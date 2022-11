8 milliards de personnes vivent sur Terre

La population mondiale devrait atteindre huit milliards mardi, selon le Les Nations Unies. Il a fallu 12 ans pour que la population mondiale passe de sept à huit milliards.

L’organisation intergouvernementale a défendu cette réalisation en attribuant des “améliorations en matière de santé publique, de nutrition, d’hygiène personnelle et de médecine”, tout en expliquant que les pays les plus pauvres sont ceux qui ont les taux de fécondité les plus élevés, ce qui contribue à la croissance démographique mondiale. La plupart de ces pays, a noté l’ONU, se trouvent en Afrique subsaharienne.

“Une croissance démographique rapide et soutenue peut contrecarrer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), qui restent la meilleure voie au monde vers un avenir heureux et sain”, a écrit l’ONU dans un communiqué.

Alors que les pays les plus pauvres contribuent à des taux de fécondité plus élevés, la hausse des niveaux de revenu est un conducteur prédominant du changement climatique rapide, a-t-il noté.

“Les pays avec la consommation de ressources matérielles et les émissions de gaz à effet de serre par habitant les plus élevées sont généralement ceux où le revenu par habitant est le plus élevé, et non ceux où la population augmente rapidement”, a déclaré l’ONU.

Il faudra encore 15 ans avant que la population mondiale n’atteigne 9 milliards. Une croissance plus lente pourrait contribuer à de nouveaux efforts d’atténuation de la crise climatique alors que le monde est aux prises avec les effets de l’élévation du niveau de la mer, du réchauffement des températures et des conditions météorologiques record.