8 livres pour changer votre façon de voir l’argent et la vie

Lors du récent événement virtuel de CNBC Invest in You, Finding your financial success, Caleb Kuberiet, une majeure en anglais à l’Université Rutgers au Nouveau-Brunswick, New Jersey, a demandé aux panélistes: «Quel est un livre que vous recommandez à tout le monde sur les finances personnelles et quel est un livre qui vous a peut-être révolutionné et votre façon de penser?

Le panneau inclus Daymond John, fondateur et PDG de FUBU et d’un « Aquarium à requins« investisseur; Dr. Anthony Chan, trésorier de la Fondation Skyhook fondé par Kareem Abdul-Jabbar; Lauryn Williams, CFP, fondatrice de Vaut la peine de gagner et triple médaillé olympique, et Martin Cabrera, PDG et fondateur de Marchés des capitaux de Cabrera.

Chaque panéliste a offert un livre qu’il recommanderait à quelqu’un qui voulait en savoir plus sur les finances personnelles et un livre qui a façonné sa façon de penser et d’aborder la vie.