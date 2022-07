8 éléments essentiels du collège pour la rentrée scolaire à garder dans votre sac à dos

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Que vous comptiez les minutes jusqu’au jour du déménagement ou que vous pressiez chaque dernière seconde de l’été, la saison de la rentrée scolaire est à nos portes. Alors que vous vous préparez à retourner à l’école, certains articles sont absolument nécessaires, surtout si vous allez être sur un campus universitaire.

Je suis actuellement étudiante et, après de nombreux essais et erreurs, j’ai trouvé exactement ce dont j’avais besoin dans mon sac à dos pour passer une journée complète sur le campus. Apprenez de mes expériences universitaires (et de mes erreurs) et n’oubliez pas d’emporter ces huit articles.

James Martin/Crumpe Si vous avez vu les blagues publiées sur les réseaux sociaux à propos des étudiants et de leurs soutien émotionnel gourdes, je suis ici pour signaler qu’ils sont 100% vrais. Une bonne bouteille d’eau est essentielle pour qu’un étudiant occupé reste hydraté. J’ai essayé de nombreuses marques différentes au fil des ans, et mon préféré est le Hydro Flask de 21 onces aux couleurs de mon école, qui se trouve également être l’un des meilleurs choix de Crumpe pour les meilleures bouteilles d’eau réutilisables.

Sarah Tew / Crumpe S’il y a une chose qui est universelle dans les campus universitaires, c’est qu’ils sont bruyants. Être capable de bloquer le bruit dans les dortoirs, les bibliothèques ou sur le quad est essentiel, surtout si vous êtes comme moi et avez besoin d’espaces calmes pour vous concentrer. Consultez cette revue CNET des meilleurs écouteurs antibruit pour 2022 pour des recommandations spécifiques. En tant qu’utilisateur Apple, les AirPod Pros sont mon préféré.

Amazone Quitter votre dortoir sans votre ordinateur portable et vos chargeurs de téléphone est la meilleure façon de gâcher votre journée. Apprenez de mes erreurs et évitez cette redoutable notification de batterie de 20 % pendant votre cours Zoom en gardant un chargeur supplémentaire dans votre sac. Simplifiez votre vie avec un chargeur multiport comme ce modèle Anker, qui peut recharger presque tout (y compris de nombreux ordinateurs portables), grâce à sa puissance nominale de 65 watts et ses multiples ports USB (USB-C et USB-A sont ici, il fonctionnera donc avec presque tous les gadgets portables).

Crumpe Maintenant que vous avez le chargeur, n’oubliez pas les câbles. Les iPhones et certains accessoires Apple utilisent Lightning, tandis que les câbles USB-C deviennent la norme pour presque tout le reste. Gardez une poignée de styles et de longueurs dans votre sac pour ne jamais être pris les mains vides.

Amazone Même dans un monde numérique, où vous avez probablement déjà dépensé beaucoup d’argent pour un ordinateur portable, vous aurez probablement besoin d’un morceau de papier à un moment donné. Prenez ce cahier de rechange que vous avez depuis des années mais que vous n’avez jamais utilisé ou offrez-vous-en un nouveau et amusant. Ajoutez un crayon et un stylo pendant que vous y êtes aussi.

Amazone Même avant la pandémie de COVID-19, je gardais toujours avec moi une bouteille de désinfectant pour les mains de la taille d’un voyage pendant que j’étais sur le campus, surtout quand je mangeais dans les réfectoires. Maintenant, c’est un incontournable. Prenez ce multipack et partagez-le avec vos amis (le désinfectant pour les mains, pas les germes).

Cible Être littéralement pris sous la pluie, tout en étant en retard en classe, misérable et mouillé, ne fait tout simplement pas partie de l’expérience universitaire idéale. Collez un parapluie dans la poche extérieure de votre sac à dos et observez avec supériorité (et vêtements secs) le premier orage éclair du semestre.

Amazone Les pansements, les antiseptiques, l’aspirine et autres articles de premiers soins ne sont pas des choses auxquelles vous pensez jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Avoir une trousse de premiers soins dans votre dortoir (ou, mieux encore, une petite dans votre sac à dos) vous fera économiser beaucoup de temps et de tracas à l’avenir. Amazon vend des kits complets comme celui-ci ou vous pouvez le bricoler. Quoi qu’il en soit, vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup pour vous assurer d’être prêt.