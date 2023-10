8 espèces de grimpereaux hawaïens déclarées éteintes | Actualités, Sports, Emplois

Huit espèces de grimpereaux hawaïens, dont une qui pouvait autrefois se compter par centaines à l’est de Maui, ont maintenant été déclarées éteintes.

Le US Fish and Wildlife Service a finalisé lundi une règle supprimant 21 espèces d’animaux et de plantes réparties dans 17 États et territoires de la liste des espèces menacées et en voie de disparition et les classant comme éteintes. Elles rejoignent la liste des 650 espèces américaines susceptibles d’avoir disparu, selon le Center for Biological Diversity.

« Mon cœur se brise face à la perte de ces 21 espèces. » Noah Greenwald, directeur des espèces menacées au Centre pour la diversité biologique, a déclaré lundi dans un communiqué de presse. « Ces plantes et ces animaux ne pourront jamais être ramenés. Nous devons absolument faire tout ce que nous pouvons pour éviter la perte d’encore plus de fils dans notre réseau de vie.

Les huit espèces d’oiseaux déclarées éteintes à Hawaï sont le Maui akepa, le Maui nukupuu, le kakawahie, le poouli, le Kauai akialoa, le Kauai nukupuu, le Kauai oo et le kamao.

Une espèce, le Maui nukupuu, n’a pas été observée depuis 1896, selon le centre. Le petit oiseau était autrefois trouvé dans les forêts mésiques et humides de haute altitude d’ohia lehua et de koa, dont il picorait l’écorce à la recherche d’insectes.

Un autre, le kakawahie, également connu sous le nom de plante grimpante Molokai, a été aperçu pour la dernière fois dans la forêt montagnarde de l’ouest du plateau d’Ohialele sur l’île en 1963. Les plumes rouge vif ou orange de l’oiseau, qui ressemblent à des flammes, étaient traditionnellement utilisées pour les capes et les colliers de alii.

Pour certains, la dernière preuve de leur existence fut un appel distinct. L’akepa de Maui, un petit oiseau chanteur vert poussiéreux dont le cri était un sifflet frémissant avec un long trille, a été vu pour la dernière fois en 1988 et entendu en 1995.

L’espèce la plus récente était le poouli. Également connu sous le nom de grimpereau à face noire, on pensait autrefois que ces oiseaux existaient par centaines à Maui, selon le centre. Habitant uniquement la partie la plus humide et la plus orientale de l’île, leur nombre a rapidement diminué en raison de la perte d’habitat, des maladies transmises par les moustiques, des prédateurs invasifs et du déclin des escargots arboricoles indigènes dont se nourrissaient les oiseaux. Les oiseaux étant menacés d’extinction, ils ont été capturés pour se reproduire en captivité, où les trois derniers sont morts en 2004. Le centre a déclaré que le poouli pourrait être vivant aujourd’hui si les efforts de conservation avaient reçu un financement approprié.

Une espèce végétale hawaïenne dont la radiation est proposée – Phyllostegia glabra var. lanaiensis, une plante à fleurs de la famille de la menthe endémique d’Hawaï, a conservé ses protections grâce à de nouvelles enquêtes identifiant de nouveaux habitats potentiellement adaptés à l’espèce, a déclaré lundi le Fish and Wildlife Service dans un communiqué de presse.