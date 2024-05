8 des plus grandes histoires de santé de cette semaine au cas où vous les auriez manquées

{{#rendered}} {{/rendered}}

Fox News Digital publie une gamme d’articles sur la santé chaque jour de la semaine pour vous tenir au courant des actualités les plus importantes en matière de bien-être.

La recherche médicale de pointe, les médicaments révolutionnaires, les problèmes de santé mentale, les drames médicaux personnels et bien plus encore sont tous couverts.

Au cas où vous les auriez manqués, voici quelques-unes des plus grandes histoires de santé de cette semaine.

Découvrez ces huit histoires clés.

1. Certains suppléments pourraient augmenter le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral

Une nouvelle étude suggère que la prise d’une forme populaire de suppléments pourrait rendre un certain groupe de personnes plus susceptibles de souffrir de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Un cardiologue et un nutritionniste sont intervenus. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

2. La moitié des Américains sont mal équipés pour aider en cas de crise

Seuls 51 % des Américains interrogés savent comment pratiquer la RCR avec les mains seules, et seulement 49 % pourraient aider en cas d’hémorragie grave.

Les médecins urgentistes ont partagé des conseils sur la façon dont les gens peuvent être mieux préparés. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

3. De nombreux patients retirés du système de réanimation pourraient avoir survécu, selon une étude

Les familles voudront peut-être attendre avant de prendre la « décision irréversible » de retirer leurs proches du système de réanimation après un traumatisme crânien, disent certains médecins et chercheurs. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

4. Trois femmes partagent leurs meilleurs conseils de longévité

À l’occasion du Mois de la santé des femmes, trois mères et grands-mères âgées de 41, 55 et 64 ans ont révélé à quel point elles défiaient leur âge chronologique. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

5. Un expert en lupus démystifie 7 mythes courants

Le Dr Brooke Goldner de l’Université Cornell, qui vit avec le lupus, a consacré sa vie à sensibiliser les gens à la maladie. Elle a partagé les vérités derrière certaines des plus grandes idées fausses. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

6. Le risque de crise cardiaque pourrait augmenter pendant la saison électorale

Une étude du Massachusetts General Hospital a révélé que les personnes présentant des traits génétiques spécifiques, associés à l’anxiété ou à la dépression, courent un « risque de crise cardiaque significativement plus élevé » pendant les périodes de stress social ou politique. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

7. Un sommeil perturbé et des cauchemars pourraient être liés à des maladies auto-immunes

Ceux qui font des cauchemars intenses et des hallucinations étranges pourraient courir un risque plus élevé de lupus, suggère une nouvelle étude. Des chercheurs et des médecins ont révélé le lien. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

8. Les patients paralysés pourraient trouver un nouvel espoir dans la stimulation de la moelle épinière

Quatre-vingt-dix pour cent des patients paralysés ont retrouvé la force ou la fonction de leurs membres supérieurs après avoir reçu une thérapie expérimentale, selon une nouvelle étude. Les experts ont expliqué pourquoi cela pourrait « changer la donne » pour certains patients. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.