8 émissions à venir sur Netflix, Hulu et Disney+ en août

Nous tournons le calendrier de juillet à août, ce qui signifie que la saison des superproductions cinématographiques touche à sa fin. Mais à la télévision, les choses se réchauffent. De la préquelle de “Game of Thrones” au dernier épisode de Marvel, de nombreux contenus très attendus arrivent sur les services de streaming ce mois-ci. Donc, pour vous aider à réduire le bruit, nous mettons en évidence quelques-unes des nouvelles versions les plus remarquables des meilleurs streamers comme Hulu, HBO Max, Disney + et plus encore.

‘Industrie’ Saison 2 (1er août, HBO)

Le succès surprise de HBO en 2020 est de retour pour sa deuxième saison tant attendue qui promet encore plus de drame dans le monde impitoyable de la banque d’investissement.

The Sandman (5 août, Netflix)

La bande dessinée acclamée de l’auteur Neil Gaiman reçoit une nouvelle adaptation ce mois-ci. La série dark fantasy est aurait coûté jusqu’à 15 millions de dollars par épisode et a un casting qui comprend les stars de “Game of Thrones” Gwendoline Christie et Charles Dance.

“Une ligue à part” (12 août, Prime Video)

Trente ans après la sortie du film classique original, Amazon a adapté « A League of Their Own » en une série de huit épisodes. Située dans les années 1940, la série suit un groupe de femmes qui se sont lancées dans la formation d’une équipe de baseball entièrement féminine alors que des joueurs masculins servaient pendant la Seconde Guerre mondiale.

‘Never Have I Ever’ Saison 3 (12 août, Netflix)

La comédie populaire de Mindy Kaling au lycée revient pour sa troisième saison et suivra la protagoniste Devi Vishwakumar alors qu’elle navigue dans sa première relation.

« She-Hulk : avocate » (17 août, Disney+)

La dernière émission de la bibliothèque télévisée grandissante de Marvel met en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, alias The Hulk. La série de neuf épisodes sera une comédie dans la salle d’audience après que Walters ait jonglé avec son travail d’avocate avec ses super pouvoirs nouvellement acquis.

“Maison du Dragon” (21 août, HBO)

Un peu plus de trois ans après que “Game of Thrones” a diffusé son dernier épisode, HBO est de retour avec une série préquelle qui, espère-t-il, profitera de la popularité qui a fait de l’original la plus grande émission télévisée. “House of the Dragon” se déroule 300 ans avant les événements de la série originale et raconte la chute de la maison Targaryen. Si la bande-annonce récemment publiée est une indication, les dragons ne manqueront pas.

Des créateurs de la série acclamée par la critique “The Americans”, “The Patient” met en vedette Steve Carrell en tant que thérapeute retenu prisonnier par un tueur en série (joué par la star de “Star Wars” Domhnall Gleeson) qui veut freiner ses pulsions meurtrières .

‘Andor’ (31 août, Disney +)