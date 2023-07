8 morts au large du Sénégal après le chavirement d’un bateau de migrants transportant 155 personnes

Un bateau de migrants transportant environ 155 personnes a chaviré alors qu’il se dirigeait vers l’Europe depuis le Sénégal, selon le gouvernement jeudi.

L’incident s’est produit quelques jours après la disparition de 90 migrants à destination de l’Europe voyageant sur un autre bateau au large de Saint-Louis.

La route migratoire atlantique empruntée par de nombreux Africains, notamment ceux du Maroc, du Sahara occidental et de Mauritanie, est considérée comme l’une des routes maritimes les plus meurtrières au monde.

Huit migrants ont été retrouvés morts après qu’un bateau a chaviré au large des côtes du nord du Sénégal alors qu’il tentait de rejoindre l’Europe, a indiqué le gouvernement.

Les corps ont été récupérés par les pompiers et la marine et une recherche de survivants a été lancée, a annoncé jeudi le ministre sénégalais de l’Intérieur, Félix Abdoulaye Diome, dans la ville de pêcheurs de Saint-Louis, dans le nord du pays, où les corps ont été amenés.

Le directeur de la morgue de Saint-Louis, Mourtalla Mbaye, a déclaré à l’Associated Press qu’environ 155 personnes étaient à bord et que de nombreux survivants ont été blessés et soignés dans une zone militaire de la ville.

Six corps ont été amenés à sa morgue – tous étaient des hommes qui se sont noyés. On ne sait pas combien de personnes ont survécu et combien sont toujours portées disparues, a-t-il déclaré.

Le bateau, secouru mercredi soir, survient quelques jours après que sept autres personnes ont été retrouvées mortes et 50 ont été secourues sur un autre navire également à destination de l’Europe et découvert au large de Saint-Louis. Au moins 90 personnes sont portées disparues de ce bateau.

Cela vient également après une annonce du groupe d’aide espagnol Walking Borders selon laquelle environ 300 personnes ont disparu fin juin lorsque trois bateaux ont quitté le Sénégal depuis deux villes différentes.

La route migratoire de l’Atlantique est l’une des plus meurtrières au monde, avec près de 800 personnes décédées ou portées disparues au premier semestre 2023, selon Walking Borders.

Ces dernières années, les îles Canaries sont devenues l’une des principales destinations des personnes essayant de rejoindre l’Espagne, avec un pic de plus de 23 000 migrants arrivant en 2020, selon le ministère espagnol de l’Intérieur. Au cours des six premiers mois de cette année, plus de 7 000 migrants et réfugiés ont atteint les Canaries.

Les bateaux voyagent principalement depuis le Maroc, le Sahara occidental et la Mauritanie, et moins venant du Sénégal. Cependant, au moins 19 bateaux en provenance du Sénégal sont arrivés aux îles Canaries depuis juin, a indiqué le groupe d’aide espagnol.

Des facteurs tels que des économies en difficulté, un manque d’emplois, la violence extrémiste, les troubles politiques et l’impact du changement climatique poussent les migrants à risquer leur vie sur des bateaux surpeuplés pour atteindre les Canaries. Le mois dernier au Sénégal, au moins 23 personnes ont été tuées au cours de semaines de manifestations entre les partisans de l’opposition et la police.

Ibnou Diagne est monté dans un bateau depuis la ville sénégalaise de Mbour le 2 juillet dans l’espoir de trouver un meilleur travail en Espagne pour subvenir aux besoins de sa famille, a-t-il déclaré. Diagne, 35 ans, était l’un des survivants du bateau retrouvé plus tôt cette semaine et a parlé à l’AP de Saint-Louis après avoir été secouru.

« Je voulais avoir de meilleures conditions de vie, car il est difficile ici de trouver un emploi », a-t-il déclaré. Il a payé environ 680 $ et s’est entassé dans un navire à destination de l’Espagne avec environ 150 autres personnes.

Les premiers jours du voyage se sont bien déroulés, mais le bateau a ensuite manqué d’essence et d’eau et s’est perdu entre la frontière mauritanienne et sénégalaise, a déclaré Diagne. Les passagers ont essayé de contacter des pêcheurs de leur ville de Mbour et aussi de Saint-Louis, mais il n’y avait pas de réseau téléphonique.

Peu de temps après, les gens ont commencé à mourir, a-t-il dit. Le premier homme qui est monté à bord du bateau, malade, est décédé des suites d’une maladie, tandis que d’autres ont été tués lorsque le bateau s’est brisé après avoir heurté l’embouchure de la rivière.

« J’ai vu un garçon mourir, il avait peut-être 15 ou 16 ans et je n’ai rien pu faire pour l’aider. Il a été blessé par un morceau de bois », a déclaré Diagne. « C’était le chaos absolu. »

Craignant de mourir sur le bateau qui coulait, de nombreuses personnes ont sauté à l’eau et ont essayé de nager. Certains des passagers ont voulu jeter les morts par-dessus bord, mais le capitaine a refusé, a-t-il dit.

L’embarcation y a été secourue par le gendarme sénégalais et ramenée à Saint-Louis.

Malgré la souffrance et la mort dont il a été témoin, Diagne dit que s’il a une autre occasion, il montera à bord d’un autre navire à destination de l’Espagne.

« Sans hésiter, si je trouve un autre bateau, je réessaierai », a-t-il déclaré.