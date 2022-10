8 extensions de navigateur gratuites qui vous feront économiser de l’argent en ligne

Dans la crise actuelle du coût de la vie, beaucoup essaient d’économiser de l’argent là où ils le peuvent. Qu’il s’agisse d’acheter de la nourriture moins chère, de réduire les produits non essentiels ou de résister à l’allumage du chauffage, des mesures drastiques sont nécessaires pour joindre les deux bouts pour certaines personnes.

Mais pour presque tous ceux qui ont un revenu disponible, les achats en ligne restent fermement à l’ordre du jour. Cependant, avec tant de détaillants qui réclament votre attention, il peut être difficile de savoir si vous obtenez réellement un bon prix. Ne présumez pas, par exemple, que le prix d’Amazon est le moins cher.

Il a été prouvé que les extensions de navigateur Web aident, soit en réduisant le coût total des articles, soit en effectuant un achat mieux informé.

Lorsque vous naviguez, ils vous indiqueront les codes de réduction que vous pouvez utiliser et lorsqu’il y a un prix inférieur sur le même produit ailleurs.

L’installation des extensions est simple : vous pouvez soit cliquer sur les boutons ci-dessous pour visiter le site Web de l’extension, soit accéder à la bibliothèque d’extensions dans votre navigateur Web. Ils sont tous gratuits. Le seul hic, c’est qu’ils pourraient ne pas fonctionner sur le navigateur de votre téléphone. Si tel est le cas, vous devrez utiliser un ordinateur portable, un PC ou un Mac.

Mon chéri

Disponible pour Chrome, Firefox, Edge, Safari et Opera

Probablement l’extension la plus connue de cette liste et si vous ne l’avez pas installée, vous devriez., Honey est un moyen simple d’économiser de l’argent en ligne. Il teste automatiquement une sélection de codes de réduction sur plus de 30 000 sites, dont beaucoup vous offriront une remise utile.

Anyron Copeman / Fonderie

Honey propose également des remises en argent sur certains sites, ainsi qu’un outil de suivi des prix intégré pour que vous sachiez quel est le meilleur moment pour acheter.

Obtenez du miel

Poche

Disponible pour Chrome, Firefox et Edge (Safari bientôt disponible)

Pouch fonctionne à peu près de la même manière que Honey, bien qu’il ne soit disponible qu’au Royaume-Uni. Si vous êtes basé là-bas, cela vaut la peine d’avoir les deux installés.

Un plus petit éventail de détaillants est pris en charge par Pouch, mais les codes qu’il teste sont souvent différents. Chez certains détaillants, vous pouvez également gagner des points Pouch – chaque point vous rapportera 1 pence sur votre prochain achat.

Obtenir une pochette

Si vous êtes aux États-Unis, essayez plutôt d’utiliser CouponBirds.

Coupert

Disponible pour Chrome, Firefox, Edge et Safari

Une autre extension de navigateur basée sur des coupons à considérer est Coupert. Il teste également les codes chez une variété de détaillants (plus de 20 000 pour être précis) et apparaîtra automatiquement lorsque vous atteignez la caisse.

Il existe également une généreuse offre de cashback sur de nombreux sites. L’extension Coupert principale est conçue pour les clients américains, mais il en existe une autre si vous faites vos achats depuis le Royaume-Uni.

Obtenir Coupert

Le camelizer

Disponible pour Chrome, Firefox, Edge, Opera et Safari

Vous êtes-vous déjà demandé si cette remise Amazon était aussi bonne qu’elle en avait l’air ? Ou si c’est vraiment le meilleur moment pour faire un achat important ?

Dans ces deux scénarios, The Camelizer peut vous aider. Il est basé sur le populaire outil de suivi des prix camelcamelcamel d’Amazon, vous permettant de vérifier facilement l’évolution récente du prix de n’importe quel produit.

Outre un graphique détaillé, vous trouverez également des informations sur les prix les plus bas et les plus élevés jamais enregistrés. C’est très pratique – il n’est pas nécessaire d’ouvrir un onglet de navigateur séparé et de coller le lien dans le site Web.

Anyron Copeman / Fonderie

Vous pouvez également recevoir des alertes par e-mail lorsque le prix de certains produits baisse. Si vous n’aimez pas The Camelizer, Keepa propose un service très similaire.

Obtenez le camelizer

Gixen

Disponible pour Chrome et Firefox

Avez-vous déjà remporté une enchère sur eBay, seulement pour que quelqu’un d’autre se précipite à la dernière seconde et la prenne avant que vous n’ayez le temps de faire quoi que ce soit ? Ce n’est pas un hasard, et ils ne le font probablement pas manuellement.

De nombreux acheteurs expérimentés utilisent une tactique appelée “Sniping”, où ils mettent en place un service tiers pour enchérir automatiquement juste avant la fin d’une enchère. Gixen est l’un de ces services, et il peut vous aider à éviter de payer plus que nécessaire.

Une fois ajouté à votre navigateur, rendez-vous simplement sur n’importe quelle page d’enchères eBay et vous verrez l’option de l’ajouter à Gixen. À partir de là, vous pouvez choisir votre enchère maximale et la laisser faire le reste.

Il y a aussi AuctionStealer si vous cherchez une alternative.

Obtenez Gixen

Tripadvisor

Tripadvisor agit comme un compagnon de voyage tout-en-un, couvrant l’hébergement, la nourriture, les vols et bien plus encore. Mais saviez-vous qu’une grande partie de cette fonctionnalité est disponible dans l’extension de navigateur officielle ?

Anyron Copeman / Fonderie

Outre un accès rapide aux principales catégories de sites Web, vous pouvez également effectuer une recherche directement à partir de l’extension. Mais la fonctionnalité permettant d’économiser de l’argent se présente sous la forme d’un suivi des prix des hôtels, qui vous permet de garder un œil sur l’évolution des prix et de définir des alertes.

Obtenez Trip Advisor

Ratepunk

Disponible pour Chrome et Firefox

Cependant, si vous recherchez une comparaison plus approfondie des prix des hôtels, RatePunk est la solution.

Il compare les tarifs sur tous les principaux sites de réservation, y compris Booking.com, Hotels.com, Expedia et Agoda. Si l’hôtel que vous recherchez est moins cher ailleurs, RatePunk vous le fera savoir.

Obtenez Ratepunk

Remise en argent Rakuten

Disponible pour Chrome, Firefox, Edge et Safari

Quelques-unes des autres extensions de cette liste offrent une remise en argent, mais Rakuten s’y est spécialisé. La société compte plus de 500 magasins partenaires, chacun d’entre eux vous offrant une remise en argent lorsque vous achetez via Rakuten.

Une fois inscrit, accédez simplement au détaillant comme vous le feriez normalement. Une fenêtre contextuelle de l’extension apparaîtra, confirmant que vous recevrez du cashback.

Un cashback de quelques pour cent ne semble pas beaucoup, mais si vous dépensez quelques centaines de dollars/livres, cela s’additionnera bientôt.

Obtenez une remise en argent Rakuten

