8 courses qui aideront à déterminer le contrôle du Sénat lors des élections américaines

Alors que la plupart des regards seront rivés sur l’élection présidentielle entre la candidate démocrate Kamala Harris et le triple candidat républicain Donald Trump, les élections au Congrès, à la Chambre et au Sénat, contribueront à déterminer le climat politique américain jusqu’en 2028.

Les démocrates contrôlent le Sénat lors de la session législative qui est sur le point de se terminer, avec 47 membres du parti et quatre indépendants qui votent régulièrement avec eux. De plus, Harris, en tant que vice-président, a rompu les égalités lors des votes au Sénat à plus de 30 reprises.

Il y a 34 sièges au Sénat à gagner mardi. Parmi ces sièges, 11 sont actuellement occupés par des républicains, 21 par des démocrates et deux par des indépendants – Bernie Sanders du Vermont et Angus King du Maine – qui forment un groupe avec les démocrates. Il y aura au moins neuf nouveaux visages au Sénat, car c’est le nombre de courses comportant un siège vacant.

REGARDER l Le chemin vers 270 voix électorales pour chaque candidat à la présidentielle : Pourquoi 0,008 % de la population américaine pourrait déterminer les élections | À propos de ça Les électeurs de sept États charnières détermineront le résultat de l’élection présidentielle américaine de novembre. Andrew Chang détaille chacun des États en jeu pour Kamala Harris et Donald Trump et leurs parcours vers 270 votes au collège électoral.

Avec autant de sièges à défendre, les démocrates sont perçus comme ayant une colline difficile à gravir pour conserver le Sénat. Les simulations électorales menées par Five Thirty-Eight leur font perdre le Sénat 89 fois sur 100, les modèles Economist/YouGov donnant aux démocrates 30 % de chances de gagner.

Les probabilités reflètent, en partie, le fait que les démocrates sont presque certains de perdre un siège en Virginie-Occidentale libéré par Joe Manchin. Le gouverneur républicain Jim Justice mène un concours qui, selon tous les sondages d’État réalisés, n’est pas compétitif.

Si les républicains remportent le Sénat, le marteau passera des mains du chef de la majorité démocrate Chuck Schumer – mais il ne sera pas remis à l’ancien chef de la majorité, Mitch McConnell. Le républicain du Kentucky, 82 ans, a annoncé qu’il ne se présenterait plus à la présidence.

En plus de ses fonctions législatives et de surveillance, le Sénat vote sur l’approbation des juges de la Cour fédérale, des juges de la Cour suprême et d’une série de positions du cabinet et du gouvernement américain qui nécessitent sa confirmation.

Voici les candidats à certaines des courses clés.

Michigan

Cette combinaison d’images montre le candidat républicain au Sénat du Michigan, Mike Rogers, à gauche, à University Center, Michigan, le 3 octobre, et l’opposante, la représentante américaine Elissa Slotkin, à Détroit, le 2 septembre. (Alex Brandon/Associated Press, Paul Sancya/Associated Press)

Le siège du Michigan est en jeu puisque la démocrate Debbie Stabenow a choisi de ne pas briguer un cinquième mandat. Elissa Slotkin a remporté la primaire démocrate en battant l’acteur Hill Harper. Slotkin est un ancien analyste de la CIA et a occupé un poste au ministère de la Défense dans l’administration de Barack Obama avant de se présenter et de remporter un siège à la Chambre des représentants des États-Unis en 2018.

Le républicain Mike Rogers est une personnalité connue dans l’État. L’ancien agent du FBI a servi dans l’Assemblée législative du Michigan dans les années 1990, puis a remporté plusieurs élections dans le 8e district du Michigan à partir de 2001, avant de se retirer de la politique en 2015. Avant cette course actuelle, il était analyste chez CNN, bâtissant son expérience en tant que Président du comité du renseignement de la Chambre.

Montana

Le sénateur américain Jon Tester, à gauche, et le candidat républicain au Sénat du Montana, Tim Sheehy, sont présentés lors d’un débat à Missoula, au Montana, le 30 septembre. (Ben Allan Smith/The Missoulian/Associated Press)

Les démocrates s’inquiètent des perspectives d’avenir de Jon Tester, qui a remporté trois élections sénatoriales serrées dans un État qui a massivement opté pour Trump lors des élections présidentielles de 2016 et 2020. L’agriculteur et ancien professeur de musique à l’école a servi dans la législature du Montana avant de se rendre à Washington DC en 2020. 2007, où il s’est parfois opposé à son parti, comme lors de son soutien au pipeline Keystone XL.

Tim Sheehy est l’un des plusieurs candidats républicains très riches cherche à entrer au Sénat cette année. C’est un ancien US Navy Seal qui a fondé une entreprise aérospatiale qui s’est avérée très rentable. Bien qu’il ait reçu une Purple Heart pour un incident en Afghanistan, il a fait face à des allégations de bravoure volée en un autre incident mystérieux au cours de laquelle il a été blessé par balle.

Nebraska

Le candidat indépendant au Sénat du Nebraska, Dan Osborn, à gauche, est présenté à Omaha, Nebraska, le 15 mai. Il cherche à vaincre la sénatrice républicaine sortante Deb Fischer, qui est présentée à Washington, DC, le 14 mars 2023. (Nikos Frazier/Omaha World-Herald/Associated Press, Alex Bandon/Associated Press)

Cette course est un joker potentiel, dans la mesure où Dan Osborn se présente comme indépendant et a hésité à savoir s’il ferait un caucus avec les démocrates ou les républicains. Le vétéran de la marine américaine a qualifié le Sénat de « country club de millionnaires travaillant pour des milliardaires ». C’est un mécanicien industriel qui a acquis une reconnaissance nationale il y a trois ans lorsqu’il a réussi a mené une grève dans les usines de céréales Kellogg.

Deb Fischer est originaire du Nebraska depuis toujours. Elle a occupé un poste dans un conseil scolaire pendant plus d’une décennie, a passé du temps à l’Assemblée législative de l’État et est depuis 2012 sénatrice américaine. Elle a donné à Trump de bonnes notes lors de son premier mandat pour son ferme soutien au renforcement de la sécurité nationale et de la défense nationale, ainsi que pour la nomination de juges fédéraux conservateurs.

Nevada

Cette combinaison d’images montre, de gauche à droite, le candidat républicain au Sénat du Nevada, Sam Brown, le 13 septembre, et le sénateur démocrate Jacky Rosen, le 17 octobre. Tous deux ont été photographiés à Las Vegas. (Alex Brandon/Associated Press, John Locher/Associated Press)

Le républicain Sam Brown est un capitaine de l’armée à la retraite qui a subi d’importantes brûlures alors qu’il était en service en Afghanistan en 2008, causées par un engin explosif improvisé. Il a une expérience limitée en dehors du service militaire, s’étant présenté sans succès aux élections de l’État du Texas, où il résidait, ainsi qu’à une campagne de 2022 pour le Sénat américain au Nevada.

Jacky Rosen était membre du Congrès pour son premier mandat dans un district de la région de Las Vegas lorsqu’elle a battu le sénateur républicain sortant Dean Heller en 2018. Elle a puisé dans son humble passé, qui comprend la fréquentation d’un collège communautaire, le travail comme serveuse dans un casino de Las Vegas et en tant que président d’une importante synagogue juive à Henderson, Nevada.

Ohio

Des centaines de millions de dollars ont été investis dans la course au Sénat de l’Ohio. Le sénateur démocrate Sherrod Brown, à gauche, est photographié à Washington, DC, le 7 décembre 2022, tandis que l’opposant républicain Bernie Moreno est vu à Vandalia, Ohio, le 16 mars. (Mariam Zuhaib/Associated Press, Jeff Dean/Associated Press)

La candidature du sénateur démocrate Sherrod Brown pour un quatrième mandat s’annonce comme la plus difficile à ce jour, la course étant en passe de devenir la course au Sénat la plus coûteuse de ce cycle. Les campagnes, les partis et les groupes extérieurs ont dépensé plus de 400 millions de dollars américains en publicités, selon la société de suivi des publicités AdImpact. Brown a auparavant passé 14 ans en tant que membre de la Chambre des représentants des États-Unis, ainsi que deux décennies en politique.

Bernie Moreno est né à Bogota, en Colombie, et appartient à un famille d’influence dans les affaires et la politique latino-américaines. Il vit dans l’Ohio depuis 20 ans, bâtissant une fortune en tant que concessionnaire de voitures de luxe et entrepreneur blockchain avant d’exprimer son intérêt pour la politique nationale, se présentant auparavant pour le siège finalement remporté en 2022 par le sénateur JD Vance.

Pennsylvanie

Le candidat républicain au Sénat de Pennsylvanie, David McCormick, à gauche, est présenté à Pittsburgh le 21 septembre 2023. Il défie le fidèle démocrate Bob Casey, présenté lors d’un événement à Chicago le 22 août. (Gene J. Puskar/Associated Press, Paul Sancya/Associated Press)

Bob Casey, fils d’un ancien gouverneur de Pennsylvanie, a été trésorier de l’État et auditeur général avant d’être élu au Sénat américain. Le démocrate modéré est un allié clé des syndicats et de l’administration actuelle, et brigue son quatrième mandat après trois victoires nettes aux élections sénatoriales.

David McCormick est un vétéran de la guerre du Golfe qui a quitté l’État pour fréquenter et obtenir son diplôme de l’académie militaire de West Point. Il a ensuite obtenu un doctorat à Princeton, puis a occupé un poste de haut rang au Trésor américain dans l’administration de George W. Bush. Il a ensuite été PDG de Bridgewater Associates, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde.

Texas

Le sénateur républicain Ted Cruz du Texas, à gauche, est représenté à Oklahoma City le 13 avril 2022. L’opposant démocrate et actuel représentant Colin Allred, à droite, est représenté à Chicago le 22 août. (Sue Ogrocki/Associated Press, Paul Sancya/Associated Press)

Ted Cruz, né à Calgary, briguant un troisième mandat, s’est heurté à Trump alors que tous deux se présentaient à l’investiture républicaine à la présidence en 2016, mais il est devenu un loyaliste lorsque Trump était dans le bureau ovale. Alors que Cruz a provoqué la colère de nombreux Texans en effectuant un voyage personnel lors d’une violente tempête en 2021, l’avocat formé à Harvard est une voix puissante au sein des commissions judiciaires et des relations étrangères du Sénat.

Les démocrates n’ont pas pu battre Cruz en 2018 avec le célèbre Beto O’Rourke. L’espoir du parti cette année est Colin Allred, qui a passé une partie de quatre saisons en tant que secondeur avec les Titans du Tennessee dans la NFL, a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Californie à Berkeley après avoir pris sa retraite du football et depuis 2018, il siège à la Chambre, où il a parfois critiqué la politique frontalière de l’administration Biden.

Wisconsin

La sénatrice pionnière Tammy Baldwin, à gauche, est représentée à Superior, Wisconsin, le 25 janvier. Son adversaire républicain est Eric Hovde, vu à Madison, Wisconsin, le 20 février. (Alex Brandon/Associated Press, John Hart/Wisconsin State Journal/Associated Press)

La démocrate Tammy Baldwin, après plusieurs années en tant que législatrice d’un État, est devenue la première femme ouvertement homosexuelle élue au Congrès américain en 1998, entamant ainsi un mandat de 15 ans en tant que représentante de la Chambre. Depuis 2013, elle est l’une des deux sénatrices de l’État.

Le républicain Eric Hovde a plongé dans le lac Mendota glacial plus tôt cette année pour prouver sa bonne foi dans le Wisconsin. Il est né et a grandi dans l’État, mais a récemment été PDG de H Bancorp, basée en Californie, et de sa principale filiale, Sunwest Bank.