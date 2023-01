8 mèmes préférés de tous les temps de “Lord Bobby” que les fans adorent

JOYEUX ANNIVERSAIRE BOBBY DEOL : Bobby Deol a fait ses débuts à Bollywood en 1995 avec le film Barsaat face à Twinkle Khanna. Mais Gupt: The Hidden Truth était le film qui a marqué sa carrière d’interprète et a mis en évidence ses talents d’acteur. Même si Bobby Deol n’a pas eu beaucoup de films à succès ces derniers temps, il est connu pour ses rôles dans Soldier, Ajnabee, Badal, Bichoo, Apne et Yamla Pagla Deewana.

Il est également connu pour présenter des scènes futuristes de ses films vieux de dix ans, dont certains ont été utilisés pour des mèmes. Dans le monde des mèmes, il est appelé Lord Bobby, qui est un véritable pionnier. A l’occasion de son anniversaire, tour d’horizon de son top 8 des mèmes qui vous feront craquer.

Bien que la FIFA ait eu de nombreux moments forts divertissants, cela ressemblait à ceci à travers les yeux des fans de Bobby Deol.

Cette photo est tirée du film Soldier (1998). Internet est entré dans une frénésie, alors que cette image de retour a fait surface sur Internet et avait une étrange ressemblance avec le personnage de Wolverine de Hugh Jackman.

Lord Bobby a prédit le COVID-19 il y a plus de deux décennies et ses précautions bien avant le gouvernement et les scientifiques. Vous ne nous croyez pas ? Regardez la vidéo.

Vous vous souvenez quand la vie privée de Virat Kohli a été violée lors de la Coupe du monde T20 lorsqu’un “fan” est entré dans sa chambre ? En réponse à cela, les fans ont trouvé une vidéo appropriée du personnage de Bobby Deol entrant dans une pièce et agissant. Vérifiez le ici –

C’était l’une des scènes emblématiques et climatiques du thriller Ajnabee (2001), où Bobby Deol pirate le compte bancaire suisse des voleurs en déchiffrant correctement le mot de passe. Les internautes ont salué ce moment comme un “moment hollywoodien”.

Cette photo de Chamku (2008) a gagné en popularité en ligne après qu’Internet ait remarqué que Lord Bobby utilisait des écouteurs sans fil, AirPods, en 2008, alors que cet appareil a été lancé par la société en 2016.

Vous avez besoin d’une certaine habileté, d’une vigilance, d’une force et d’un sang-froid comme Bobby Deol pour vaincre un Tigre à mains nues.

Internet est convaincu que Bobby Deol est la première personne à avoir effectué le premier test RT-PCR bien avant qu’il ne fasse partie de nos vies après le COVID-19.

Je souhaite à Bobby Deol un très joyeux anniversaire !

