8 morts de plus alors que l’État indien d’Assam vacille sous les inondations

GAUHATI, Inde (AP) – Des inondations massives et des glissements de terrain dans l’État d’Assam, dans le nord-est de l’Inde, ont fait huit morts supplémentaires, ont annoncé dimanche des responsables, portant à 62 le nombre de morts après des semaines de fortes pluies qui ont fait déborder l’un des plus grands fleuves d’Asie.

L’agence de gestion des catastrophes de l’Assam a déclaré que 32 des 35 districts de l’État étaient sous l’eau lorsque le fleuve Brahmapoutre gonflé a rompu ses berges, déplaçant plus de 3 millions de personnes. L’armée indienne a été appelée pour des efforts de sauvetage et l’armée de l’air est restée en attente.

Le Brahmapoutre coule du Tibet chinois à travers l’Inde et le Bangladesh sur un trajet de près de 800 kilomètres (497 miles) à travers l’Assam.

Dimanche, quatre personnes ont disparu lorsqu’un bateau transportant neuf personnes a chaviré dans le district de Dibrugarh, dans l’est de l’Assam, à 500 kilomètres (310 miles) à l’est de Gauhati, la capitale de l’État. La police a déclaré que des opérations de recherche étaient en cours mais qu’elles étaient entravées par de forts courants.

Les prévisionnistes s’attendent à un répit des pluies après des averses incessantes.

Samedi, le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a visité les zones touchées par les inondations et a qualifié la situation de sombre.

« Nous nous concentrons maintenant sur les opérations de secours et de sauvetage », a déclaré Sarma, ajoutant que plus de 20 000 personnes ont été évacuées par l’armée et d’autres agences de secours.

Les pluies annuelles de mousson ont frappé la région en juin-septembre. Les pluies sont cruciales pour les cultures plantées pendant la saison mais causent souvent des dégâts importants.

Les inondations causées par des rivières gonflées se sont également propagées au Bangladesh voisin, où le gouvernement a déclaré que la situation était susceptible de se détériorer dans les districts les plus touchés de Sunamganj et Sylhet, dans le nord-est ainsi que dans le nord.

Des éclairs dans certaines parties du Bangladesh ont fait au moins neuf morts depuis vendredi.

Wasbir Hussain, The Associated Press