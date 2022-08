8 domaines d’emploi qui annoncent le plus de primes à la signature

Cela suggère que les employeurs se font concurrence pour pourvoir les postes vacants à un moment où les travailleurs sont encore “aux commandes”, selon AnnElizabeth Konkel, économiste chez Indeed.

En juillet, 5,2 % de toutes les offres d’emploi annonçaient une prime à la signature, une part légèrement inférieure au pic de 5,5 % en décembre, mais toujours environ le triple du niveau de juillet 2019, selon une analyse des données internes par site de carrière Indeed.

Les offres varient considérablement selon l’entreprise et le poste, et elles peuvent être assez généreuses. Par exemple, Walgreens offre une prime de signature de 75 000 $ aux pharmaciens dans certaines régions pour réduire les pénuries de personnel, selon un récent rapport dans le Wall StreetJournal.

Les employeurs utilisent les primes de signature à un rythme élevé pour attirer les talents – et il existe des moyens pour les travailleurs de tirer parti de cette tendance.

Par exemple, la part des offres d’emploi annonçant ces bonus est passée de 6 % à 18 % en trois ans, de juillet 2019 à juillet 2021, selon Indeed.

Selon En effet les données . Plus de 10 % des offres d’emploi dans ces catégories respectives offraient une prime à la signature en juillet.

Les travailleurs bénéficient des avantages d’un marché du travail solide depuis le début de 2021, lorsque les entreprises augmentaient l’embauche alors qu’elles rouvraient plus largement après une accalmie à l’ère de la pandémie.

Les offres d’emploi ont atteint des niveaux records et les salaires ont augmenté au rythme le plus rapide depuis des décennies, incitant les employés à démissionner en nombre record et à trouver ailleurs un travail de meilleure qualité ou mieux rémunéré.