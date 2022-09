Au cours du week-end de la fête du Travail, PAX West est retourné au Seattle Convention Center. L’une des plus grandes conventions de jeux vidéo en Amérique du Nord, PAX est une célébration de quatre jours des titres à venir et récemment sortis.

Après une décennie sans assister au salon, j’ai parcouru la côte ouest pour jouer à des jeux et voir de vieux amis de l’industrie. La liste suivante donne un aperçu de certains des meilleurs jeux auxquels j’ai pu jouer pendant le salon.

Faille du NecroDancer

Développeur : Préparez-vous à des jeux | Date de sortie : à déterminer

Pas tout à fait une suite, pas tout à fait un successeur spirituel, Rift of the NecroDancer est la suite du robot d’exploration de donjons basé sur le rythme de 2015 Crypt of the NecroDancer. Bien que le personnage principal Cadence soit de retour et que le jeu soit toujours basé sur le rythme, ne vous attendez pas à ramper dans les donjons cette fois-ci. Rift adopte davantage une approche Dance Dance Revolution (avec quelques sections amusantes Rhythm Heaven ajoutées). Les joueurs affronteront des ennemis qui traversent une autoroute de la note pas très différente de ce que vous verriez dans Guitar Hero. Les fans du jeu précédent auront un avantage, car les ennemis défilant vers vous se déplaceront et esquiveront de manière similaire à leurs homologues basés sur les donjons.

Du style artistique aux jeux dont il s’inspire, Rift s’est immédiatement démarqué pour moi. Les fans du genre peuvent également s’attendre à une toute nouvelle bande originale, qui comprend la légende de l’industrie Danny Baranowsky.

Pas de place pour la bravoure

Développeur : Glitch Factory | Date de sortie : 22 septembre 2022

Usine de Glitch



Ce RPG d’action (jeu de rôle) de haut en bas combine le combat méthodique de type Souls (comme dans un RPG d’action difficile) avec une magnifique esthétique pixel art similaire à Hyper Light Drifter. Dans No Place for Bravery, vous découvrez des reliques géantes en décomposition et des armes lourdes de traditions à travers son monde. Les joueurs contrôlent Thorn, un ancien soldat à la recherche de sa fille perdue depuis longtemps.

No Place for Bravery est magnifique lorsqu’il présente d’immenses panoramas mettant en valeur le magnifique pixel art 2D. Il semble qu’il y ait beaucoup de profondeur dans le combat, y compris plusieurs armes à choisir. Encore mieux, il sera disponible très bientôt.

Lac de Varney

Développeur : LCD Game Studio | Date de sortie : automne 2022

Le deuxième jeu de la série Pixel Pulps de romans visuels arrive plus tard cette année. Après son premier jeu, Mothmen 1966, LCD Game Studio continue de produire des pâtes d’horreur de la taille d’une bouchée, avec ce nouvel épisode sur les vampires. Les choix que font les joueurs lorsqu’ils sont enfants auront un impact sur la façon dont se déroule le présent. Les fans de l’original peuvent s’attendre à ce que certains personnages reviennent tout en se lançant dans cette nouvelle aventure qui se déroule sur deux périodes.

En tant que fan de Mothmen, j’attends la suite avec impatience. À environ deux heures, ils remplacent idéalement un film de fin de soirée avec les lumières éteintes.

Cicatrices lunaires

Développeur : Sirène noire | Date de sortie : 27 septembre 2022

Sirène noire



Parmi les jeux auxquels j’ai joué dans la salle d’exposition, Moonscars était de loin le plus intrigant des titres Metroidvania (un genre qui se concentre sur l’exploration répétable et basée sur les capacités). Développé par Black Mermaid et publié par Humble Games, cette action-aventure suit Grey Irma, une guerrière féroce prête à affronter les morts-vivants exténuants. Le combat 2D est si lisse et confortable que je ne pouvais pas m’empêcher de penser à des vedettes du genre telles que Dead Cells. En parcourant les donjons – avec une fantastique esthétique pixel art – vous apprécierez l’arbre de compétences et le système RPG. Et vous pourrez y jouer avant fin septembre dans le cadre de Passe de jeu Xbox.

Mina le creuseur

Développeur : Yacht Club Games | Date de sortie : à déterminer

Après des années de création de l’excellent jeu de plateforme Shovel Knight, Yacht Club Games a un nouveau protagoniste à Mina the Hollower. Si le travail précédent du développeur était une lettre d’amour à Mario, ce nouveau jeu est présenté comme un successeur de Zelda. Mina traverse des donjons difficiles, combattant des monstres avec un fouet fidèle. Cependant, c’est le mécanisme de fouissage unique qui fait vraiment ressortir Mina. Être capable de creuser sous les obstacles et les ennemis change la façon dont vous affronterez divers obstacles.

Mina the Hollower se sent aussi bien conçue que Shovel Knight. Gardez à l’esprit, c’est difficile. J’ai raté le boss final encore et encore, alors maintenant je vais devoir attendre la sortie officielle pour me venger.

Coffee Talk Épisode 2 : Hibiscus et papillon

Développeur : Toge Productions | Date de sortie : 2023

Togé Productions



Il pleut à Seattle (évidemment) mais le café où vous travaillez est plein de conversations animées. Si c’est un divertissement sain que vous voulez, ne cherchez pas plus loin que cette suite de l’un des jeux les plus confortables de 2020. Profitez de plaisanteries amicales avec un casting de personnages comme des humains, des monstres et des banshees. En servant des demandes de boissons spécifiques, vous dirigez l’histoire.

En plus de plusieurs personnages de retour, cet épisode propose également un nouveau mécanisme de cadeaux pour des récits de branchement supplémentaires.

Pelle chevalier creuser

Développeur : Yacht Club Games | Date de sortie : 23 septembre 2022

Shovel Knight revient dans un nouveau jeu Rogue-like qui vous fait creuser de plus en plus profondément sous terre. Au cours de votre descente, vous rencontrerez des ennemis et des trésors familiers. Les étages générés de manière procédurale donnent à chaque course une sensation de fraîcheur et les chemins de branchement permettent une petite quantité de personnalisation. Ne soyez pas trop à l’aise cependant, la difficulté de Shovel Knight reste élevée, en particulier lorsque vous affrontez les différentes sections de boss.

Ce fut une sortie immédiate pour moi, basée sur la rapidité et la fluidité des commandes. Écraser le bouton de fouille pour plonger de plus en plus vite est extrêmement agréable. Même si je n’ai jamais réussi à battre le premier boss, j’attends avec impatience un autre coup dans les semaines à venir.

Pied de colère

Développeur : Free Lives | Date de sortie : 2023

Des vies gratuites



Ce jeu de combat à pied est à la fois bizarre et brutal. Ouvrir des portes aux ennemis, les tuer dans le processus, est fantastique – et vous le faites fréquemment. Anger Foot est un concept très étrange, et cette étrangeté n’est dépassée que par la rapidité du gameplay. Les fans de jeux comme Hotline Miami apprécieront ce jeu de tir à la première personne (ou kicker ?).