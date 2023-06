8 morts en Afrique du Sud par balle dans une auberge pour hommes près de Durban

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) – Des hommes armés ont fait irruption dans une chambre d’une auberge pour hommes près de la ville de Durban, dans l’est de l’Afrique du Sud, tuant huit personnes et en blessant deux autres, a annoncé dimanche la police lors de la dernière fusillade de masse dans le pays.

Sept hommes ont été déclarés morts immédiatement après la fusillade dans les heures précédant l’aube de samedi dans le canton d’Umlazi. Un huitième homme est décédé dimanche, a indiqué la police.

Deux autres sont hospitalisés pour des blessures, dont un homme qui a sauté par la fenêtre de la chambre de l’auberge pour échapper aux coups de feu. La police a déclaré que 12 hommes se trouvaient dans la pièce en train de boire de l’alcool lorsque de nombreux hommes armés sont entrés par effraction, leur ont tiré dessus puis se sont enfuis.

Deux des hommes présents dans la pièce sont indemnes.

L’Afrique du Sud fait partie des 10 pays avec les taux d’homicides les plus élevés au monde et il y a eu une série de fusillades de masse ces dernières années. Au moins deux fusillades de masse ont été signalées plus tôt cette année.

Un enfant faisait partie des 10 membres de la famille qui ont été tués dans une maison en avril. Huit ont été abattus lors d’une fête d’anniversaire en janvier.

L’année dernière, 22 personnes ont été tuées en un week-end lors de trois fusillades distinctes dans des bars de différentes régions du pays.

L’Afrique du Sud a des lois relativement strictes sur les armes à feu, mais a de sérieux problèmes avec les armes à feu illégales, disent la police et les militants communautaires.

Une moyenne de 30 personnes par jour ont été tuées par des armes à feu en Afrique du Sud au cours des trois premiers mois de cette année, selon les statistiques officielles sur la criminalité. Au cours des mêmes trois mois, la police a enregistré plus de 4 000 cas de possession illégale d’armes ou de munitions.

Gérald Imray, Associated Press