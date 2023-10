8 expériences de premier plan à ajouter à votre liste de choses à faire à Londres

Londres est une destination de vacances qui attire des voyageurs du monde entier. La plupart des attractions attrayantes pour les touristes sont liées à la famille royale. Pendant leur séjour en ville, les clients peuvent explorer et en apprendre davantage sur la vie de la famille royale.

Pendant votre séjour à Londres, vous ne pouvez pas laisser passer l’occasion de vous promener dans Hyde Park et de prendre le thé de l’après-midi avec une vue magnifique sur la ville.

Voici un guide de voyage londonien des arrêts incontournables de la ville.

1. Entrez dans la magie avec une visite des studios « Harry Potter »

Si vous êtes tombé amoureux des films « Harry Potter », vous sentirez la magie prendre vie avec une visite des studios Warner Bros à Londres.

Au cours de la visite, vous pourrez explorer les décors des films où se sont déroulées des scènes mémorables, notamment la Grande Salle, la Forêt Interdite, la Plateforme 9 ¾, le Chemin de Traverse, la Banque des Sorciers de Gringotts et la Serre du Professeur Sprout.

Vous verrez également des costumes du film, comme des uniformes de Quiddich et les tenues que portaient Harry, Ginny, Ron et Hermione dans la dernière scène du dernier film de la série.

Cette visite des studios est un incontournable pour tous les fans de « Harry Potter » lors de vacances à Londres.

2. Découvrez Londres d’en haut sur le London Eye

Lorsque le London Eye a ouvert ses portes en 2000, c’était la plus haute roue du monde. Les modules en verre de la roue d’observation permettent aux clients d’avoir une vue plongeante sur la ville. Plus de 3 millions de visiteurs montent chaque année sur le London Eye.

Situé le long de la Tamise à Londres, le London Eye comprend 32 capsules climatisées pouvant accueillir jusqu’à 25 visiteurs. Vous pouvez être rejoint par d’autres personnes ou choisir de louer une capsule entière pour votre fête.

Le trajet de 30 minutes offre aux clients une vue magnifique sur des attractions telles que le palais de Buckingham et Big Ben.

3. Promenez-vous dans l’abbaye de Westminster

L’abbaye de Westminster est une église royale et un site du patrimoine mondial. Cette église est le théâtre des couronnements depuis 1066.

Cette église a également été le lieu de nombreux mariages royaux, notamment celui du prince William et de la princesse Kate en 2011.

4. Visitez le palais de Buckingham

Le palais de Buckingham sert de résidence londonienne et de siège administratif du roi. Au palais de Buckingham, nombreux sont ceux qui assistent à la cérémonie de relève de la garde, au cours de laquelle un détachement de troupes prend le relais d’un autre.

Le balcon du palais de Buckingham est devenu un lieu célèbre où les membres de la famille royale ont fait de nombreuses apparitions.

5. Jetez un œil à Big Ben

Big Ben, peut-être l’horloge la plus célèbre du monde, est une attraction touristique populaire à Londres. La tour mesure 320 pieds de haut et ses aiguilles d’horloge mesurent 9 et 14 pieds de long.

Vous pouvez jeter un œil à Big Ben de l’extérieur ou le voir de plus près en visitant l’intérieur. Si vous choisissez de faire une visite, assurez-vous d’être prêt à gravir les 334 marches jusqu’au sommet.

6. Promenez-vous dans Hyde Park

Depuis la création de Hyde Park par le roi Henri VIII, le parc royal est un lieu que de nombreuses personnes choisissent de visiter lors d’un voyage en ville.

7. Voir un spectacle dans le West End

Le West End regorge de théâtres où vous pourrez passer une soirée en profitant d’un spectacle. Le théâtre le plus ancien encore en activité dans le West End est le Théâtre Royal Drury Lane, qui a ouvert ses portes en 1663.

« Wicked », « Grease », « Retour vers le futur », « Les Misérables » et « Phantom of the Opera » font partie des spectacles joués dans le West End.

8. Sirotez un thé l’après-midi

Pendant votre séjour à Londres, profitez du passe-temps britannique populaire consistant à prendre un thé l’après-midi accompagné de délicieux amuse-gueules. Il existe des endroits dans toute la ville où vous pourrez vous adonner à cette tradition britannique séculaire, comme le Diamond Jubilee Tea Salon de Fortnum & Mason et le Theatre Royal Drury Lane.