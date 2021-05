8 façons dont un mouvement moderne des droits civiques a déplacé la culture

Carrés noirs, produits en série

par Amanda Hess

La fusion des réponses à tous

par Reggie Ugwu

Le racisme est devenu le genre

par Wesley Morris

Chants de douleur et de défi

par Joe Coscarelli

Les nombreux visages de George Floyd

par Maya Phillips

Revisiter les monuments, revisiter l’histoire

par Jason Farago

Nos étagères, nous-mêmes?

par Lauren Christensen

Faire bouger les musées plus rapidement

par Holland Cotter



20 mai 2021

Le 25 mai 2020, George Floyd a été assassiné sous le genou d’un policier blanc, actuellement en prison. Même ainsi, un an plus tard – après que les Américains ont protesté et affiché des carrés noirs sur les réseaux sociaux; après que les appels à la condamnation des officiers qui ont tué Breonna Taylor et d’autres Noirs américains soient restés sans réponse – la question demeure: après le mouvement de défense des droits civiques le plus important de la vie de beaucoup d’entre nous, combien a changé? Quand la poussière retombe, qu’en est-il du soulèvement qui persiste?

Une réponse pourrait bien se trouver dans l’art. De «Judas et le Messie noir» à «I Can’t Breathe» de HER, de l’annulation des podcasts au renversement des monuments à l’oppression, de «White Fragility» à Ibram X. «How to Be an Antiracist» de Kendi: Merci à la culture que nous avons partagée en une année pas comme les autres, le monde semble, pour le meilleur ou pour le pire, au moins un peu différent.