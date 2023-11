8 habitudes saines pour le cœur peuvent ralentir le vieillissement biologique jusqu’à 6 ans

Lorsque les chercheurs ont examiné le score Life’s Essential 8 des participants (alimentation, activité physique, exposition à la nicotine, santé du sommeil, IMC, cholestérol, glycémie et tension artérielle), ils ont constaté que ceux qui avaient le score le plus élevé avaient un âge biologique en moyenne de six ans. plus jeunes que leur âge chronologique.

L’âge chronologique moyen des personnes en bonne santé cardiovasculaire était de 41 ans et leur âge biologique moyen était de 36 ans. En revanche, l’âge chronologique moyen de celles qui avaient une mauvaise santé cardiovasculaire était de 53 ans et leur âge biologique moyen était de 57 ans.

Plus votre âge phénotypique est élevé, plus vous vieillissez biologiquement rapidement.

Pour explorer le lien entre la santé cardiovasculaire et le vieillissement biologique, les chercheurs ont utilisé les données de l’American Heart Association. Liste de contrôle des 8 essentiels de la vie ainsi que la mesure de l’âge phénotypique – déterminé par votre âge chronologique et des biomarqueurs qui incluent le métabolisme, l’inflammation et la fonction des organes.

Selon un nouvelle étude , avoir une bonne santé cardiovasculaire peut ralentir le taux de vieillissement biologique, ce qui peut prolonger la vie et réduire le risque de problèmes cardiaques et de problèmes de santé liés à l’âge. Ces résultats ont été présentés à la Sessions scientifiques de l’American Heart Association 2023 .

Le lien entre la santé cardiovasculaire et le vieillissement biologique lent est donc lié. Ainsi, les patients qui ont un mode de vie sain et donc une meilleure santé cardiovasculaire auront un âge biologique plus bas… ou le processus de vieillissement de leur corps sera plus lent que ceux qui n’ont pas un mode de vie sain.

« Cependant, les patients qui ont un mode de vie sain, surveillent leur santé, font de l’exercice régulièrement, maintiennent un bon poids et ont une alimentation saine pour le cœur, peuvent avoir un âge biologique plus jeune que leur âge chronologique.

“L’âge biologique prend en compte l’âge chronologique, la génétique, le mode de vie, d’autres maladies et d’autres éléments de santé, tels que la nutrition”, a déclaré Dr Joyce Oen-Hsiao professeur adjoint à la Yale School of Medicine et directeur des services de réadaptation cardiaque du Yale New Haven Hospital Heart & Vascular Center, qui n’a pas participé à l’étude.

Selon Oen-Hsiao, l’Essential 8 concerne toutes les bonnes modifications de son mode de vie qu’une personne peut apporter pour améliorer sa santé. Ceux-ci inclus:

1) Régime: Avoir une alimentation riche en fruits, légumes et viandes maigres et éviter les gras trans, les aliments frits et les aliments sucrés peut aider à perdre du poids, à réduire l’oxydation, à réduire le cholestérol et à prévenir le diabète. Tout cela contribuera à réduire l’âge biologique.

2) Activité: Être plus actif . L’AHA recommande 150 minutes d’activité aérobie d’intensité modérée ou 75 minutes d’activité aérobie vigoureuse par semaine.

L’activité aérobique modérée comprend des activités telles que la marche, le jogging, le vélo, l’aquagym ou la danse sociale.

Une activité aérobique vigoureuse comprend la course, le spinning, la natation ou le saut à la corde. L’exercice peut réduire la glycémie, la tension artérielle et le cholestérol. Cela peut également aider les gens à perdre du poids. Tous ces bienfaits peuvent contribuer à réduire l’âge biologique.

3) Arrêter de fumer : Fumer des cigarettes, vapoter ou utiliser des cigarettes électroniques a des effets négatifs sur le corps, notamment une pression artérielle plus élevée, des dommages aux vaisseaux sanguins (à cause des toxines) et un essoufflement (dû à des modifications dans les poumons qui peuvent réduire l’oxygène). échange).

Les personnes qui arrêtent de fumer peuvent réduire leur risque de maladie coronarienne de moitié dans l’année qui suit son arrêt. Tous les effets négatifs du tabagisme entraînent une augmentation de l’âge biologique. En arrêtant de fumer, une personne peut ralentir le processus de vieillissement biologique.

4) Dormez sainement : Les personnes qui ne dorment pas bien ont tendance à avoir une tension artérielle plus élevée, un taux de cholestérol plus élevé, un taux de sucre plus élevé et un métabolisme plus faible. Ces effets peuvent entraîner une augmentation du poids et l’obésité. En obtenant au moins 7 à 9 heures de bon sommeil les gens peuvent améliorer leur santé cardiovasculaire, ce qui ralentit le vieillissement biologique.

5) IMC/poids : De nombreux facteurs conduisent au surpoids ou à l’obésité. La génétique joue certainement un rôle. Cependant, le mode de vie joue un rôle plus important. Une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire entraînent tous une prise de poids.

L’augmentation du poids entraîne une pression sur le cœur, les tissus articulaires et d’autres maladies, comme le diabète. Ces effets négatifs vont accélérer le vieillissement biologique. Pour lutter contre cela, les gens devraient contrôler leurs portions, choisir des aliments sains et faire de l’exercice. Réduire le poids à un IMC normal ralentira l’âge biologique.

6) Cholestérol: Un taux de cholestérol élevé entraîne généralement une inflammation cardiovasculaire accrue, ce qui peut entraîner une augmentation du dépôt de plaque dans les artères cardiaques. Cette inflammation et cette plaque peuvent augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque.

Le cholestérol provient de deux sources : ce que votre corps produit (génétique) et ce que vous mangez. Les gens ne peuvent pas changer leur génétique, mais ils peuvent changer leurs habitudes alimentaires. En faisant des choix alimentaires plus sains (en particulier pour réduire les graisses saturées et les glucides et manger plus de légumes et de viandes plus maigres), les niveaux de cholestérol peuvent être réduits, diminuant ainsi le risque de formation de plaque dentaire et d’inflammation cardiaque. Cela ralentira l’âge biologique.

7) Glycémie: Une glycémie élevée entraînera le diabète. Lorsque les personnes ont une glycémie élevée, les artères du cœur, du cerveau, des yeux et des reins peuvent être endommagées. Cela conduit à l’accélération de l’athérosclérose, conduisant à des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux plus précoces.

Les sucres incontrôlés accéléreront l’âge biologique d’une personne. En réduisant la glycémie, l’âge biologique peut également ralentir. Les gens devraient éviter de manger des sucres raffinés, des glucides (pain, pâtes, riz) et des boissons sucrées. L’exercice contribuera également à réduire la glycémie en « brûlant » l’excès de sucre dans le sang qui circule.

8) Pression artérielle: L’hypertension artérielle peut mettre à rude épreuve le système cardiovasculaire, non seulement les artères mais aussi le cœur.

Une pression artérielle incontrôlée peut entraîner une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une crise cardiaque. Cette pression sur le système cardiovasculaire va accélérer l’âge biologique. Il est possible de contrôler la tension artérielle en augmentant l’activité physique et en mangeant sainement pour le cœur, en réduisant notamment la consommation de sel.