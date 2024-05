8 habitudes qui peuvent ralentir le vieillissement et réduire le risque de décès révélées

« Huit » à fond.

Les chercheurs pensent que l’adoption de huit comportements sains, connus sous le nom de Les 8 essentiels de la vie de l’American Heart Association – peut ralentir le processus de vieillissement et réduire le risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès.

« Notre message est que tout le monde devrait être conscient des huit facteurs de santé liés aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux : manger des aliments sains ; soyez plus actif; arrêter de fumer; dormir sainement; gérer le poids ; et maintenir des niveaux sains de cholestérol, de sucre dans le sang et de tension artérielle », auteur principal de l’étude, Jiantao Ma. a déclaré dans un communiqué.

Selon les directives d’activité physique pour les Américains, les adultes devraient viser 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée et deux jours de renforcement musculaire par semaine. Getty Images/iStockphoto

Pour l’étude de Ma, 5 682 adultes ont reçu un score de santé cardiovasculaire de 0 à 100 basé sur quatre mesures comportementales (apport alimentaire, activité physique, heures de sommeil par nuit et tabagisme) et quatre mesures cliniques (indice de masse corporelle, cholestérol, glycémie). , et la tension artérielle).

Les chercheurs ont également calculé l’âge des cellules des participants, également appelé âge biologique. L’âge biologique est influencé par la génétique, les expositions environnementales et des facteurs liés au mode de vie tels que l’alimentation, l’exercice et les habitudes de sommeil, tandis que l’âge chronologique est le nombre d’années qu’une personne est en vie.

Une alimentation saine est riche en fruits, légumes, grains entiers, produits laitiers faibles en gras et protéines maigres. Getty Images/iStockphoto

Les auteurs de l’étude ont utilisé le processus de modification chimique de la méthylation de l’ADN pour estimer l’âge biologique et déterminer la tendance génétique de chaque personne à un vieillissement biologique accéléré.

Les participants ont été suivis pendant 11 à 14 ans pour voir s’ils développaient une maladie cardiovasculaire ou s’ils décédaient.

Principale cause de décès dans le monde, les maladies cardiovasculaires comprennent l’insuffisance cardiaque, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

L’étude, publiée mercredi dans le Journal de l’American Heart Associationont constaté que ceux qui obtenaient des résultats plus élevés sur les huit mesures étaient moins susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire.

Chaque augmentation de 13 points de leur score réduisait leur risque de première maladie cardiovasculaire d’environ 35 %, de décès par maladie cardiovasculaire de 36 % et de décès quelle qu’en soit la cause de 29 %.

Fumer des cigarettes peut entraîner de graves maladies à long terme. Getty Images/iStockphoto

Les personnes présentant un vieillissement cellulaire rapide peuvent compenser ce risque accru en gérant leurs facteurs de risque de maladie cardiaque et en adoptant des comportements plus sains pour le cœur, ont indiqué les chercheurs.

« Les résultats de notre étude nous indiquent que quel que soit votre âge réel, de meilleurs comportements sains pour le cœur et une meilleure gestion des facteurs de risque de maladie cardiaque étaient associés à un âge biologique plus jeune et à un risque plus faible de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, de décès par maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral et mort, quelle qu’en soit la cause », a déclaré Ma.

Son équipe prévoit d’élargir ses recherches pour inclure des personnes d’autres groupes raciaux et ethniques afin d’étudier plus en détail la relation entre les facteurs de risque cardiovasculaire et l’âge biologique.

Les nouvelles découvertes renforcent les résultats d’une étude de novembre qui a montré que le respect de la liste de contrôle Life’s Essential 8 pouvait ralentir le vieillissement biologique de six ans.