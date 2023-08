8 façons simples – et peu coûteuses – de réduire vos émissions de carbone

Artistegndphotography | E+ | Getty Images

La plupart des Américains considèrent le changement climatique comme un menace majeure. Mais le niveau de revenu semble guider la volonté ou la capacité d’une personne à adopter un mode de vie plus écologique. Cinquante-neuf pour cent des consommateurs à revenus élevés choisissent toujours ou souvent des produits durables, alors que cela n’est vrai que pour 44 % et 42 % respectivement des ménages à revenus moyens et faibles, selon une nouvelle étude de Deloitte. enquête. Le sondage était mondial, mais les résultats étaient cohérents dans tous les pays, comme les États-Unis, a déclaré James Cascone, associé chez Deloitte. Un achat durable viserait en grande partie à réduire vos émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète – par exemple, en remplaçant un appareil électroménager par un équivalent plus économe en énergie ou en achetant un véhicule électrique. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce fonds socialement responsable n’est peut-être pas aussi « vert » que vous le pensez Les personnes à faible revenu étaient beaucoup plus susceptibles de citer le coût comme un obstacle à un achat respectueux de l’environnement que les personnes à revenu élevé, a constaté Deloitte. « Le coût est un facteur important », a déclaré Gregory Keoleian, directeur du Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan. Les hauts revenus ont généralement l’empreinte carbone la plus importante, a noté Cascone de Deloitte. Ils possèdent des maisons plus grandes, disposent de plus de véhicules et voyagent davantage par avion, par exemple, mais ils peuvent aussi plus facilement se permettre de modifier leur comportement. Les produits durables ont tendance à comporter une « prime verte », ce qui signifie qu’ils sont généralement plus chers que les produits standards, selon les experts.

Même si un achat permettait en fin de compte d’économiser de l’argent à long terme – en raison de la baisse des coûts énergétiques des ménages, par exemple – les personnes vivant d’un salaire à l’autre ne peuvent généralement pas se permettre d’investir dans des choses telles que l’isolation d’une nouvelle maison ou des fenêtres efficaces, a déclaré Katharine Hayhoe, scientifique en chef de Nature Conservancy et professeur à la Texas Tech University. Un nouveau programme national de rabais vise à alléger ou à éliminer le fardeau financier de ces investissements, en particulier pour les ménages à faible revenu. Les crédits d’impôt pour véhicules électriques visent également à réduire le coût net pour les acheteurs. Voici quelques moyens simples – et peu coûteux ou gratuits – de réduire votre empreinte carbone dès aujourd’hui, selon des experts en efficacité et en environnement. Vous pouvez même économiser de l’argent dans le processus.

1. Passez aux ampoules LED dès que possible

Gado | Archives des photos | Getty Images

Selon Hayhoe, remplacer dès que possible les anciennes ampoules de votre maison par des ampoules LED est l’une des meilleures actions que vous puissiez prendre. « C’est une évidence », a-t-elle déclaré. Pourquoi? La LED, qui signifie diode électroluminescente, est aujourd’hui la technologie d’éclairage la plus efficace, selon au Département américain de l’énergie. Les LED consomment jusqu’à 90 % d’énergie en moins et durent jusqu’à 25 fois plus longtemps que les ampoules à incandescence traditionnelles, par exemple, le ministère de l’Énergie dit. Elles durent également environ trois à cinq fois plus longtemps que les ampoules fluorescentes compactes. Ainsi, le ménage moyen économise environ 225 dollars en coûts énergétiques par an en passant à l’éclairage LED, a déclaré le ministère de l’Énergie. Même si les LED sont un peu plus chères, les coûts ont diminué « considérablement » et les prix devraient encore baisser, selon les responsables. Cependant, les ménages commencent à économiser de l’argent très rapidement après avoir opté pour l’éclairage LED, ce qui signifie qu’il est logique, d’un point de vue financier et environnemental, de passer maintenant plutôt que plus tard, a déclaré Keoleian.

2. Réduisez le gaspillage alimentaire

Erlon Silva – Tri Numérique | Instant | Getty Images

L’Américain moyen déchets plus de 400 livres de nourriture par an. Au total, environ 30 à 40 % de la nourriture comestible est gaspillée, a déclaré Keoleian. La réduction de ces déchets permet de réduire les émissions tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sur les intrants de la production agricole tels que le carburant pour les tracteurs et les engrais, ainsi que dans d’autres domaines tels que la réfrigération et la distribution alimentaire, a-t-il déclaré. Les déchets organiques mis en décharge génèrent également du méthane, un gaz à effet de serre qui est plus de 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur dans l’atmosphère. L’Agence américaine de protection de l’environnement publie un liste de moyens de prévenir le gaspillage alimentaire à la maison, comme planifier les repas de la semaine avant de faire les courses et conserver correctement les fruits et légumes. Composter également les restes de nourriture »significativement » réduit les émissions de méthane provenant des déchets. Découvrez cette liste EPA pour obtenir des conseils sur la façon de commencer à composter à la maison.

3. Arrêtez les « vampires énergétiques »

José Luis Pelaez | Pierre | Getty Images

De nombreux appareils électroménagers sont alimentés par des prises électriques, même lorsqu’ils sont éteints ou inactifs. Ces « vampires énergétiques » — qui peuvent inclure des ordinateurs, des sèche-cheveux, des décodeurs de câble et des cafetières, entre autres — peuvent ajouter de 100 à 200 dollars par an à la facture énergétique moyenne d’un ménage. selon au Département de l’Energie. Débranchez ces appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Vous pouvez également les brancher sur une multiprise ou une prise avec un interrupteur mural et allumer ou éteindre l’ensemble du système lorsque vous en avez besoin.

4. Scellez les fuites

Kali9 | E+ | Getty Images

Le chauffage et la climatisation représentent près de la moitié de la consommation énergétique moyenne d’une maison, selon à la Fédération des Consommateurs d’Amérique. Au total, de petites fuites autour de la maison reviennent à laisser ouverte une fenêtre de 3 pieds sur 3 pieds, a déclaré le groupe. Des « mesures simples » telles que le calfeutrage des fenêtres et des pare-vent coulissants sous les portes peuvent permettre d’économiser jusqu’à 20 % sur les coûts de chauffage, a indiqué le groupe. Même l’achat d’un film plastique transparent pour les fenêtres aide à isoler de la chaleur et du froid en ajoutant une poche d’air entre vous et l’extérieur, a déclaré Hayhoe. En effet, elle a fait cela chez elle.

5. Économisez l’eau

Thanasis | Instant | Getty Images

La conservation de l’eau est importante car le traitement de l’eau et des eaux usées sont des processus à forte intensité de carbone, tout comme le chauffage de l’eau à la maison, a déclaré Keoleian. Il existe de nombreuses façons de réduire la consommation d’eau. Par exemple, chargez complètement les machines telles que les lave-vaisselle et les laveuses. Ceux qui lavent la vaisselle à la main peuvent être efficaces en utilisant deux bassines (une pour le nettoyage et une autre pour le rinçage) au lieu de faire couler l’eau. Utilisez également de l’eau froide lorsque cela est possible. Une machine à laver dépense par exemple 90 % de son énergie pour chauffer l’eau, a déclaré la Fédération des consommateurs d’Amérique. Pour le séchage, utilisez une corde à linge par temps chaud. Dans le même ordre d’idées, ouvrez la porte à la fin du cycle de lavage d’un lave-vaisselle et laissez la vaisselle sécher à l’air libre. Même en mettant quelque chose comme une brique dans le réservoir de vos toilettes, vous déplacerez – et donc économiserez – de l’eau.

6. Ajustez votre alimentation, même légèrement

10’000 heures | Vision numérique | Getty Images

Certains aliments sont plus émetteurs de carbone que d’autres. Selon les experts, une alimentation davantage à base de plantes et une réduction de la consommation de viande rouge sont généralement plus respectueuses de l’environnement, ainsi que moins chères et plus saines. Par exemple, le bœuf émissions de gaz à effet de serre par kilogramme est environ sept fois supérieure à celle du poisson d’élevage, 10 fois celle du poulet et 230 fois celle des noix ou des légumes-racines. Cela est dû en grande partie au fait que les vaches produisent beaucoup de méthane. Alors que la viande rouge – bœuf, porc et agneau – représente environ 10 % des calories d’un régime alimentaire moyen, elle contribue à près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à la production agricole, a déclaré Keoleian. Les légumineuses, les haricots, les noix et les lentilles sont de très bons substituts aux protéines, a-t-il déclaré. « Vous pouvez toujours manger de la viande », a déclaré Keoleian. « Il suffit de le limiter et d’avoir une alimentation diversifiée, qui sera plus saine. » Bien sûr, cela pourrait ne pas être possible, a-t-il ajouté. La nourriture et le régime alimentaire sont culturels et tout le monde n’aime pas les protéines végétales.

7. Utiliser efficacement les voitures

Oscar Wong | Instant | Getty Images

Les propriétaires de voitures, même ceux qui consomment beaucoup d’essence, peuvent utiliser leur véhicule plus efficacement. Par exemple, « chaînage de voyages » signifie regrouper des voyages. Un exemple de ceci serait de faire ses courses en rentrant du travail au lieu de faire un seul déplacement au magasin. Les ménages possédant plus d’une voiture peuvent également « redimensionner », un concept qui associe la voiture la plus efficace au voyage. Par exemple, cela peut signifier se rendre au travail dans une berline plutôt qu’un SUV ou une camionnette, a déclaré Keoleian. Les transports en commun, la marche, le vélo et le covoiturage sont également d’autres options, a déclaré Hayhoe.

Tom Werner | Vision numérique | Getty Images