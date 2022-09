8 mythes sur l’anxiété que vous pouvez arrêter de croire aujourd’hui

Réalité : Les troubles anxieux sont trouble mental le plus courant aux États-Unis, selon l’Anxiety and Depression Association of America. Cependant, ils sont hautement traitables avec une thérapie.

Malgré la prévalence, il existe de nombreux mythes et idées fausses sur les symptômes et le traitement des troubles anxieux. Cette désinformation peut rendre difficile l’obtention de l’aide dont vous avez besoin. Creusons dans ce qui est fait et fiction sur l’anxiété.

1. Les troubles anxieux ne sont pas réels car tout le monde souffre d’anxiété

Étant donné à quel point le stress et l’anxiété sont courants, certains peuvent croire que troubles anxieux ne sont pas une chose réelle. Cependant, il existe une distinction clinique entre les soucis quotidiens normaux et les troubles anxieux. Le Manuel diagnostique et statistique de la santé mentale, cinquième édition, caractérise le trouble anxieux généralisé comme une anxiété excessive qui survient presque tous les jours pendant au moins six mois. La personne doit également avoir du mal à contrôler ses inquiétudes au point que cela provoque un stress important et altère sa capacité à fonctionner. Une façon simple d’y penser est que l’anxiété est comment vous réagissez au stress.

Les troubles anxieux sont relativement fréquents, avec plus de 40 millions d’adultes vivant avec un trouble anxieux aux États-Unis. C’est 19,1% de la population adulte. Le trouble anxieux de certaines personnes se manifeste extérieurement et est facile à repérer avec symptômes physiques de panique, tandis que d’autres peuvent ne pas être perceptibles par les personnes qui les entourent.

2. L’anxiété sociale, c’est juste être timide

Certains comportements d’anxiété sociale peut ressembler à être timide. Cependant, ils sont très différents.

Être timide est un trait de personnalité. L’anxiété sociale est un trouble anxieux marqué par la peur des situations sociales associée à une inquiétude extrême quant à la façon d’agir ou de performer. Ceux qui souffrent d’anxiété sociale craignent de se mettre dans l’embarras et les gens autour d’eux disséqueront tout ce qu’ils font, à la recherche d’erreurs. L’anxiété sociale peut entraver votre capacité à fonctionner socialement.

Ceux qui sont timides sont plus susceptibles d’avoir de l’anxiété sociale, mais vous pouvez être timide ou réservé sans ressentir l’inquiétude excessive et l’accumulation de panique dans les situations sociales.

JGI/Jamie Grill/Getty Images



3. Vous pouvez vous débarrasser de l’anxiété

De nombreux mythes circulent sur la durée et le traitement de l’anxiété. Certains considèrent l’anxiété comme une phase. Ou qu’une vie saine pleine d’exercice et de légumes éliminera l’anxiété. Ces mythes sont probablement nés des fluctuations normales des soucis quotidiens ou des moments où une personne ayant un le trouble anxieux voit une réduction des symptômes.

Cependant, les troubles anxieux cliniques ne disparaissent pas. Les symptômes persistent jusqu’au traitement. Si vous ne recevez pas de traitement, les symptômes s’aggraveront probablement avec le temps. Vous apprenez à gérer, diminuer et même éliminer les symptômes grâce à des techniques de thérapie et d’adaptation.

Les changements de mode de vie peuvent améliorer la santé globale et réduire l’anxiété. Cependant, ces changements ne fonctionnent pas pour tout le monde et ne doivent pas être généralisés à toutes les personnes anxieuses.

Lire la suite: Meilleurs thés pour l’anxiété et le stress

4. L’anxiété fait partie de la vie

Se sentir stressé et inquiet est courant. C’est ainsi que notre cerveau nous avertit des menaces ou des dangers afin que nous puissions agir de manière appropriée. Les sentiments persistants d’inquiétude ou de panique ne sont pas juste une partie de la vie. Ce sont les symptômes d’un trouble anxieux. Et bien que de nombreuses personnes vivent avec des troubles anxieux, s’ils ne sont pas traités, cela peut avoir un impact significatif sur votre capacité à fonctionner. L’anxiété a également été liée à une risque plus élevé de développer une maladie chronique.

Lire la suite: Meilleurs jouets Fidget pour l’anxiété

dragana991/Getty Images



5. Seuls les adultes sont anxieux

De quoi les enfants doivent-ils s’inquiéter ? C’est un mythe courant que l’anxiété est limitée aux adultes, qui ont des problèmes financiers, interpersonnels et professionnels à s’inquiéter. Cependant, selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 9,4% des enfants entre 3 et 17 ans avoir de l’anxiété.

Lorsqu’un enfant ne surmonte pas les peurs attendues d’être un enfant – être séparé de ses parents ou de la maison – et que cela l’empêche de fonctionner à l’école ou lorsqu’il joue avec d’autres enfants, il peut s’agir d’un trouble anxieux.

Signes d’anxiété chez les enfants et les adolescents:

Irritabilité ou se mettre facilement en colère

Peur extrême ou phobie des choses ou des situations – comme les chiens ou les visites chez le dentiste

Peur des lieux sociaux comme l’école ou les fêtes d’anniversaire

Inquiétude constante et pensées négatives sur l’avenir

Ne pas dormir ou manger correctement

Agissant de manière collante ou agitée

Se plaindre de maux d’estomac ou se sentir mal

6. Vous pouvez résoudre l’anxiété en évitant les situations stressantes

Bien que vous retirer d’une situation stressante soit un moyen de diminuer les symptômes sur le moment, cela ne résoudra pas l’anxiété ou ses déclencheurs.

Les déclencheurs situationnels courants de l’anxiété peuvent inclure :

Situations sociales ou grands groupes

Conflit dans des situations personnelles et professionnelles

Art oratoire

Espaces fermés

Éviter les situations n’est pas une tactique à long terme pour réguler l’anxiété – il n’y a pas moyen d’éviter les situations stressantes pour toujours. Se retirer de ces situations peut avoir un impact sur votre capacité à participer et à fonctionner dans la vie quotidienne.

Les traitements contre l’anxiété comme la thérapie ou les médicaments peuvent vous aider à mieux gérer les situations stressantes et à gérer les symptômes d’anxiété. Thérapie de l’anxiété vous aidera à identifier les facteurs qui contribuent à votre anxiété. Vous apprendrez également comment vos réflexions sur ces facteurs ou déclencheurs contribuent aux symptômes. En thérapie, vous serez encouragés à aborder les situations anxiogènes afin que vous puissiez apprendre que le résultat redouté est peu susceptible de se produire.

7. Les médicaments contre l’anxiété créent une dépendance

Les types courants de médicaments prescrits pour l’anxiété sont ISRS et SNRIdont aucun ne crée de dépendance. Benzodiazépines sont également prescrits pour les crises d’anxiété ou de panique modérées à sévères. Ils sont généralement considérés comme sûrs pour une utilisation à court terme ; cependant, il y a le potentiel d’abus et de dépendance si pris à long terme.

Même les médicaments qui ne créent pas de dépendance peuvent entraîner une adaptation au médicament, ce qui se produit lorsque votre corps s’habitue à les prendre. Avec l’adaptation, lorsque vous arrêtez de les prendre brusquement, également appelé arrêt, cela peut entraîner une gêne. Si vous souhaitez arrêter de prendre vos médicaments contre l’anxiété, vous devez en parler à votre médecin avant d’arrêter complètement de les prendre.

Pour certaines personnes, les médicaments sont indispensables pour vivre avec anxiété. Cependant, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Tu peux gérer l’anxiété sans prendre de médicaments. Des études montrent que la thérapie cognitivo-comportementale est tout aussi efficace, voire plus, que les médicaments pour de nombreuses personnes.

Wang Yukun/Getty Images



8. Je n’ai pas d’assurance, donc je ne peux pas obtenir d’aide pour mon anxiété

La thérapie peut être coûteuse; c’est un fait. Cela peut coûter entre 100 $ à 200 $ par séance sans assurance. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir d’aide.

Services de thérapie en ligne comme Espace de discussion ou MieuxAider peut baisser le prix à environ 60 $ à 90 $ pour chaque session. Mais cela reste hors de portée pour certains. Heureusement, options thérapeutiques abordables améliorera votre santé mentale sans vous ruiner.

Options qui peuvent soulager les symptômes d’anxiété :

Utilisation applications de santé mentale pour en savoir plus sur l’anxiété et soulager les symptômes.

pour en savoir plus sur l’anxiété et soulager les symptômes. Demandez des paiements dégressifs afin de ne payer que ce que vous pouvez vous permettre, en fonction de vos revenus.

Demander de l’aide à centres de santé communautaires ou groupes de soutien locaux.

Les collèges ou les universités peuvent offrir des séances de thérapie à faible coût pour ceux qui souhaitent rencontrer des étudiants diplômés en formation pour devenir thérapeutes.

L’employeur paiera généralement un nombre déterminé de séances de thérapie dans le cadre des programmes d’aide aux employés. Généralement, les PAE sont des solutions à court terme puisque seul un certain montant est couvert.

Lire la suite: Comment trouver le meilleur thérapeute près de chez vous

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.