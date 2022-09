8 migrants se noient en tentant de traverser le Rio Grande près de Del Rio, Texas

Commentez cette histoire Commentaire

Les corps de huit personnes ont été retrouvés dans le Rio Grande après que des dizaines de migrants ont été emportés en aval près d’Eagle Pass, au Texas, dans ce qui semble être la noyade de masse la plus meurtrière le long de la frontière depuis des années, ont déclaré vendredi des responsables américains des douanes et de la protection des frontières. Les responsables du CBP ont déclaré que les noyades se sont produites jeudi matin après qu’un grand groupe a tenté de traverser le Rio Grande, dont les courants couraient rapidement après plusieurs jours de pluie.

Des agents de la patrouille frontalière et d’autres membres du personnel du CBP ont sauvé 37 personnes de la rivière qui faisaient partie d’un groupe plus important de 53 détenus aux États-Unis, selon un communiqué du CBP. Les autorités ont arrêté 39 migrants supplémentaires du côté mexicain du fleuve.

Au cours de l’effort de sauvetage le long de la rivière, des agents américains ont récupéré les corps de six victimes de la noyade et les autorités mexicaines en ont trouvé deux autres, selon le CBP. L’agence n’a pas fourni d’informations sur la nationalité des victimes ni sur leur âge, mais des familles avec enfants ont traversé la région ces derniers mois.

La patrouille frontalière travaille avec des équipes de recherche et de sauvetage le long de la rivière “alors que la recherche se poursuit pour d’autres victimes possibles”, indique le communiqué du CBP.

Un responsable du CBP, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à discuter de l’incident, a déclaré que le nombre de morts semblait être la pire noyade de masse le long du Rio Grande depuis des années.

Le secteur Del Rio du CBP a été transformé depuis 2020 de l’un des tronçons les plus endormis de la frontière sud en le plus achalandé et le plus tendu. Le mois dernier, des agents américains ont procédé à près de 50 000 arrestations dans le secteur de Del Rio, le total le plus élevé de toute la frontière mexicaine, selon les données du CBP. Le nombre de migrants placés en garde à vue à Del Rio devrait dépasser les 400 000 au cours de l’exercice en cours se terminant le 30 septembre, soit une multiplication par dix par rapport à la même période en 2020.

Les migrants et les demandeurs d’asile du Venezuela et de Cuba ont représenté environ la moitié des migrants traversant le secteur de Del Rio ces derniers mois pour des raisons telles que la recherche de la sécurité de l’emploi et la réunification avec des proches. Plus de 14 000 Vénézuéliens ont été arrêtés dans le secteur en juillet, ainsi que plus de 10 000 Cubains, selon les données du gouvernement.

Des dizaines de milliers de frontaliers d’Haïti ont tenté d’atteindre les États-Unis via la région de Del Rio il y a un an, formant un camp de fortune le long des rives du Rio Grande qui a créé une crise humanitaire pour l’administration Biden. Mais les derniers registres du CBP montrent que cinq Haïtiens ont été détenus à Del Rio le mois dernier et neuf en juillet, contre un sommet de 15 951 en septembre 2021.

Des dizaines de migrants sont morts cette année le long du tronçon de rivière près d’Eagle Pass après avoir été emportés par les courants trompeurs du Rio Grande. En avril, un soldat de la Garde nationale du Texas est mort en tentant de sauver deux personnes qu’il croyait en train de se noyer. ils se sont avérés être des trafiquants de drogue présumés.

Le corps d’un soldat de la Garde nationale qui s’est noyé à Rio Grande est retrouvé