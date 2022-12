8 en France reconnus coupables d’avoir joué un rôle dans l’attaque d’un camion le 14 juillet

PARIS (AP) – Un tribunal français a condamné mardi huit personnes inculpées pour une attaque au camion il y a plus de six ans par un sympathisant de l’État islamique qui a tué 86 personnes célébrant le 14 juillet à Nice, sur la Côte d’Azur.

Le verdict du juge fait suite à 3 mois et demi de témoignages parfois déchirants de survivants de l’attaque de 2016, qui, au cours du procès, ont décrit les horreurs et le carnage dont ils ont été témoins ce jeudi soir d’été et l’impact sur leur vie depuis.

Le chauffeur du camion qui s’est enfoncé dans la foule en regardant les feux d’artifice, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a été tué par la police la nuit de l’attaque.

Les huit accusés, sept hommes et une femme, ont été reconnus coupables de l’avoir aidé à orchestrer un attentat terroriste. Le juge les a condamnés à des peines de prison allant de deux à 18 ans. Les procureurs avaient reconnu qu’ils n’avaient pas tous un lien clair avec le terrorisme ou ne savaient pas ce que Lahouaiej-Bouhlel avait prévu.

Le couple le plus étroitement associé à Lahouaiej-Bouhlel, Mohamed Ghraeib et Chokri Chafroud, a été reconnu coupable d’accusations de terrorisme et condamné aux peines les plus longues de 18 ans.

L’accusation a déclaré que tous deux avaient eu “une relation intense” avec Lahouaiej-Bouhlel. Ghraieb en particulier connaissait l’agresseur depuis 15 ans, fréquentait le même gymnase et 1 278 communications téléphoniques avec lui en un an.

Les survivants de l’attaque ont réagi positivement à la nouvelle.

“Je suis satisfaite de voir que les deux principaux accusés ont été condamnés à 18 ans de prison, même si ce n’est rien par rapport à ce que nous avons vécu”, a déclaré la rescapée Laurence Bray. « Ce verdict est un soulagement. Maintenant, il y aura un grand vide.

D’autres accusés qui ont été condamnés mardi auraient connu plus vaguement les plans de l’auteur, comme Ramzi Arefa. Il a été reconnu coupable d’avoir vendu une arme à l’agresseur alors qu’il ne connaissait apparemment pas ses intentions terroristes. Arefa a été condamné à 12 ans de prison.

Le procès a été douloureux pour les survivants et les familles des victimes. Certains ont pu venir à Paris pour les débats, mais beaucoup ont regardé sur un site en ligne sécurisé ou dans un centre de visionnement spécial installé près du front de mer de Nice.

Parmi les victimes, 33 étaient des citoyens étrangers et 15 étaient des enfants. Plus de 2 400 personnes se sont constituées parties civiles au procès.

Le 14 juillet 2016, des milliers de personnes avaient envahi la célèbre promenade de Nice sur la côte méditerranéenne pour célébrer la fête nationale de la France. En 4 minutes et 17 secondes, Lahouaiej-Bouhlel a percuté à pleine vitesse son camion de 19 tonnes dans une foule de familles, de touristes et d’autres personnes sur la pittoresque Promenade des Anglais, tuant 86 personnes et faisant 450 blessés.

Alors que les enquêteurs ont découvert que Lahouaiej-Bouhlel avait exprimé son soutien au groupe État islamique, ils n’ont trouvé aucune preuve claire de ses liens avec des membres de l’EI. Le groupe était actif en Syrie et en Irak à l’époque.

Le massacre du camion fait suite à des attentats meurtriers à Paris au théâtre du Bataclan et sur d’autres sites en France et en Belgique orchestrés par le groupe extrémiste.

Nicolas Vaux-montagny, The Associated Press