8 millions de personnes ont été infectées par la tuberculose en 2023. L’OMS affirme que c’est le chiffre le plus élevé jamais vu – CP24

LONDRES (AP) — Plus de 8 millions de personnes ont reçu un diagnostic de tuberculose l’année dernière, a annoncé mardi l’Organisation mondiale de la santé, le nombre le plus élevé enregistré depuis que l’agence de santé des Nations Unies a commencé à suivre.

Environ 1,25 million de personnes sont mortes de la tuberculose l’année dernière, indique le nouveau rapport, ajoutant que la tuberculose est probablement redevenue la première maladie infectieuse mortelle au monde après avoir été remplacée par le COVID-19 pendant la pandémie. Les décès représentent presque le double du nombre de personnes tuées par le VIH en 2023.

L’OMS a déclaré que la tuberculose continue de toucher principalement les personnes vivant en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans le Pacifique occidental ; L’Inde, l’Indonésie, la Chine, les Philippines et le Pakistan représentent plus de la moitié des cas dans le monde.

« Le fait que la tuberculose tue et rende encore autant de personnes est un scandale, alors que nous disposons des outils nécessaires pour la prévenir, la détecter et la traiter », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.

Toutefois, les décès dus à la tuberculose continuent de baisser à l’échelle mondiale et le nombre de personnes nouvellement infectées commence à se stabiliser. L’agence a noté que sur les 400 000 personnes atteintes de tuberculose pharmacorésistante l’année dernière, moins de la moitié ont été diagnostiquées et traitées.

La tuberculose est causée par des bactéries aéroportées qui affectent principalement les poumons. On estime qu’environ un quart de la population mondiale souffre de tuberculose, mais seulement 5 à 10 % d’entre eux développent des symptômes.

Des groupes de défense, dont Médecins sans frontières, demandent depuis longtemps à la société américaine Cepheid, qui produit des tests antituberculeux utilisés dans les pays les plus pauvres, de les rendre disponibles au prix de 5 dollars par test afin d’en accroître la disponibilité. Plus tôt ce mois-ci, Médecins sans frontières et 150 partenaires mondiaux de la santé ont envoyé à Cepheid une lettre ouverte les appelant à « donner la priorité à la vie des gens » et à contribuer de toute urgence à généraliser le dépistage de la tuberculose à l’échelle mondiale.

La Presse Associée