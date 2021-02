Les chercheurs ont découvert que près de 20% de la mortalité adulte dans le monde en 2018 était causée par la pollution par les combustibles fossiles, la Chine et l’Inde étant les pays les plus durement touchés, selon une étude du journal Environmental Research.

Les zones avec les niveaux les plus élevés d’air pollué par les combustibles fossiles étaient l’est de l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie du Sud-Est, la Chine et l’Inde représentant la moitié des décès, tandis que le Bangladesh, l’Indonésie, le Japon et les États-Unis se répartissent également un million de décès. .

Professeur d’épidémiologie environnementale à l’école de santé publique de Harvard, Joel Schwartz, co-auteur de l’étude, a déclaré que «Nous discutons souvent des dangers de la combustion des combustibles fossiles dans le contexte du CO2 et du changement climatique et négligeons l’impact potentiel sur la santé.»

Ces données s’appuient sur une précédente étude mondiale sur le fardeau des maladies, qui a exploré l’impact de la pollution sur les taux de mortalité, constatant que 4,2 millions de personnes étaient mortes à cause des émissions de combustibles fossiles.

Aussi sur rt.com « La pollution refroidit la planète »: les verrouillages induits par une pandémie ont augmenté les températures mondiales en 2020

Le rapport a appelé les législateurs du monde entier à prendre des mesures pour éviter d’autres décès inutiles et à s’attaquer au problème du changement climatique, citant comment le travail de la Chine pour réduire ses émissions de carbone avait sauvé 2,4 millions de vies.

Les chercheurs à l’origine de l’étude ont exhorté les autres pays à prendre le risque au sérieux et à accélérer leur évolution vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre et à accroître les énergies durables et renouvelables.

Les données précédentes ont montré que la pollution de l’air, en moyenne, réduit la durée de vie des gens de plus de deux ans, les citoyens d’Asie perdant environ quatre ans, alors qu’elle coûte huit mois aux Européens.

L’air pollué peut augmenter le risque de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, ainsi que des cas de maladies pulmonaires, entraînant des difficultés respiratoires chez les citoyens vivant dans les pays les plus touchés, similaires à celles causées par la fumée secondaire.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!