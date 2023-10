8 façons d’améliorer la Major League Soccer (MLS)

La ligue de football professionnel de premier plan des États-Unis se porte plutôt bien en ce moment. Mais existe-t-il des moyens d’améliorer la Major League Soccer ?

La MLS approche de son 30e anniversaire, qui coïncidera par coïncidence avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera principalement aux États-Unis. D’ici 2025, la ligue comptera 30 équipes, imitant fidèlement les autres ligues sportives professionnelles américaines « Big 4 ». La plupart des clubs jouent dans des sites de football spécialement conçus (ou attirent des foules qui nécessitent de jouer dans des stades plus grands de la NFL). Et ils ont capturé l’éclair dans une bouteille pour le moment, avec la signature de Lionel Messi attirant plus que jamais les yeux sur la concurrence.

Cependant, la ligue conserve encore de multiples bizarreries, bizarreries et handicaps qui l’empêchent de réaliser son véritable potentiel. Avec un intérêt plus grand que jamais grâce à l’attention portée à Messi, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour perdre les roues d’entraînement et aligner davantage la MLS sur les compétitions d’élite mondiales.

Il y a des choses très simples et fondamentales qui pourraient être faites pour améliorer la Major League Soccer. Il y a aussi une poignée de changements plus drastiques.

1. Du vrai gazon à tous les niveaux

La technologie du gazon artificiel s’est-elle améliorée ? Bien sûr. Mais le football de plus haut niveau au monde se joue sur du gazon naturel. Par exemple, un terrain en plastique dans un endroit comme le Camp Nou, Old Trafford, l’Allianz Arena ou n’importe quelle ligue de haut niveau serait impensable. Pourquoi cela devrait-il être acceptable pour les joueurs aux États-Unis ?

La météo joue-t-elle un rôle dans le choix de la surface de jeu ? Bien sûr. Des endroits comme Montréal, la Nouvelle-Angleterre, Portland et Seattle peuvent être délicats avec le gazon. Mais la MLS joue surtout pendant l’été, le gazon peut fonctionner.

Si l’installation de gazon est intenable en raison d’une utilisation excessive par plusieurs sports, la solution est simple :

2. Supprimer progressivement les lieux partagés

La débâcle du NYCFC jouant des matchs à domicile au Yankee Stadium semble finalement sur le point de disparaître, heureusement. Mais quel que soit le scénario, jouer dans un lieu partagé favorise une perception de « second violon » de tout club. Même si la demande de billets justifie de jouer dans les plus grands stades, chacun de ces bâtiments a été principalement construit pour autre chose que l’équipe de football. Et dans certains cas, comme à Chicago et en Nouvelle-Angleterre, la demande de billets ne correspond certainement PAS à la salle de plus grande capacité, qui produit de terribles images de sièges vides.

Oui, c’est un investissement massif pour ces propriétaires de construire de nouvelles salles. Mais nous parlons de milliardaires. S’ils, et MLS, sont vraiment sérieux d’investir dans le jeu et de faire de la MLS une ligue d’élite, alors allez jusqu’au bout. Imaginez ce que cela donnerait au football aux États-Unis si des clubs comme Seattle et Atlanta construisaient 50 000 places. football des stades ?

3. Perdez la liste farfelue et les règles salariales

La MLS a été construite sur le principe selon lequel elle devait contrôler ses dépenses pour éviter l’effondrement chaotique qui a frappé son prédécesseur, la NASL, au début des années 1980.

Mais nous sommes dans cette entreprise depuis près de 30 ans. La MLS est devenue la ligue de première division américaine la plus durable et la plus stable de tous les temps. Il n’y a pas de groupes de propriété clandestins dans le mix. Les étranges mécanismes mis en place autrefois pour protéger la ligue ne sont plus nécessaires.

En 2023, la MLS a abandonné le processus d’ordonnance d’attribution. Mais le processus de découverte, les joueurs désignés, le SuperDraft, les joueurs locaux et les pools de financement TAM/GAM compliquent excessivement la constitution d’une liste. Le plafond salarial annuel pour 2023 est de 5,2 millions de dollars. C’est moins que ce que gagnent la plupart des joueurs d’un seul club d’élite à l’étranger – mais pour une équipe entière.

Un plafond salarial, c’est bien – mais il devrait être considérablement augmenté pour permettre aux clubs de dépenser comme bon leur semble sans avoir besoin d’un tas de règles spéciales géniales pour le contourner. Cela peut et devrait être tellement plus simple.

4. Adoptez la technologie de la ligne de but

Même si c’est désormais une pratique courante dans la plupart des grandes ligues de football, la MLS n’utilise toujours pas la technologie sur la ligne de but.

Chaque équipe joue dans une salle moderne pouvant l’accueillir. Il n’y a aucune excuse. C’est une évidence d’élever le niveau de professionnalisme dans la ligue.

5. RESTRUCTURER LES ÉLIMINAIRES DE LA COUPE MLS

Dans l’état actuel des choses en 2023, les séries éliminatoires de la Coupe MLS sont franchement ridicules. 18 des 29 équipes – neuf de chaque conférence – participent au tournoi éliminatoire. 62% de toute la ligue.

La parité et donner à chaque équipe une meilleure chance de gloire est une chose. Mais que de nombreuses équipes se qualifient pour les séries éliminatoires est tout simplement comique. Surtout quand on considère chaque L’équipe MLS participe déjà à deux autres tournois au cours de la saison : l’US Open Cup et la Leagues Cup (ainsi que les équipes participant à la Champions Cup).

Et les séries éliminatoires utilisent deux formats différents selon les tours. Le tour d’ouverture des jokers utilise l’élimination simple. Ensuite, c’est une série de 3 matchs au premier tour. Après cela, tout revient à l’élimination simple. C’est juste inutilement complexe.

Utiliser les séries éliminatoires pour couronner un champion de la ligue est ancré dans la culture sportive américaine, et ce n’est pas grave. C’est une chose qui peut, et devrait peut-être, être un peu différente de celle du reste des ligues de football du monde. Mais réduisons-le.

Réduisez-le aux quatre meilleures équipes (ou huit si vous le devez). Une tranche rapide à élimination unique sur deux ou trois semaines. Fait. Cela augmente l’importance de la saison régulière et raccourcit la campagne globale. Cela nous amène à…

6. Arrêtez de jouer pendant les trêves internationales

La MLS joue encore souvent pendant les fenêtres de la FIFA, lorsque les joueurs sont appelés en équipe nationale. Cela s’est produit récemment lorsque leur nouvelle attraction vedette, Messi, n’était pas présent alors que l’Inter Miami jouait au Sporting KC, comme il l’était avec l’Argentine.

Réduire la durée des séries éliminatoires donnerait un peu plus de marge pour éviter les fenêtres FIFA. Et nous savons qu’ils ont fait la promotion du nouveau format de calendrier qui est (principalement) le samedi, mais organisez quelques matchs en semaine si nécessaire pour faire de la place.

Alors que la ligue continue de croître en stature, de plus en plus d’internationaux de haut niveau joueront en MLS. Les ligues secondaires et les divisions inférieures sans importance sont les compétitions qui ne s’arrêtent pas pendant les trêves internationales. Si la MLS veut se présenter comme une véritable ligue d’élite, cela n’a aucun sens de ne pas s’arrêter complètement pendant ces fenêtres.

7. Réduire le nombre d’équipes en première division

La MLS est l’une des rares ligues au monde qui enfreint considérablement les recommandations de la FIFA concernant la taille maximale d’une ligue de première division. Cette année, par exemple, la Ligue 1 française s’est réduite à 18 équipes en reléguant une équipe supplémentaire et en en promouvant une de moins à partir de 2022/23.

Mais vous ne pouvez pas simplement recruter entièrement des équipes de la ligue (à moins que vous ne soyez les Miami Fusion, Tampa Bay Mutiny ou Chivas USA – RIP les gars). Alors, comment pouvez-vous réduire l’effectif de la ligue…

8. Adoptez la promotion et la relégation – même si ce n’est pas jusqu’au bout

C’est toujours une question controversée et toujours repoussée par les dirigeants de la MLS ainsi que par certains fans et commentateurs.

Mais qu’on le veuille ou non, la promotion et la relégation sont la norme mondiale pour le jeu de club. Toutes les ligues les plus grandes et les plus sérieuses du monde l’utilisent. Chaque nation qui a déjà remporté une Coupe du monde l’a.

Mais même si la MLS ne veut pas établir de lien avec le reste de la pyramide américaine, elle pourrait quand même y parvenir. Ils peuvent conserver leur club de propriété exclusive et leur modèle d’entité unique, ce qui maintient la valeur de la franchise à un niveau élevé. Mais ils peuvent ajouter un aspect compétitif unique qui les distinguerait dans le paysage sportif américain (avant que l’USL ne le fasse). Et ils pourraient le faire comme dès 2025 s’ils le voulaient vraiment. Comment? En l’utilisant essentiellement comme mécanisme de planification au sein de la structure de ligue existante.

Pro/rel – À la manière de la MLS :

Au lieu de diviser la ligue en conférences géographiques est/ouest, vous la divisez en fonction du bilan sur le terrain. En 2025, il y aura 30 équipes, vous pourrez donc former 18 équipes en « MLS1 », 12 en « MLS2 ». Pour sauver les apparences et que chacun se sente mieux dans sa peau, on pourrait recourir au vieux truc consistant à marquer les divisions de manière à ne pas désigner directement le niveau. Appelez le circuit du top 15 « MLS Premier » ou quelque chose comme ça, et le 2ème niveau simplement « MLS ». Passez à un calendrier standard de tournoi à la ronde – 34 matchs (2x toutes les autres équipes) pour la MLS1, 33 matchs (3x toutes les autres équipes) pour la MLS2.

Tout le monde reçoit toujours la même part des revenus des droits médias, les nouvelles équipes paient toujours des frais d’expansion pour entrer, et tout ça. L’ensemble de l’entité de la ligue relève toujours du niveau de sanction de la Division 1, cela affecte simplement qui est ou n’est pas éligible aux séries éliminatoires de la Coupe MLS au cours d’une année donnée (vous pouvez également modifier les places de la CONCACAF et les niveaux d’entrée à l’USOC si vous le souhaitez). Les équipes MLS2 se battraient plutôt pour la promotion (ce qui pourrait inclure des séries éliminatoires pour plus de drame et de plus grandes chances).

Lorsqu’il s’agit de nouvelles équipes, cela permet de continuer à s’étendre (et d’encaisser les chèques de frais d’expansion) tout en ayant une place pour ces équipes. Une fois que vous avez rempli la MLS2 jusqu’au numéro souhaité, vous pouvez le diviser à nouveau au niveau régional ou en un troisième niveau supplémentaire pour faire de la place à toujours plus de clubs. Tous sont nichés dans le cadre protecteur du statut existant de la MLS en matière de sanctions et de normes de propriété de première division.

Si un club existant de la USL (ou de n’importe qui d’autre) souhaite se joindre, il peut le faire de la même manière que Portland, Minnesota, Montréal, etc.

L’augmentation du nombre de places dans la configuration globale de la ligue permet également l’ajout de nouvelles équipes (ou l’intégration de clubs non MLS existants) dans les marchés de ligue existants. Des endroits comme Chicago, la région de la baie de San Francisco, le sud et le centre de la Floride, Atlanta ou Dallas-Fort Worth pourraient tous favoriser d’intenses derbies locaux. Même les mégamarchés de New York et de Los Angeles, qui comptent déjà deux équipes chacun, pourraient théoriquement accueillir un ou deux clubs supplémentaires dans la région. Mais sans créer un moyen d’aller bien au-delà de 30 équipes, cela est irréalisable.

C’est à la MLS de décider

Les pouvoirs en place n’ont pas besoin de faire évoluer le MLS par rapport à ce qu’il est aujourd’hui s’ils ne le souhaitent pas. La ligue peut continuer sur sa voie actuelle, continuer à rapporter de l’argent aux investisseurs et se situer au deuxième rang du paysage mondial du football. Mais avec quelques ajustements, la Major League Soccer pourrait éventuellement être à la hauteur de son nom.