8 mois de prison pour l’homme qui a pris un selfie avec ‘Qanon Shaman’ lors de la première condamnation pour crime anti-émeute du Capitole – RT USA News

Un homme de Floride risque huit mois derrière les barreaux pour avoir participé à l’émeute pro-Trump à Capitol Hill en janvier. L’homme n’a commis aucune violence, mais les procureurs ont toujours affirmé qu’il avait participé à une « menace contre la démocratie ».

Paul Allard Hodgkins a plaidé coupable en juin d’entrave au Congrès, un crime passible d’une peine maximale théorique de 20 ans de prison. Hodgkins, de Tampa, en Floride, est entré dans le Capitole des États-Unis en janvier aux côtés d’une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump, portant un drapeau « Trump 2020 ». Il a pris des selfies dans la salle du Sénat et a posé aux côtés du tristement célèbre « QAnon Shaman » Jacob Chansley.





Hodgkins a été condamné lundi à huit mois de prison et 24 mois de probation par un juge fédéral à Washington, DC, et sa peine devrait servir de référence pour des centaines d’autres émeutiers accusés de crime. Un émeutier a déjà été condamné pour des délits mineurs : Anna Morgan Lloyd, 49 ans, qui a reçu trois ans de probation le mois dernier, en plus d’une amende et d’un travail d’intérêt général. Lloyd a obtenu la clémence après avoir désavoué la conduite de ses camarades émeutiers et dit à son juge qu’elle avait lu de la littérature antiraciste fournie par son avocat.





Les politiciens du Parti démocrate et les médias libéraux ont qualifié l’émeute du 6 janvier de « insurrection » et un acte de « terrorisme intérieur ». Les procureurs dans l’affaire Hodgkins ont utilisé un verbiage similaire, avec une demande de condamnation du gouvernement indiquant que « le besoin de dissuader les autres est particulièrement fort dans les affaires de terrorisme domestique, ce qui était certainement le cas de la violation du Capitole. »

Les procureurs du gouvernement ont demandé au juge d’appliquer une peine d’environ 18 mois, affirmant que « comme chaque émeutier, [he] contribué à la menace collective contre la démocratie.

« Menace pour la démocratie » cependant, n’est pas un crime défini par la loi, et l’impact réel de l’émeute sur la démocratie américaine a fait l’objet d’un débat houleux entre la gauche et la droite depuis janvier. Alors que le président Joe Biden a qualifié l’émeute de « pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile » la foule a été dispersée en quelques heures et le Congrès a rapidement repris son travail de certification de la victoire électorale de Biden. De plus, Hodgkins n’a pas été accusé de complot, ce qui signifie que la conduite du reste des émeutiers ne devrait avoir aucune incidence sur son cas.

L’avocat de la défense de Hodgkins s’est opposé à l’utilisation du terme « terrorisme intérieur » par le gouvernement. S’exprimant devant le tribunal lundi, il affirmé qui appelle l’émeute « terrorisme intérieur » est « offensive et éclairer le pays, et cela doit cesser… C’était une manifestation qui est devenue une émeute, point final, point final. »

