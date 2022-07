8 façons dont la saga Elon Musk-Twitter pourrait se terminer

Elon Musk arrive au Met Gala sur le thème In America: An Anthology of Fashion au Metropolitan Museum of Art de New York, New York, le 2 mai 2022. Andrew Kelly | Reuter

Dans le dernier rebondissement de la saga Elon Musk-Twitter, l’homme le plus riche du monde a déclaré à la société de médias sociaux qu’il n’avait plus l’intention de l’acheter. Le président de Twitter, Bret Taylor, a rapidement riposté que la société a l’intention d’aller en justice pour faire appliquer la clôture de l’accord de 44 milliards de dollars au prix et aux conditions convenus. Il est difficile de prédire comment le drame se terminera finalement, en particulier avec le négociateur mercuriel impliqué. Il est impossible de deviner toutes les différentes permutations, qui pourraient éventuellement impliquer des questions secondaires telles que le financement. Mais voici huit scénarios possibles.

1. L’affaire se termine, Musk paie des frais de rupture

En théorie, cela peut être l’option la plus propre pour tout le monde – pas de litige, Musk accepte de payer les frais de résiliation de 1 milliard de dollars du contrat et Twitter continue, bien qu’à une valorisation nettement inférieure à 44 milliards de dollars. C’est le chemin du co-fondateur de Twitter, Ev Williams a semblé reculer quand il a tweeté qu’il demanderait si “nous pouvons simplement laisser tout cet horrible épisode se terminer” s’il était toujours au conseil d’administration. Le problème est que le conseil d’administration pourrait enfreindre son obligation fiduciaire s’il laisse Musk marcher – et la réponse de Taylor suggère que Twitter n’a pas l’intention de le faire. Twitter a également un argument juridique solide selon lequel Musk s’est enfermé dans l’achat de la société pour 54,20 $ par action. Lui permettre de s’éloigner après avoir seulement payé les frais de rupture ferait probablement encore baisser les actions de Twitter. Ils ont déjà se négocie avec une décote importante alors que les investisseurs se demandent si et quand un accord aura lieu. Vendredi, l’action a clôturé à 36,81 $. “Ils ne peuvent pas simplement dire : ‘D’accord, épargnons-nous la peine, Elon, nous te laisserons faire baisser le prix de 20 $ par action, ou nous réglerons, nous accepterons de partir si tu ne fais que payer les frais de résiliation d’un milliard de dollars », a déclaré Ann Lipton, professeur de gouvernance d’entreprise à la Tulane Law School. “Twitter n’est tout simplement pas en mesure de faire cela.”

2. Twitter gagne en justice, Musk rachète la société

Il n’y a aucun précédent pour qu’un juge maintienne une clause dite de “performance spécifique” pour faire respecter un contrat pour un accord aussi important que 44 milliards de dollars. Mais il existe des exemples de juges obligeant les acheteurs à conclure des affaires même lorsqu’ils ne le souhaitent pas. En 2001, le tribunal de la chancellerie du Delaware a décidé que Tyson Foods devait acheter IBP Inc., alors le plus grand distributeur de bœuf américain, à l’ancienne prix convenu de 30 $ par action. Tyson avait tenté de se retirer de l’accord après la baisse des performances financières des deux sociétés après la signature de l’accord – tout comme Musk essaie de s’éloigner de Twitter. Un juge a décidé que Tyson ne pouvait pas simplement s’en aller à cause des remords de l’acheteur, et la société a été forcée d’acquérir IBP au prix initialement convenu, qui évaluait IBP à 3,2 milliards de dollars. À ce jour, Tyson est propriétaire d’IBP.

L’application de l’accord pourrait être le meilleur scénario pour les investisseurs de Twitter, mais pourrait laisser Twitter et ses employés face à un avenir instable. Si Musk ne veut vraiment plus posséder Twitter, le lui imposer pourrait conduire à une autre vente, à d’autres changements de direction et à une base d’employés prise dans un tourbillon d’incertitude qui pourrait persister pendant des années.

3. Twitter gagne devant le tribunal, Musk paie des dommages et intérêts

En tant que professeur de droit Vanderbilt Morgan Ricks tweetéil est possible qu’un juge choisisse que Musk paie des dommages-intérêts plutôt que de faire respecter la propriété, en particulier avec Musk’s historique de bafouer les règles et réglementations gouvernementales. Un juge peut craindre que si Musk ne veut pas acheter Twitter, il pourrait rendre une transition de propriété si difficile que les dommages collatéraux seraient brutaux.

4. Musk accepte de régler avec Twitter

Dans ce cas, Musk paierait probablement ses frais de rupture de 1 milliard de dollars et des milliards de plus dans le cadre d’un règlement négocié avec Twitter. Le règlement devrait probablement être suffisant pour que le conseil d’administration de Twitter puisse faire valoir aux investisseurs qu’il a pris la bonne décision fiduciaire de prendre l’argent du règlement au lieu de poursuivre les poursuites.

5. Musk gagne devant le tribunal, ne paie pas de frais de résiliation

Si Musk prouve que Twitter lui a fourni de fausses informations et que les vrais détails ont un effet défavorable important sur l’entreprise, il pourrait s’en aller sans avoir à payer d’indemnité de rupture. Dans son expliquer pourquoi il met fin à l’accord, Musk affirme que Twitter n’a pas respecté ses obligations contractuelles après avoir signé l’accord de fusion. Le principal argument de Musk est que Twitter n’a pas fourni suffisamment de détails ou de preuves pour montrer que ses comptes de spam représentent 5 % ou moins de tous les comptes, comme l’entreprise le prétend. “Toutes les indications suggèrent que plusieurs des divulgations publiques de Twitter concernant ses mDAU [monetizable daily active users] sont soit fausses, soit matériellement trompeuses”, a déclaré Musk et ses avocats écrit dans le dossier.

6. Musk change à nouveau d’avis

7. Musk et Twitter conviennent d’un prix inférieur

La motivation de Musk pour essayer de mettre fin à l’accord pourrait être une tactique de négociation pour amener Twitter à baisser le prix d’acquisition. Le marché, et en particulier certaines actions des médias et de la technologie, ont considérablement baissé en valeur depuis le 25 avril, le jour où Musk a accepté d’acheter Twitter. Le pair de médias sociaux Snap est en baisse de 50% au cours de cette période. Il est possible que Musk et Twitter conviennent d’un prix inférieur – probablement avec des frais de rupture très douloureux pour s’assurer qu’il n’essaie pas de renégocier à nouveau – pour s’adapter à la correction du marché.

