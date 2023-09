8 fonctionnalités de zoom exceptionnelles que vous ne connaissez (probablement) pas

Lorsque Zoom a explosé en popularité en 2020 en raison de la pandémie, de nombreuses personnes l’ont installé et utilisé pour la première fois. Cette nécessité a conduit pratiquement tout le monde à s’en tenir aux bases des réunions virtuelles.

Mais si vous n’utilisez toujours que les fonctionnalités principales de Zoom, vous passez à côté de quelque chose. Il existe de nombreuses façons de rendre vos appels beaucoup plus amusants et utiles, même s’il n’est pas toujours évident qu’elles existent.

Et c’est pourquoi nous avons mis en évidence ici huit des meilleurs. Si vous souhaitez améliorer votre expérience d’appel vidéo sans acheter une nouvelle webcam ou un nouveau microphone, ne cherchez pas plus loin : nous avons des conseils qui vous aideront.

Surtout, toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur la version gratuite de Zoom. La suppression de la limite de 40 minutes est le principal avantage des forfaits payants (à partir de 149,90 $/119,90 £ par an), mais une solution de contournement est disponible.

1. Arrêtez de vous regarder

Nous voulons tous avoir l’air présentables lors des appels vidéo, mais ce n’est pas une bonne idée de continuer à se regarder pendant une réunion.

Au lieu de cela, une fois que vous êtes satisfait de l’éclairage et du cadrage, cliquez sur le bouton « Afficher » dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur « Masquer l’image personnelle ».

Anyron Copeman / Fonderie

2. Utilisez la vue immersive

Plutôt que de simplement regarder la personne qui parle ou une grille de tous les participants, que diriez-vous de quelque chose qui donne au moins l’impression que vous êtes dans la même pièce ?

La vue immersive est aussi proche que possible, vous permettant de placer jusqu’à 25 participants sur un seul arrière-plan virtuel. Il y a beaucoup de choix, y compris une salle de classe, un auditorium ou même une galerie d’art.

Pour commencer, créez ou rejoignez un appel avec deux participants ou plus. Cliquez sur le bouton « Afficher » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Immersif ». Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez lequel des environnements virtuels vous souhaitez utiliser – certains prendront quelques secondes à télécharger.

Anyron Copeman / Fonderie

Décidez si vous souhaitez ajouter automatiquement ou manuellement des participants, puis cliquez sur « Démarrer ». La vue immersive ne s’appliquera qu’à votre propre vue, même si vous êtes l’hôte, et n’obligera pas tout le monde à voir ce que vous voyez.

Apprenez-en plus dans notre guide séparé sur l’utilisation de la vue immersive.

3. Créez un avatar

Si vous préférez ne pas montrer votre vidéo du tout, que diriez-vous d’un avatar à la place ? Bien qu’ils soient appropriés pour les réunions informelles et probablement pas lorsque les autres ont besoin de vous voir réellement, les avatars peuvent être un moyen amusant d’ajouter de la personnalité à vos appels vidéo.

Depuis l’écran d’accueil principal de Zoom, cliquez sur le rouage Paramètres dans le coin supérieur droit, juste en dessous de l’icône de votre profil. Choisissez « Arrière-plan et effets » sur le côté gauche, puis « Avatars » (toujours en version bêta au moment de la rédaction).

Cliquez sur l’icône + pour personnaliser entièrement votre propre avatar, puis cliquez sur « Terminé » une fois terminé. Vous pouvez également cliquer simplement sur l’une des versions d’animaux prédéfinies ci-dessous.

Anyron Copeman / Fonderie

Les mouvements de la tête et du visage de votre avatar refléteront les vôtres, il est donc toujours facile de savoir quand vous parlez.

4. Utilisez PowerPoint comme arrière-plan virtuel

L’ajout de flou ou d’une image à votre arrière-plan est une fonctionnalité populaire sur Zoom. Mais que diriez-vous d’une présentation PowerPoint complète ? C’est une excellente option pour présenter à un groupe, mais peu de gens le savent.

À condition que l’hôte l’ait autorisé, n’importe qui peut présenter avec un arrière-plan PowerPoint. Après avoir rejoint l’appel, cliquez sur le bouton vert « Partager l’écran », puis sélectionnez l’onglet « Avancé ». Double-cliquez sur « PowerPoint comme arrière-plan virtuel », puis sélectionnez votre fichier PowerPoint.

Anyron Copeman / Fonderie

Par défaut, un petit flux vidéo sera dans le coin supérieur droit. Mais vous pouvez redimensionner et déplacer ceci en cliquant sur les trois points et en choisissant « Redimensionner ma vidéo ».

Anyron Copeman / Fonderie

5. Utilisez le stylo de disparition

Vous connaissez peut-être les fonctionnalités d’annotation de Zoom, qui permettent aux participants d’ajouter des notes et d’autres informations à un document partagé depuis l’appel.

Mais pour attirer l’attention de quelqu’un sur quelque chose, vous ne voulez pas dessiner dessus. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser le stylo de disparition, qui garantit que tous les dessins disparaissent après seulement quelques secondes.

Pour l’utiliser, démarrez un appel, cliquez sur le bouton vert « Partager l’écran » et choisissez la fenêtre que vous souhaitez partager. Cliquez sur le bouton « Annoter » dans la barre d’outils en haut, puis survolez « Spotlight » et sélectionnez l’icône qui ressemble à une ligne pointillée sous un stylo – c’est le stylo disparu.

Anyron Copeman / Fonderie

6. Activez les sous-titres en direct

Les sous-titres en direct sont une excellente fonctionnalité d’accessibilité, permettant aux personnes malentendantes de comprendre ce qui se dit lors d’une réunion. Mais cela peut être utile à tout le monde, surtout si le son de quelqu’un est interrompu ou si son micro est trop faible.

Pour commencer, ouvrez le site Web Zoom et connectez-vous. Cliquez sur « Paramètres » sur le côté gauche, puis sur « Réunion » et « En réunion (avancé) ». Faites défiler jusqu’à « Sous-titres automatiques », puis cliquez sur le bouton pour l’activer.

Anyron Copeman / Fonderie

Maintenant, ouvrez l’application Zoom et cliquez sur le rouage Paramètres. Sélectionnez l’accessibilité, puis cochez la case à côté de « Toujours afficher les sous-titres ».

Anyron Copeman / Fonderie

7. Envoyez des messages vidéo

Comme vous le savez peut-être, Zoom peut être utilisé pour bien plus que de simples réunions. Elle peut également fonctionner comme une application de messagerie autonome, avec des canaux, des mentions et des chats, ce qui en fait un véritable rival de Slack.

En plus des textes, emojis, GIF, documents et messages vocaux habituels, vous pouvez également envoyer des messages vidéo. Celles-ci sont clairement plus personnelles que les autres formes de communication et signifient que vous n’avez pas besoin de participer à un appel ensemble pour partager des informations. Mais avec l’accès à tous les arrière-plans et filtres virtuels habituels, ils peuvent également avoir un aspect très professionnel.

Ouvrez simplement l’application Zoom et cliquez sur la section « Team Chat » en haut. Trouvez quelqu’un à qui vous souhaitez envoyer un message vidéo ou cliquez sur le bouton bleu de composition pour démarrer une nouvelle discussion.

Ensuite, cliquez sur l’icône du caméscope dans la barre d’outils en bas de l’écran. Cliquez sur l’icône de l’image pour choisir un arrière-plan virtuel et/ou un filtre (si vous le souhaitez), puis cliquez sur « Enregistrer ».

Anyron Copeman / Fonderie

Chaque message vidéo peut durer jusqu’à trois minutes, mais ne sera envoyé que lorsque vous cliquerez sur le bouton bleu « Envoyer ».

8. Donnez des commentaires non verbaux

Dans les grandes réunions, il n’est souvent pas approprié de commencer à parler lorsque vous souhaitez donner une réponse. L’envoi de messages dans le chat est une meilleure option, mais il peut facilement être manqué.

Au lieu de cela, que diriez-vous de lever la main virtuelle ? Cela indique à l’hôte que vous souhaitez parler sans interrompre ce qui est en train d’être dit.

Pour l’utiliser, rejoignez simplement une réunion et cliquez sur le bouton « Réactions » dans la barre d’outils en bas de l’écran (si l’hôte l’a mis à disposition). Sélectionnez « Lever la main » et un emoji de main s’affichera à côté de votre nom et du flux vidéo. Une fois que vous avez fini de parler, cliquez simplement sur « Baisser la main ».

Anyron Copeman / Fonderie

Mais si vous souhaitez répondre sans ajouter de commentaire, utilisez simplement un emoji. Cliquez sur « Réactions », puis sur l’un des six plus populaires ou sur les trois points et sur l’emoji de votre choix. Quel que soit votre choix, il restera à l’écran pendant quelques secondes.

Articles Liés