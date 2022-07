8 courtiers RE/MAX Ultimate Professionals reçoivent les prix America’s Best – Shaw Local

Le classement « America’s Best Real Estate Professionals » de RealTrends + Tom Ferry a récemment récompensé huit courtiers RE/MAX Ultimate Professionals avec les prix « America’s Best ».

Les courtiers sont Susie Scheuber, Sarah Toso, Dawn Dause, Seve et Sue Jeziorski, Glenn Sharp, Sara Wittchen et Aaron Tidmore.

“‘America’s Best Real Estate Professionals’ est le plus grand classement d’agents de l’industrie basé sur les maisons vendues”, selon un communiqué de presse de RE/MAX. “Ceux qui sont classés font partie des 1,5 % des 1,6 millions d’agents immobiliers les plus performants aux États-Unis.”

Les classements des agents et des équipes participants aux États-Unis sont basés sur les chiffres de 2021 et ont une catégorie pour les côtés des transactions et une catégorie pour le volume des ventes, selon le communiqué.

Voici comment les huit courtiers se sont classés :

· Susie Scheuber – n° 62 en transactions et n° 115 en volume

· Sarah Toso – n° 84 en transactions et n° 116 en volume

· Dawn Dause – n° 90 en transactions et n° 158 en volume

· Steve et Sue Jeziorski – n° 98 en transactions et n° 170 en volume

· Glenn Sharp – n° 157 en transactions

· Sara Wittchen – N° 218 en transactions

· Aaron Tidmore – n ° 243 dans les transactions

“Je vois ces courtiers au bureau tous les jours – conclure des accords, calmer les nerfs des acheteurs ou des vendeurs, commercialiser leur entreprise et ne pas accepter de réponse négative, toujours faire le travail”, a déclaré Shannon Simotes, courtier/propriétaire de RE/MAX, dans le communiqué. “Leur dévouement et leur persévérance quotidiens dans le marché tourbillonnant d’aujourd’hui avec de nombreuses inconnues et des hauts et des bas sont inspirants.”

RE/MAX est détenu et exploité localement et se spécialise dans l’immobilier résidentiel et commercial.

Les bureaux sont situés au 850 Brook Forest Ave. à Shorewood, au 24215 W. Lockport St. à Plainfield et au 16129 S. Weber Road à Crest Hill.

Pour information, visitez remaxultimateprofessionals.com.