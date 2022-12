8 conseils pour arrêter de fumer qui fonctionnent réellement

Chaque année, nous écrivons nos listes de choses que nous voulons accomplir pour devenir une meilleure version de nous-mêmes au cours de la nouvelle année. Populaire Résolution du Nouvel Ans comprennent faire plus d’exercice, manger sainement, perdre du poids et arrêter de fumer. La recherche montre que plus de 70% des fumeurs déclarent vouloir arrêter, mais tout le monde ne réussit pas. Une partie de cela ne fait pas la bonne préparation pour arrêter de fumer. Que vous vouliez savoir comment arrêter de fumer de la dinde froide ou comment arrêter de fumer avec une méthode plus progressive, nous sommes là pour vous aider. Grâce à ces conseils pratiques, vous pouvez commencer 2023 du bon pied avec votre objectif d’arrêter de fumer.

Comment faire un plan pour arrêter de fumer qui fonctionne pour vous

La mise en place d’un plan est une excellente façon de commencer le processus d’abandon de la nicotine. Ce plan commence par examiner vos habitudes et déterminer ce qui fonctionnera le mieux pour vous.

Examinez vos habitudes de tabagisme actuelles

Une fois que vous avez décidé d’arrêter de fumer, il est recommandé d’élaborer un plan que vous suivrez jusqu’au bout. Cela commence par examiner vos habitudes de tabagisme et trouver comment les changer.

Prenez conscience de combien vous fumez : Avant de réduire votre consommation, il est important de comprendre combien vous fumez pour commencer. C’est peut-être plus que vous ne le pensez. Comptez le nombre de cigarettes que vous fumez chaque jour et notez-le pour pouvoir consulter ce nombre.

Il y a certainement des raisons pour lesquelles vous fumez ou consommez du tabac et la prochaine étape de votre parcours consiste à les comprendre. Il y a de fortes chances que ce soit une habitude vieille de plusieurs années qui n’ait plus ses raisons – mais réfléchissez à la raison pour laquelle vous avez commencé en premier lieu et pourquoi vous vous y tournez tout au long de la journée maintenant. Chaque fois que vous voulez fumer, écrivez pourquoi vous le faites. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous voulez arrêter de fumer : Avoir une raison en place vous aidera à rester ferme quand il s’agit d’arrêter de fumer. Que ce soit pour votre santé, pour le bien de vos enfants ou pour une autre raison, déterminez pourquoi vous voulez vraiment arrêter de fumer, au-delà du simple fait d’arrêter de fumer. Bien que cesser de fumer pour le plaisir de cesser de fumer soit une excellente façon de commencer, avoir quelque chose que vous pouvez visualiser dans les moments les plus difficiles de ce voyage peut certainement vous aider à passer au travers lorsque vous avez envie d’abandonner.

Apprenez comment le tabagisme affecte votre corps

Le tabagisme et l’usage général du tabac peuvent avoir un effet très négatif sur votre corps. Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, “fumer peut causer des cancers, des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies pulmonaires, du diabète et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, notamment l’emphysème et la bronchite chronique. Fumer augmente également le risque de tuberculose, de certaines maladies oculaires et de problèmes du système immunitaire, notamment la polyarthrite rhumatoïde. ” Toutes ces préoccupations physiques peuvent également entraîner des problèmes de santé mentale avec le stress supplémentaire d’une condition médicale.

Des études ont également prouvé que fumer la nuit peut être une cause directe d’insomnieet une mauvaise santé du sommeil peut entraîner autres problèmes de santé comme l’obésité et les problèmes cardiaques. Le CDC souligne également à quel point la fumée secondaire est également nocive. La fumée secondaire cause environ 400 décès de nourrissons chaque année.

Fixer un objectif

Les objectifs peuvent vous aider à rester motivé, mais au-delà d’un seul grand objectif d'”arrêter de fumer”, fixez-vous des objectifs plus petits que vous pouvez atteindre en cours de route. Peut-être commencez-vous par arrêter de fumer un jour à la fois. Pendant un mois, engagez-vous à ne pas fumer le week-end. Lorsque vous aurez terminé le mois, faites-vous plaisir et passez au prochain objectif. Cela semble plus gérable que d’arrêter de fumer d’un coup (bien que cette méthode fonctionne certainement pour certaines personnes).

Essayez la thérapie de remplacement de la nicotine

La thérapie de remplacement de la nicotine – comme un patch ou une gomme à la nicotine – peut aider à réduire les envies de nicotine. Ces faibles doses de nicotine ont fait leurs preuves dans nombreux études comme une ressource positive pour arrêter de fumer. Si vous envisagez une thérapie de remplacement de la nicotine, ce n’est pas une mauvaise idée de parler à votre fournisseur de soins de santé pour décider quel produit vous convient le mieux.

Pensez aux pilules sur ordonnance

Vous pouvez également parler à votre médecin d’un médicaments sur ordonnance pour vous aider à arrêter de fumer. Chantix et Zyban sont deux médicaments d’ordonnance populaires pour arrêter de fumer dont vous pouvez discuter avec votre médecin. Pfizer a partagé des recherches sur le efficacité de Chantixavec diverses études démontrant que plus de 40% des participants réussissent à s’abstenir de fumer tout en utilisant le médicament.

Créer un système de soutien

S’entourer de personnes sur lesquelles s’appuyer pendant que vous traversez ce qui sera certainement une période difficile peut vous aider non seulement à réussir, mais aussi à rester motivé. Lorsque vous sentez que vous voulez abandonner, ces personnes peuvent vous aider à continuer.

Informez vos amis et votre famille de vos objectifs : Partagez vos objectifs avec votre cercle de confiance qui vous soutiendra, mais laissez de côté ceux qui ne le feront pas. Faites-leur savoir quels sont vos objectifs et faites-leur savoir comment ils peuvent vous aider. Si vous voulez qu’ils ne fument pas autour de vous, dites-le. Si vous voulez qu’ils vous encouragent, dites-le-leur. Si vous voulez qu’ils soient un partisan silencieux, lexpress juste cela.

Partagez vos objectifs avec votre cercle de confiance qui vous soutiendra, mais laissez de côté ceux qui ne le feront pas. Faites-leur savoir quels sont vos objectifs et faites-leur savoir comment ils peuvent vous aider. Si vous voulez qu’ils ne fument pas autour de vous, dites-le. Si vous voulez qu’ils vous encouragent, dites-le-leur. Si vous voulez qu’ils soient un partisan silencieux, lexpress juste cela. Créez votre communauté : Il est également important de trouver des personnes qui traversent actuellement le même parcours que vous ou qui l’ont fait à un moment donné, car elles vous comprendront mieux que quiconque. Communautés en ligne et communautés en personne comme Nicotine Anonyme et Fumeurs anonymes peut être utile.

Il est également important de trouver des personnes qui traversent actuellement le même parcours que vous ou qui l’ont fait à un moment donné, car elles vous comprendront mieux que quiconque. Communautés en ligne et communautés en personne comme Nicotine Anonyme et Fumeurs anonymes peut être utile. Faites appel à un professionnel : Vous pouvez également vous tourner vers votre médecin ou votre thérapeute pour obtenir des conseils et du soutien pendant que vous arrêtez de fumer. Ils peuvent vous fournir des ressources supplémentaires ou des raisons médicalement justifiées d’arrêter de fumer. Ils peuvent également vous aider à voir les effets positifs que votre santé physique et mentale subit lorsque vous fumez de moins en moins, ce qui peut vous aider à rester motivé.

Prévoyez les effets secondaires

La plupart des personnes qui arrêtent de fumer présentent des symptômes de sevrage. Lors du sevrage du tabac, le CDC dit que vous pouvez vous attendre à vous sentir irritable, agité, affamé, déprimé et triste. Vous pouvez également avoir du mal à dormir et voir un gain de poids. Tout cela est courant, mais vous pouvez parler à votre médecin de tout ce qui ne vous convient pas.

Le CDC recommande également l’exercice comme moyen de gérer les sentiments agités et anxieux. L’exercice augmentera votre fréquence cardiaque et stimulera vos endorphines, ce qui peut améliorer votre humeur. De plus, c’est un moyen de canaliser ces effets secondaires négatifs en quelque chose de positif.

Célébrez vos victoires

Bien qu’il soit bon de célébrer l’atteinte de votre grand objectif, il est tout aussi important de célébrer des objectifs plus petits en cours de route. Le premier jour où vous arrêtez complètement de fumer, faites-vous plaisir. Une fois que vous avez atteint une semaine, offrez-vous à nouveau. Offrez-vous un bon repas ou allez chercher une glace. Allez faire une journée au spa ou achetez-vous des chaussures que vous convoitiez. Lorsque vous commencez, créez une banque de récompenses que vous vous offrirez afin de savoir exactement vers quoi vous travaillez.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.