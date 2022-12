8 en France face au verdict sur l’attaque d’un camion extrémiste à Nice

Le chauffeur du camion, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a été tué par la police cette nuit-là en 2016. Les huit accusés, sept hommes et une femme, ont été accusés de l’avoir aidé avant ce que les procureurs ont déterminé comme une attaque terroriste.

PARIS – Un jury français devrait rendre mardi son verdict pour huit personnes inculpées dans le cadre d’une attaque au camion par un sympathisant de l’État islamique qui a tué 86 personnes alors que des fêtards se rassemblaient pour regarder les feux d’artifice du 14 juillet à Nice, sur la Côte d’Azur, il y a plus de six ans. .

Le procès de trois mois a été douloureux pour les survivants et les familles des victimes. Certains ont pu venir à Paris pour les débats, mais beaucoup ont regardé sur un site en ligne sécurisé ou dans un centre de visionnement spécial installé près du front de mer de Nice.

Parmi les victimes, 33 étaient des citoyens étrangers et 15 étaient des enfants. Plus de 2 400 personnes se sont constituées parties civiles au procès.

En 4 minutes et 17 secondes, Lahouaiej-Bouhlel a percuté à pleine vitesse son camion de 19 tonnes dans une foule de familles, de touristes et d’autres personnes rassemblées pour le feu d’artifice du 14 juillet sur la pittoresque Promenade des Anglais, tuant 86 personnes et blessant 450 autres.