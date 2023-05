8 décembre 2021 – Section locale de Shaw

Classique Colmone 2021 à l’école secondaire Hall

PISCINE ROUGE : Pontiac 2-0, Marquette 0-1, Hall 0-1

PISCINE BLANCHE : LP 1-0, Mendota 0-0, Fieldcrest 0-1

PISCINE NOIRE: Rock Falls 1-0, Bureau Valley 1-0, Putnam County 0-2

PISCINE GRISE : Stillman Valley 1-0, St. Bede 0-0, Princeton 0-1

Samedi 4 décembre

1 – Rock Falls 52, comté de Putnam 37

2 – Stillman Valley 60, Princeton 47

3 – LP 63, Fieldcrest 40

4 – Pavillon 70, Pontiac 54

Lundi 6 décembre

5 – Bureau Valley déf. PC par forfait

6 – Pontiac 66, Marquette 26

Mardi 7 décembre

7 – Mendota contre LP, 17h

8 – St. Bede contre Princeton, 18h30

9 – Hall contre Marquette, 20h

Mercredi 8 décembre

10 – Stillman Valley contre St. Bede, 17 h

11 – Bureau Valley contre Rock Falls, 18h30

12 – Fieldcrest contre Mendota, 20 h

Jeudi 9 décembre

13 – Noir #3 contre Gris #3, 17h

14- Rouge #3 contre Blanc #3, 18h30

15 – Noir #2 contre Gris #2, 20h

Vendredi 10 décembre

16 – Rouge #2 contre Blanc #2, 17h

17- Noir #1 contre Gris #1, 18h30

18 – Rouge #1 contre Blanc #1, 20h

Samedi 11 décembre

11e place – matchs des perdants 13-14, midi

9ème place – jeux des vainqueurs 13-14, 13h30

7ème place – matchs des perdants 15-16, 15h

5ème place – jeux des vainqueurs 15-16, 16h30

3ème place – matchs des perdants 17-18, 18h

1ère place – jeux des vainqueurs 17-18, 19h30

Tournoi de deuxième année Colmone Classic 2021

PISCINE ROUGE : Marquette 2-0, Hall 1-1, Pontiac 0-2

PISCINE BLANCHE : Fieldcrest 2-0, LP 1-1, Mendota 0-2

PISCINE NOIRE: Rock Falls 2-0, comté de Putnam 1-1, Bureau Valley 0-2

PISCINE GRISE : Princeton 2-0, St. Bede 1-1, Stillman Valley 0-2

Samedi 4 décembre

Marquette 50, Hall 35

CP 53, Bureau Vallée 41

Pavillon 55, Pontiac 50

Rock Falls 62, BV 37

LP 50, Mendota 24

St.Bède 57, Stillman Valley 41

Fieldcrest 37, LP 20

Princeton 55, vallée de Stillman 26

Marquette 56, Pontiac 52 (2 OT)

Fieldcrest 47, Mendota 25

Rock Falls 52, CP 32

Princeton 56, Saint-Bède 40

Jeudi 9 décembre

Aux. gym – Noir #3 (Bureau Valley) vs Gris #3 (Stillman Valley), 17h, Rouge #3 (Pontiac) vs Blanc #3 (Mendota), 18h30, Rouge #2 (Hall) vs. Blanc #2 (LP), 20 h

Vendredi 10 décembre

Aux. gym – Match 16 – Noir #2 (PC) contre Gris #2 (St. Bede), 17h, Jeu 17 – Noir #1 (Rock Falls) contre Gris #1 (Princeton), 18h30, Match 18 – Rouge #1 (Mendota) contre Blanc #1 (Fieldcrest), 20h

Samedi 11 décembre

Gymnase principal – Championnat, vainqueurs 17-18, 10h30