’étirement ; et un salon de récupération Biohacking avec des traitements impliquant la chaleur infrarouge et les vibrations.

Six Sens Crans-Montana; tarifs à partir d’environ 700 $; voir sur Google Maps.

