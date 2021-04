INDIANAPOLIS – La police a identifié vendredi le suspect armé qui a tué huit personnes dans une fusillade de masse jeudi soir dans une installation de FedEx, mais cherchait toujours un motif et travaillait à nommer les victimes.

La police a répondu aux installations de FedEx Ground sur le côté sud-ouest de la ville juste après 23 heures jeudi pour un rapport de coups de feu tirés sur une entreprise. La police a rencontré « une scène de crime très chaotique et active » après qu’un homme armé ait tiré au hasard à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, a déclaré vendredi le chef adjoint de la police d’Indianapolis, Craig McCartt, lors d’une conférence de presse.

McCartt a identifié plus tard vendredi le suspect comme étant Brandon Hole, âgé de 19 ans, de l’Indiana et a déclaré que les responsables de FedEx avaient confirmé que Hole était un ancien employé qui avait travaillé pour la dernière fois dans l’installation en 2020. Un motif de la fusillade n’est pas encore connu, a déclaré McCartt.

Hole a été impliqué dans des rapports de police précédents, un de 2020 et un autre d’il y a environ six ans, a déclaré McCartt. Plusieurs mandats de perquisition ont été exécutés vendredi.

Quatre personnes sont mortes à l’extérieur et quatre sont mortes à l’intérieur, plus le tireur, a déclaré McCartt. Cinq autres personnes ont été blessées dans l’incident, quatre avec des blessures par balle et une avec une autre blessure, a déclaré McCartt.

Certains membres de la communauté sikh ont été tués et blessés dans la fusillade de FedEx, selon un communiqué de Graham West, directeur des médias et des communications de la coalition sikh. Le communiqué n’indiquait ni les noms des victimes sikhs ni le nombre de morts et de blessés.

Les victimes sont toujours en cours d’identification et le coroner informe toujours les membres de la famille des victimes vendredi après-midi, a déclaré McCartt.

« Les yeux de la nation sont tournés vers Indianapolis aujourd’hui d’une manière que nous n’aurions jamais espérée », a déclaré vendredi le maire Joe Hogsett.

Voici ce que nous savons vendredi:

Que s’est-il passé pendant le tournage?

McCartt a déclaré vendredi que la fusillade avait eu lieu sur une courte période.

« Ce suspect est venu dans l’établissement, il est sorti de sa voiture et a rapidement commencé à tirer au hasard à l’extérieur de l’établissement », a déclaré McCartt.

« Ensuite, il est entré dans l’établissement pendant une brève période avant de se suicider », a ajouté McCartt.

Levi Miller, qui travaille à l’installation de FedEx, a raconté l’émission « TODAY » il mangeait avec des collègues lorsqu’ils ont entendu plusieurs coups de feu.

« J’ai supposé que c’était un problème de bouche avec une voiture », a-t-il déclaré. Miller était à l’extérieur du bâtiment et a ensuite entendu plus d’une douzaine de coups de feu supplémentaires tirés rapidement. Il se leva et vit une «silhouette encapuchonnée».

« L’homme avait un AR dans sa main, et il a commencé à crier, puis il a commencé à tirer dans des directions aléatoires », a déclaré Miller à « AUJOURD’HUI ».

Miller a dit qu’il pensait que le tireur l’avait vu alors il s’est esquivé pour se mettre à l’abri. Il a ajouté que ses amis au travail lui avaient dit qu’un autre homme non impliqué au départ avait sorti une arme à feu de son camion pour «essayer d’attaquer le tireur».

Lors de la conférence de presse, McCartt a déclaré qu’il n’avait pas entendu des agents de son département dire si un autre employé avait tenté d’engager le tireur mais ne l’avait pas exclu comme une possibilité.

Timothy Bouillat, qui travaille également dans l’établissement, a raconté au Washington Post un récit similaire de la façon dont la fusillade s’est déroulée et a vu quelqu’un qui a confronté le tireur se faire tirer dessus.

«J’essaie de comprendre ce qui s’est passé et de ne pas perdre de sang-froid», a déclaré Bouillat au Post. « Ça aurait pu être moi. J’aurais pu être celui sur le sol, ne plus pouvoir revoir mes jumeaux.

Qui sont les victimes de FedEx?

Huit personnes sont mortes et cinq personnes ont été blessées et hospitalisées. Au moins une personne est restée dans un état critique à 3 heures du matin vendredi. D’autres blessés se sont emmenés dans les hôpitaux de la région, a déclaré Genae Cook, porte-parole du département de la police métropolitaine d’Indianapolis.

Aucun agent des forces de l’ordre ne figurait parmi les blessés, a déclaré Cook.

La police a établi un centre de regroupement familial à l’Holiday Inn, à un kilomètre de l’entrepôt, pour ceux qui n’avaient pas entendu parler de leurs proches.

FedEx interdit aux employés d’avoir leur téléphone avec eux lorsqu’ils travaillent. McCartt a déclaré que les employés n’ayant pas leur téléphone n’affectaient pas le temps de réponse de la police, mais pourraient avoir ajouté à la frustration et à la confusion sur le site d’unification.

Plusieurs heures après la fusillade, des membres de la famille se sont assis dans le hall de l’hôtel en attendant de savoir si leurs proches qui travaillaient dans l’établissement allaient bien. Certains avaient des pyjamas. Un homme avait un enfant endormi couvert d’une couverture sur son épaule. Ils portaient des masques pour se protéger du COVID-19.

La scène à l’intérieur de la salle de bal de l’Holiday Inn n’était rien de moins que du «chaos», ont déclaré d’autres membres de la famille.

« Je suis juste inquiète pour mon père », a déclaré Ashlee Floyd. Son père a travaillé dans les installations de FedEx près de l’aéroport pendant deux décennies. Il appelle généralement sa femme à 23 h 25, mais n’a pas appelé jeudi, elle dit: «Je ne sais pas s’il va bien. Je ne sais pas s’il est blessé. Je ne sais pas s’il est parti. J’ai juste peur en ce moment.

‘Je ne sais pas s’il va bien’: Les familles attendent d’entendre parler de leurs proches qui travaillent dans les installations de FedEx

«C’est difficile parce que si mon ami avait un téléphone, il pourrait me contacter tout de suite», a ajouté Jose Lopez, qui a travaillé dans l’établissement pendant environ six mois et était à l’Holiday Inn. «Même si c’est un message avec une seule lettre, vous savez qu’il vit.»

À 10 h 30, McGinty a déclaré que les fonctionnaires du coroner étaient « encore à quelques heures » de pouvoir traiter la scène et commencer l’identification officielle des victimes.

La Coalition Sikh n’a pas été en mesure d’inclure plus d’informations au-delà du fait que certaines victimes étaient sikhs et elle ne connaît pas l’identité et le mobile du tireur, a écrit West.

«Nous sommes profondément attristés d’apprendre que des membres de la communauté sikh font partie des personnes blessées et tuées par le tireur à Indianapolis la nuit dernière», a déclaré le directeur exécutif de la coalition, Satjeet Kaur, dans le communiqué.

<< Nos cœurs et nos prières accompagnent leurs familles, et nous sommes en contact avec les dirigeants communautaires, le gouvernement et les responsables de l'application des lois pour en savoir plus. Bien que nous ne connaissions pas encore le mobile ou l'identité du tireur, nous espérons que les autorités continueront à mener une enquête complète - y compris la possibilité de partialité comme facteur. "

Ce qu’il faut savoir sur Indianapolis et l’installation FedEx

Le hub FedEx Indianapolis, qui emploie plus de 4500 membres d’équipe, est le deuxième plus grand hub du réseau mondial de l’entreprise, a déclaré un représentant à IndyStar, qui fait partie du réseau USA TODAY, en mars.

Indianapolis, la capitale de l’Indiana, est à environ trois heures (environ 180 miles) au sud-est de Chicago et à moins de deux heures (environ 110 miles) à l’ouest de Cincinnati.

Que dit FedEx?

FedEx a publié une déclaration après l’incident sur Twitter, affirmant qu’elle coopérait avec les autorités et s’efforçait d’obtenir plus d’informations.

«Nous sommes profondément choqués et attristés par la perte des membres de notre équipe à la suite de la tragique fusillade dans notre installation de FedEx Ground à Indianapolis», a écrit FedEx dans un autre communiqué publié peu après 4 heures du matin. acte de violence. La sécurité des membres de notre équipe est notre priorité absolue et nous coopérons pleinement avec les autorités chargées de l’enquête. »

Que dit la Maison Blanche?

Le président Joe Biden a été informé de la fusillade et les principaux collaborateurs de la Maison Blanche ont été en contact avec les dirigeants locaux sur le terrain, a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche.

« La violence armée est une épidémie en Amérique. Mais nous ne devons pas l’accepter. Nous devons agir », a déclaré Biden dans un communiqué. Il a également ordonné que le drapeau de la Maison Blanche soit abaissé à la moitié du personnel pour la quatrième fois en moins de cinq semaines.

Psaki a déclaré que la dernière d’une série de fusillades récentes montrait pourquoi plus d’action était nécessaire sur les armes à feu, soulignant le soutien de Biden à trois projets de loi qui resserreraient les vérifications des antécédents qui ont été adoptées par la Chambre le mois dernier.

Un projet de loi élargirait la vérification des antécédents des personnes cherchant à acheter ou à transférer des armes à feu, tandis qu’un autre réduirait la soi-disant échappatoire de Charleston, qui permet aux ventes d’armes à feu de se dérouler sans vérification des antécédents complète si trois jours ouvrables se sont écoulés. Les projets de loi font face à des batailles difficiles dans un Sénat également divisé.

Plus tôt, le maire d’Indianapolis, Hogsett, a déclaré qu’il avait également signé une lettre avec plus de 150 autres maires demandant au Sénat d’adopter une réglementation plus stricte sur les armes à feu.

« Le fléau de la violence armée qui a tué beaucoup trop de personnes dans notre communauté et dans notre pays », a déclaré Hogsett lors de la conférence de presse.

La fusillade est l’une des 28 fusillades de masse aux États-Unis au cours du seul mois d’avril, selon les Gun Violence Archive. Les archives définissent un tir de masse comme quatre personnes ou plus abattues ou tuées, sans compter le tireur. Les archives comprennent des incidents domestiques et ne se limitent pas aux fusillades publiques de masse.

Contribuant: Alexandria Burris, Domenica Bongiovanni et Sarah Nelson, Indy Star; Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press