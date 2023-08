8 morts et 4 blessés en Thaïlande après une collision entre un train et une camionnette

Huit personnes ont été tuées lorsqu’un train de marchandises a heurté une camionnette qui traversait des voies ferrées dans une province de l’est de la Thaïlande tôt vendredi matin, ont annoncé les autorités.

L’accident de 2h20 du matin a également fait quatre blessés dans le district de Muang de la province de Chachoengsao, selon la State Railway of Thailand.

Le conducteur de 54 ans, Wichai Yulek, a déclaré aux autorités qu’il avait vu le train approcher et entendu un klaxon d’avertissement. Il a ralenti, mais les passagers du véhicule l’ont exhorté à continuer. Lorsqu’il a réalisé que le camion se dirigeait vers une collision, il n’a pas pu s’arrêter à temps, a déclaré l’agence ferroviaire.

LA RECHERCHE CONTINUE POUR LE PILOTE D’ENTRAÎNEUR D’AVION MANQUANT, ÉTUDIANT AUX PHILIPPINES

Suraphath Prasop, 20 ans, se trouvait dans le camion transportant des travailleurs vers Laem Chabang dans la province de Chonburi. Il a dit aux autorités qu’il avait vu le train approcher alors que le véhicule était sur le point de traverser la voie ferrée. Bien qu’il ait entendu trois fois le klaxon du train, le conducteur ne s’est pas arrêté, a-t-il déclaré.

Le défunt comprenait trois femmes âgées de 22, 55 et 64 ans et cinq hommes âgés de 18, 27, 55, 60 et 62 ans, a indiqué l’agence ferroviaire.

Les corps ont été emmenés dans un hôpital de la police pour permettre aux proches de se préparer aux rites religieux.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le site de l’accident sur une route en béton se trouvait à un passage à niveau non autorisé sans barrières automatiques pour empêcher les passages à niveau à l’approche des trains. Il y a 693 points de passage non autorisés actuellement utilisés le long du système ferroviaire national, a indiqué l’agence.

Bien que le passage à niveau ne soit pas autorisé, une photo du lieu de l’accident fournie par les autorités montre des lumières et des panneaux d’avertissement à cet endroit.