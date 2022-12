8 habitudes auto-apaisantes à essayer dans la nouvelle année

De par leur nature, les pensées négatives peuvent facilement se déchaîner et envahir nos vies. Quelque chose de méchant que quelqu’un a fait dans le passé peut côtoyer des inquiétudes concernant les finances, les futurs changements de carrière ou notre santé à long terme. Il peut être difficile d’éliminer les pensées sur la situation si quelque chose de stressant se passe. Vous pourriez perdre le sommeil ou vous retrouver distrait tout au long de la journée. C’est là que la pratique de l’auto-apaisement peut aider.

L’auto-apaisement est une pratique relaxante pour nous distraire des pensées négatives et nous aider à nous sentir mieux. Des exemples pourraient être exercices de respirationjouer de la musique édifiante, adopter un passe-temps de pleine conscience comme yoga ou se connecter avec les autres.

Une étude a examiné libération d’ocytocine et les comportements d’auto-apaisement. L’ocytocine, une hormone naturelle liée aux sensations de bien-être et anti-stress, est libérée dans le cerveau à partir d’une série de comportements de stimulation de faible intensité tels que le toucher et les caresses, mais elle peut également être libérée par des situations globalement agréables. L’auto-apaisement consiste à libérer des hormones de bien-être en choisissant consciemment des activités agréables.

Vous trouverez ci-dessous huit façons de pratiquer des techniques d’auto-apaisement pour remonter le moral et perturber les sentiments de stress.

8 techniques d’auto-apaisement à utiliser dès aujourd’hui

La prochaine fois que vous vous sentirez stressé ou anxieux, essayez d’utiliser l’une de nos techniques d’auto-apaisement préférées.

Faites bon usage de votre respiration

Essayez quelques techniques de respiration pour vous aider à vous concentrer loin des pensées négatives. Respiration profonde et autre exercices de respiration peut nous aider à nous distraire des pensées négatives et à augmenter le sentiment de relaxation. Certaines techniques apaisantes qui utilisent la respiration comprennent :

Respiration diaphragmatique : Cet exercice nous aide à utiliser notre diaphragme pour augmenter la respiration profonde. Le diaphragme est un muscle sous les poumons, et son utilisation pour respirer correctement est associée à une réduction de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque tout en améliorant la relaxation, selon le Clinique de Cleveland.

Pour pratiquer la respiration diaphragmatique :

1. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés ou soutenus par un oreiller. Aussi, ayez la tête appuyée. Vous pouvez aussi le faire assis.

2. Placez une main sur le haut de votre poitrine et l’autre juste sous votre cage thoracique.

3. Inspirez par le nez aussi profondément que vous le pouvez. Vous devriez sentir votre estomac se soulever ou se dilater, tandis que la main sur votre poitrine doit rester relativement immobile.

4. Expirez par la bouche en expirant complètement. Assurez-vous que la main sur votre poitrine reste aussi immobile que possible.

5. Répétez aussi longtemps que vous le jugez nécessaire pour vous sentir détendu ou pour le temps dont vous disposez.

Westend61/Getty Images



Respiration carrée: Une autre méthode est la respiration carrée, qui repose sur le comptage pour concentrer les pensées et obtenir les bienfaits relaxants de la respiration lente. Avec cette méthode, expirez simplement complètement. Inspirez ensuite lentement par le nez en comptant jusqu’à quatre. Retenez ce souffle, en comptant à nouveau jusqu’à quatre. Expirez en comptant jusqu’à quatre par la bouche, puis retenez votre respiration en comptant jusqu’à quatre. Répétez pendant toute la durée de l’exercice.

Respiration lèvres pincées: Une autre technique de respiration populaire est respiration lèvres pincées. Cette technique vous oblige à faire plus d’efforts pour respirer, ralentit ainsi votre respiration et vous aide à vous concentrer uniquement sur votre respiration. Pour exécuter cette technique, commencez par expirer complètement, puis inspirez deux fois par le nez. Pincez ou plissez vos lèvres comme si vous alliez siffler. Puis expirez lentement en comptant jusqu’à quatre. Répétez aussi longtemps que cela est confortable ou nécessaire.

Si vous avez une congestion nasale chronique ou temporaire, n’hésitez pas à respirer par la bouche lorsque les instructions vous demandent de respirer par le nez.

Pratiquez la technique 5-4-3-2-1

Il s’agit d’un mécanisme d’adaptation à l’anxiété. Selon le centre médical de l’Université de Rochester, la méthode consiste à vous ancrer dans le présent afin que vous puissiez vous concentrer sur autre chose que des pensées anxieuses. Cela vous oblige à reconnaître les choses de votre environnement immédiat. Pour effectuer l’exercice, procédez comme suit :

5 : Reconnaissez cinq éléments que vous pouvez voir autour de vous. Cela peut être n’importe quoi, du sol à un ventilateur de plafond.

4 : Reconnaissez quatre choses autour de vous que vous pouvez toucher, comme vos cheveux ou le sol.

3 : Reconnaissez trois choses autour de vous que vous pouvez entendre, telles que l’air sortant d’un évent de fournaise ou un oiseau à l’extérieur.

2 : Reconnaissez deux choses que vous pouvez sentir, comme une lotion pour les mains ou vous pouvez même vérifier l’odeur de l’oreiller dans votre chambre.

1: Reconnaissez une chose que vous pouvez goûter, comme le goût persistant des aliments du déjeuner ou un goût de menthe lorsque vous vous brossez les dents.

Utilisez votre dialogue intérieur pour l’auto-validation

Cela s’appelle aussi monologue intérieur positif. Nous pouvons facilement tomber dans un discours intérieur négatif, qui peut inclure n’importe quoi, allant de nous battre mentalement pour des erreurs perçues à nous inquiéter des jugements négatifs que les autres pourraient avoir. Le discours intérieur positif redirige ces pensées vers un état d’esprit plus positif.

Trouver un bon ensemble de lignes d’auto-conversation est une expérience très personnelle. Vous devrez généralement aborder des insécurités spécifiques ou trouver des phrases qui résonnent avec vous. La pratique du discours intérieur implique généralement de renverser les pensées négatives qui vous font vous sentir mal. Par exemple, au lieu de penser à quel point vous êtes gêné, rappelez-vous que vous avez tenté votre chance et que vous avez été courageux d’avoir essayé.

Pour commencer, certaines phrases d’auto-conversation positives courantes et générales incluent :

“Je peux le faire.”

“Je suis assez bon.”

“Je peux réessayer si je fais une erreur.”

“Je fais du mieux que je peux.”

“Je fais de mon mieux.”

Essayez de rechercher des expressions positives et voyez celles qui résonnent en vous. Un ou deux peuvent vous sauter dessus, et vous pouvez essayer de vous fier à eux pour voir ce qu’ils vous font ressentir. Essayez autant que vous avez besoin pour voir quels bâtons. Envisagez de travailler avec un thérapeute pour réduire le discours intérieur négatif et travaillez sur des phrases adaptées à votre situation.

Changer l’environnement

Parfois, quelque chose dans notre environnement peut nous faire tomber. Cela peut être aussi simple que d’avoir moins de lumière du jour pendant l’hiver, vous pouvez donc envisager des lampes qui imitent la lumière naturelle du soleil.

Parfois, si nous nous exposons à trop de médias négatifs, cela peut également transformer notre vision générale vers le négatif. Pendant la pandémie de COVID-19, une étude a montré que l’exposition des médias aux nouvelles de COVID-19 en relation à des niveaux d’anxiété et de solitude subjective. Vous n’avez pas besoin de couper complètement tous les médias stressants, mais il peut être utile de réguler votre consommation hebdomadaire ou d’utiliser des outils qui gèrent l’exposition aux médias, comme des applications qui vous aident à limiter le temps passé sur les réseaux sociaux.

Vous pourriez également travailler pour changer votre environnement immédiat. Repeignez vos murs pour tons apaisantsredessinez votre maison avec un décor plus édifiant et coloré ou même tout simplement ranger sa chambre peut faire une grande différence. Jouez pour voir quels choix de décoration rehaussent votre humeur.

Créer une liste de lecture incontournable

La musique peut aider élever notre humeur. Vous avez probablement déjà ressenti la joie de vous balancer sur votre musique préférée. Créez une liste de lecture de tous vos favoris de bien-être.

N’oubliez pas de vous diversifier et d’essayer de nouveaux genres, chansons et artistes. Vous pourriez trouver votre nouvelle chanson préférée qui ne manquera jamais de vous remonter le moral. Créer une liste de lecture de toutes les nouvelles chansons peut également vous orienter dans le moment présent, au lieu d’écouter une chanson qui vous rappelle le passé.

Embrasser quelqu’un (ou vous-même)

LightFieldStudios/Getty Images



Ci-dessus, nous avons discuté de la façon dont le toucher pourrait vous aider à libérer des hormones de bien-être. En tant que tel, essayez de vous connecter physiquement avec quelqu’un que vous aimez. Donnez-leur un câlin, ou même essayez de vous serrer dans vos bras.

Se serrer dans ses bras peut sembler étrange, mais cela peut soulager la douleur et améliorer votre humeur. Pour vous serrer dans vos bras, enroulez vos bras autour de vous de la manière la plus confortable, posez vos mains sur vos épaules ou le haut de vos bras et serrez-vous aussi longtemps que nécessaire. Vous pourriez faire un câlin dur si c’est ce dont vous avez besoin en ce moment, ou un câlin plus doux et plus apaisant.

Essayez de caresser doucement vos épaules ou vos avant-bras pour obtenir la sensation du toucher. Vous pouvez le faire en vous étreignant ou non.

Essayez un passe-temps conscient

Vous pouvez également rechercher un passe-temps qui vous oriente dans le moment présent ou qui est associé à des pratiques apaisantes. Par exemple, tout ce qui incorpore une respiration profonde peut aider à ajouter des sensations de relaxation, comme la méditation, le yoga, le qigong ou le tai-chi. Vous pouvez également essayer des applications de méditation.

Cherchez d’autres passe-temps qui peuvent ajouter une amélioration de l’humeur positive en sortant, comme la marche, le jardinage ou le vélo. Ces activités peuvent également être conscientes si vous vous concentrez autant que possible sur le moment présent tout en les faisant.

Journalisez vos sentiments

Enfin, essayez d’écrire vos sentiments, ce qui peut nous aider à faire face à l’anxiété, à la dépression et à stressselon le Centre médical de l’Université de Rochester. Vous pourriez essayer de tenir un journal sur ce que vous ressentez et pourquoi et écrire des moyens de vous aider à vous sentir mieux ou à résoudre des problèmes.

Vous pouvez également trouver de nombreux livres ou articles vous aidant à écrire à partir d’une invite. Celles-ci commencent souvent par des questions auxquelles vous répondez ensuite. Ils sont destinés à vous aider à réfléchir et souvent à vous concentrer sur votre croissance personnelle. Par exemple, certaines invites vous demandent de décrire votre journée parfaite, votre maison idéale ou vos objectifs pour l’avenir. Certaines invites vous aident même à travailler anxiété sociale. Essayez de rechercher des invites de journal anti-anxiété.

Essayez quelques invites de journal général pour vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Une invite courante est “Aujourd’hui, je suis reconnaissant pour…”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.