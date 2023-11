​ 8 façons d’améliorer la santé des os pour des articulations plus fortes

Il n’est pas surprenant que l’obésité entraîne un surpoids et une pression supplémentaires sur les articulations et les os du corps. Même s’il est vrai qu’un faible poids dû à la famine peut conduire à l’ostéoporose et qu’une perte de poids peut entraîner une perte osseuse, la perte de poids doit être affectée par un régime alimentaire et des exercices corrects. L’obésité est directement liée à des comorbidités telles que le diabète de type 2 et l’insuffisance rénale chronique, qui peuvent entraîner une perte osseuse, une mauvaise qualité osseuse et un risque accru de fractures de la hanche et de la colonne vertébrale.