8 fois Harnaaz Sandhu a cloué la teinte de rouge à lèvres nude mieux que quiconque

Karan Mehra’s ugly séparation de son ex-femme Nisha Rawal est connu de tous. Nisha avait déposé une plainte à la police dans laquelle elle alléguait que Karan était victime de violence domestique et qu’il l’avait trompée. Karan a allégué que Nisha avait conspiré contre lui avec de fausses accusations d’argent et a également accusé d’avoir une liaison extraconjugale. Maintenant, l’acteur a récemment révélé qu’il voulait que son procès pour divorce soit diffusé à la télévision comme celui du couple séparé d’Hollywood Johnny Depp et son ex-femme Ambre Entendu.

Lors d’un entretien avec RJ Siddharth Kannan, on a demandé à l’acteur s’il souhaitait que son procès en divorce soit télévisé comme celui de Johnny et Amber. Il a révélé que la même chose n’a pas lieu en Inde. Il n’a pas exploré ce genre de terrain depuis longtemps. Il sait qu’il faut rédiger les dossiers et obtenir tous les avocats. Il sait que le système de procès en direct n’existe pas en Inde car il a le sentiment qu’il n’a rien à cacher. La Yeh Rishta Kya Kehlata Hai star a également déclaré qu’il avait joint 1500 pages qu’il avait écrites lui-même. Il n’a aucun papier de sa maison qu’il pourrait récupérer.

Découvrez Karan Mehra-Nisha Rawal en des temps plus heureux.

Pour ceux qui ne le savent pas, Johnny a gagné le procès contre son ex-femme Amber Heard. Pour parler de Karan et Nisha, ils s’étaient mariés en 2012 après être sortis ensemble pendant de nombreuses années. Ils ont également un petit garçon nommé Kavish issu de leur mariage. C’est en 2021 qu’ils ont lavé leur linge sale en public. Leur séparation a choqué toute leur famille et leurs amis. Nisha avait accusé Karan de l’avoir battue et avait également publié d’horribles photos de son front ensanglanté. Les photos de la même chose étaient devenues virales sur les réseaux sociaux.