8 joueurs qui ont refusé des transferts majeurs

« La loyauté est difficile dans le football », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester City Vincent Kompany en 2017.

« Tout le monde le veut, mais en réalité, les managers pensent : ‘Si je peux trouver un meilleur joueur, tu es éliminé’ et les joueurs pensent : ‘Si je peux trouver un club qui gagne plus de matchs, je suis éliminé’. »

Pourtant, ce n’est pas toujours le cas. Tous les joueurs ne sont pas motivés par des incitations monétaires ou par les lumières brillantes de grands clubs – et ces gars le prouvent…

1.Alan Shearer (Newcastle)

Alan Shearer a rejeté les ouvertures des autres pour sa bien-aimée Toon (Crédit image : Getty)

Après avoir rejoint Manchester United, Romelu Lukaku a déclaré dans une interview : « Qui dirait non à la plus grande équipe du monde ? » L’attaquant vétéran Alan Shearer n’a pas tardé à répondre en tweetant: «Je l’ai fait. J’ai refusé… Barcelone.

Deux décennies plus tôt, Shearer avait remporté le titre de Premier League et deux souliers d’or consécutifs avec Blackburn. Après avoir été le meilleur buteur à l’Euro 96, Manchester United était à nouveau étroitement lié à l’attaquant – Alex Ferguson ayant d’abord manifesté son intérêt pour Shearer lorsqu’il a signé pour Blackburn de Southampton en 1992.

Pourtant, Shearer a choisi de rejoindre le club de sa ville natale de Newcastle. Lors de sa première saison, il a remporté un autre soulier d’or, mais les Magpies ont terminé deuxième du classement de la Premier League – derrière le club qu’il a rejeté, Manchester United.

À la fin de la saison, le patron de Barcelone, Sir Bobby Robson, a appelé Shearer, essayant de l’attirer vers les géants catalans. Rien n’était suffisant pour tenter l’Anglais loin de St James ‘Park, car Shearer est resté fidèle à Newcastle tout au long de sa carrière de footballeur. Il n’a pas réussi à remporter un trophée là-bas, mais a terminé sa carrière avec 260 buts en Premier League – faisant de lui l’attaquant le plus prolifique de l’élite anglaise de l’ère post-1992.

2. Alessandro Del Piero (Juventus)

Il n’y avait pas de venue entre Alessandro Del Piero et la Juventus à son apogée (Crédit image : Ben Radford/Allsport)

En 2006, quelques mois seulement après avoir remporté à la fois la Coupe du monde pour son pays et le Scudetto avec la Juventus, Del Piero a vu son équipe rétrogradée en Serie B grâce au football italien. calciopolis scandale.

La Vieille Dame a été dépouillée de nombreuses mégastars qui ont rejoint d’autres clubs européens d’élite (dont Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira et Fabio Cannavaro) – mais certains joueurs clés ont choisi de rester, notamment Pavel Nedved et Gianluigi Buffon. Plus important encore, leur emblématique n ° 10 Alessandro Del Piero, qui a dûment déclaré: « Un vrai gentleman ne quitte jamais sa femme. »

Del Piero a pris le Bianconeri de retour en Serie A, mais le club n’a touché aucun argenterie pendant quatre saisons. Le joueur est resté avec la Juventus même lorsqu’il a été mis au banc, lorsqu’ils ont été éliminés de la Ligue Europa en perdant 4-1 contre Fulham et lorsqu’ils ont terminé septième de la ligue… deux fois.

Del Piero a vu la Vieille Dame se remettre sur pied alors qu’il faisait ses adieux au football italien, l’équipe d’Antonio Conte remportant le Scudetto en 2011/12. Lors de son dernier match, un Juventus Stadium en larmes suppliait de regarder le meilleur buteur du club jouer pour une saison de plus.

3. Francesco Totti (Rome)

Francesco Totti est resté fidèle à la Roma jusqu’au bout (Crédit image : Getty)

Del Piero n’est pas le seul héros culte du football italien moderne, pas le seul n°10 vénéré pour sa fidélité. Personne n’a mieux décrit le cas de Francesco Totti que l’ancien entraîneur Luciano Spalletti lorsqu’il a déclaré: « Ce serait plus facile de déplacer le Colisée hors de Rome. »

Pendant 25 longues années, aucune offre n’a été suffisamment alléchante pour attirer les pieds habiles de Totti du Stadio Olimpico. Deux saisons après avoir remporté son seul Scudetto (en 2000/01), le Real Madrid a approché Totti – seulement pour que le huitième roi de Rome remarque : « Ils nous ont appris à l’école que la famille est la chose la plus importante. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui a quitté ses pauvres parents pour vivre avec de riches étrangers ? »

Totti n’a jamais gagné une fraction de ce qu’il aurait pu réaliser ailleurs, mais le deuxième meilleur buteur de tous les temps de la Serie A avait les larmes aux yeux et un immense sourire alors qu’il appréciait les adieux les plus émouvants du football en 2017 (et encore ce mois-ci) – un sentiment aucun trophée n’aurait jamais pu lui être donné.

4. Steven Gerrard (Liverpool)

Steven Gerrard est resté dans le Merseyside jusqu’à un déménagement en fin de carrière à Los Angeles (Crédit image : Getty)

Gerrard quittant Liverpool après ce triomphe historique de la Ligue des champions contre Milan au stade Ataturk semblait idiot dans les journaux. Pourtant, la vérité est que le capitaine de Liverpool a déposé une demande de transfert à l’été 2005, après que la tentation de Chelsea et Jose Mourinho l’ait atteint.

Le fait que les champions de Premier League voulaient que le milieu de terrain l’ait laissé déchiré entre jouer pour un club avec de grandes ambitions et un entraîneur visionnaire, ou rester avec le club qu’il aimait depuis qu’il avait huit ans. Gerrard a déclaré qu’il n’avait remis sa demande que dans l’espoir que Liverpool montrerait son désir de le garder, après avoir été frustré par les blocages de ses pourparlers de prolongation de contrat.

Au final, Gerrard a choisi de rester dévoué aux Reds. À sa retraite, il a déclaré: « Bien sûr, je suis assis ici avec ce grand regret de ne pas avoir remporté la Premier League, mais je suis fier de ma loyauté… Liverpool, c’est le monde. »

5. Diego Godin (Atlético Madrid)

Diego Godin a rejeté les offres de rester à l’Atletico

Manuel Pellegrini espérait retrouver son ex-joueur en tant que patron de Manchester City en 2015, mais n’a pas pu décrocher le finaliste de la Ligue des champions de l’Atletico Madrid et le champion de la Liga Godin.

Le défenseur central uruguayen a récemment commenté son ancien entraîneur de Villarreal : « C’est vrai qu’il y a deux ans, City me voulait quand Pellegrini était là… Je suis fier qu’il me veuille, mais je me sens comme un autre fan de ce club. . Je suis très heureux ici.

Godin a dû endurer la douleur de perdre une fois de plus contre le Real Madrid lors d’une finale de la Ligue des champions en 2016, et quittera finalement l’Atletico cet été pour rejoindre l’Inter.

6. Pavel Nedved (Juventus)

Pavel Nedved est devenu une légende à la Juventus, malgré l’intérêt pour ses services (Crédit image : Grazia Neri/Getty Images)

La Juventus a laissé Nedved frustré quand ils lui ont montré la sortie en refusant de renouveler son contrat en 2009. Le manager de l’Inter de l’époque, Jose Mourinho, a appelé Nedved – qui était auparavant resté fidèle à la Juventus après leur calciopolis rétrogradation – le pressant de rejoindre le Nerazzurriet promettant au joueur que son équipe remporterait la Ligue des champions.

Nedved savait à quel point Mourinho était bon et ce qu’il aurait pu accomplir en jouant sous les Portugais. Mais une chose a barré la route du Czech Fury : la rivalité entre son ancien club et l’Inter.

« J’étais et je suis un Juventino, alors j’ai dit non », a-t-il expliqué plus tard. « J’aimais trop la Juventus pour rejoindre l’Inter… J’aurais vraiment aimé pouvoir gagner la Ligue des champions avec la Juve, mais je ne pouvais pas le faire avec un autre maillot sur le dos. »

Nedved a manqué de remporter un superbe triplé avec l’Inter la saison suivante. D’autre part, il est désormais le vice-président du club qui lui tient le plus à cœur.

7. Jamie Vardy (Leicester City)

Jamie Vardy est resté à Leicester, malgré le départ de Riyad Mahrez et N’Golo Kante (Crédit image : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Arsenal a déclenché la clause de libération de 20 millions de livres sterling du contrat de Vardy en 2016, après avoir inscrit 24 buts menant Leicester à un titre historique de Premier League.

Bien que Vardy ait sérieusement pensé à déménager à Arsenal, même en regardant les écoles de Londres pour ses enfants, il a reculé en sachant qu’il avait une bonne chose au King Power Stadium. « Il s’agissait plus de voir Leicester comme un club qui voulait s’appuyer sur ce que nous avons réalisé avec le titre et je veux en faire partie », a-t-il expliqué.

Claudio Ranieri lui a envoyé un SMS disant « le rêve continue » après avoir accepté de rester – mais bien que cela ait mal tourné la saison suivante alors que la forme de Leicester est tombée et que Ranieri a été limogé, Vardy a continué à les frapper pour les Foxes.

8. Marek Hamsik (Napoli)

Marek Hamsik est un héros culte de Naples

Il y a cinq ans, l’agent Mino Raiola disait qu’« un grand sportif a besoin de trouver une nouvelle motivation, que vous soyez Messi, Ibrahimovic ou Hamsik. Sinon, vous êtes un joueur plat. Le message était assez clair : Raiola pensait qu’il était temps pour la star slovaque de quitter Naples. En 2017, Raiola n’était plus l’agent de Hamsik – son successeur discutant des offres qu’ils ont rejetées.

La star de Naples était une cible de longue date du Bayern Munich, de la Juventus et de plusieurs des meilleures équipes de la Premier League. Mais selon le joueur, gagner avec le Partonopei est mieux que de le faire n’importe où ailleurs – et même pas l’alpha et l’oméga des choses.

« J’ai besoin d’avoir plus qu’un simple chèque de paie et des trophées; J’ai besoin de ressentir quelque chose dans mon âme », a déclaré le meneur de jeu idolâtré. Cela semble assez clair pour nous – c’est juste dommage qu’il n’ait pas été là pour le premier titre en trois décennies cette saison.