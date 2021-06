8 membres d’équipage testés positifs au COVID

Royal Caribbean International reporte les départs inauguraux de son nouveau navire de croisière après que huit membres d’équipage ont reçu des résultats positifs aux tests COVID-19 lors des tests de routine.

Les croisières initiales de l’Odyssey of the Seas, que la compagnie de croisière avait prévues comme des croisières de six et huit nuits dans les Caraïbes du Sud et de l’Ouest au départ de Fort Lauderdale, en Floride, du 3 au 31 juillet, sont reportées par prudence, selon une publication sur Facebook du président et chef de la direction de Royal Caribbean, Michael Bayley. Une croisière d’essai qui devait initialement partir fin juin sera également reprogrammée.

Ceux qui avaient prévu de naviguer avec le navire « seront informés et auront plusieurs options à considérer », a déclaré Bayley.

Prêt à mettre les voiles ? Royal Caribbean annonce des croisières estivales au départ des ports du Texas et de la Floride

Précédemment:Les troubles en Israël conduisent Royal Caribbean à annuler les départs de l’Odyssey of the Seas de juin à octobre au départ de Haïfa

Les 1 400 membres d’équipage d’Odyssey ont été vaccinés le 4 juin, mais les cas positifs ont été trouvés avant que les vaccins ne soient considérés comme pleinement efficaces le 18 juin.

Sur les huit membres d’équipage testés positifs, six sont asymptomatiques et deux présentent des symptômes bénins. Ils ont tous été mis en quarantaine et sont surveillés par l’équipe médicale de Royal Caribbean, a déclaré Bayley. Tous les membres d’équipage sont mis en quarantaine pendant 14 jours et la compagnie de croisière prévoit de poursuivre les tests de routine.

« Bien que décevant, c’est la bonne décision pour la santé et le bien-être de notre équipage et de nos invités », a déclaré Bayley dans le message.

Le navire avait été initialement prévu pour un départ inaugural de Haïfa, en Israël, le 2 juin, qui a été annulé en raison des troubles dans la région.

Sept autres navires de Royal Caribbean devraient partir des ports du Texas, de Floride et de Seattle cet été.

Il est « fortement recommandé » aux passagers à bord de la plupart des croisières Royal Caribbean d’être entièrement vaccinés, et ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ne sont pas en mesure de vérifier leurs vaccinations devront subir des tests et suivre d’autres protocoles.

Les personnes à bord des navires à destination de l’Alaska en juillet qui ont 16 ans et plus doivent être entièrement vaccinées contre le COVID-19. L’âge requis tombe à 12 ans à partir du 1er août.