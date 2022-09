8 millions d’emprunteurs étudiants obtiendront une remise automatique

Ceux qui obtiendront l’annulation automatique du prêt sont ceux pour lesquels le ministère américain de l’Éducation dispose déjà de données sur les revenus et peut donc vérifier l’éligibilité sans attendre une demande.

Dans l’ensemble, la plupart des personnes ayant une dette d’études fédérale seront éligibles à une remise : jusqu’à 10 000 $ si elles n’ont pas reçu de bourse Pell, qui est un type d’aide disponible pour les étudiants de premier cycle à faible revenu, et jusqu’à 20 000 $ si elles a fait. L’aide est limitée à ceux qui gagnent moins de 125 000 dollars par an, ou aux couples mariés ou aux chefs de famille gagnant moins de 250 000 dollars.

Pour vérifier automatiquement les données sur le revenu de certains emprunteurs pour les années d’imposition 2021 ou 2020 (selon la valeur la plus basse), le ministère de l’Éducation prévoit d’utiliser les données obtenues via l’application gratuite d’aide fédérale aux étudiants, ou FAFSA, ainsi que via les plans de remboursement basés sur le revenu.

Le FAFSA est la façon dont les familles demandent chaque année une aide financière pour l’université, tandis que les plans de remboursement basés sur le revenu permettent aux emprunteurs de rembourser leurs prêts de manière plus abordable en plafonnant leurs factures mensuelles à une part de leurs revenus. Les deux exigent une preuve de revenu; cependant, comme le gouvernement ne se soucie que des revenus de 2020 ou 2021, le moment ici sera important.