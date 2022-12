8 conseils pour arrêter de boire de l’alcool qui fonctionnent réellement

À la fin de chaque année, nous prenons tous nos nobles résolutions du Nouvel An sur la façon dont nous voulons nous améliorer lorsque janvier arrivera. Les listes incluent des listes populaires comme perdre du poids, trouver un nouvel emploi et arrêter de boire. Si cette dernière figure sur votre liste de résolutions du Nouvel An 2023, nous sommes là pour vous aider à apprendre comment arrêter de boire de l’alcool (ou du moins réduire, si c’est ce que vous voulez) cette année à venir.

Selon le Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme, plus de 14 millions d’adultes aux États-Unis ont ce qui est classé comme un trouble lié à la consommation d’alcool. Le grand nombre de personnes en Amérique qui boivent excessivement est la raison pour laquelle c’est une résolution si courante du Nouvel An – et études montrent qu’environ 25 % des personnes qui s’engagent chaque année à arrêter de boire réussissent à long terme. Cependant, lorsqu’il s’agit de savoir comment arrêter de boire de l’alcool, il est important de comprendre pourquoi vous buvez en premier lieu, de vous entourer de personnes qui vous aideront à arrêter et de célébrer vos victoires en cours de route. Voici quelques conseils utiles pour arrêter de boire.

Comment faire un plan pour arrêter de boire qui fonctionne pour vous

Il n’y a pas une seule bonne façon d’arrêter de boire – il s’agit de déterminer ce qui fonctionne pour vous et votre style de vie. Et cela commence par un plan. Voici quelques éléments à prendre en compte et des mesures concrètes que vous pouvez prendre

Examinez votre relation actuelle avec l’alcool

La première chose que vous devez faire est de prendre du recul et d’évaluer vos habitudes. Cela signifie examiner votre relation avec l’alcool afin de comprendre pourquoi vous buvez, quand vous buvez et combien vous buvez.

Prenez conscience de combien vous buvez : Lorsque la consommation d’alcool fait partie de votre routine quotidienne, vous commencez à oublier à quel point vous consommez réellement. Il est essentiel d’examiner exactement la quantité d’alcool que vous buvez. Regardez chaque boisson pendant que vous la mettez devant vous et comptez combien vous en consommez par jour.

Buvez-vous parce que vous vous ennuyez ? Buvez-vous avec vos amis et votre famille ? Buvez-vous parce que vous êtes triste ? Buvez-vous simplement parce que vous aimez le goût ? Toutes ces raisons sont courantes pour consommer de l’alcool, et votre prochaine étape dans ce processus consiste à comprendre pourquoi vous buvez quand vous le faites. Commencez un journal pour garder une trace de ce que vous buvez et pourquoi et voyez s’il y a des tendances. Cela vous aidera également à trouver de nouvelles façons de satisfaire une envie quand elle se présente. Si vous constatez que vous prenez souvent un verre de vin lorsque vous vous sentez déprimé, vous saurez quoi faire la prochaine fois que ces sentiments se manifesteront. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous voulez arrêter de boire : Avoir un objectif en tête vous aidera à démarrer votre voyage. Pourquoi voulez-vous arrêter de boire ? Si votre raison est simplement que vous voulez le faire, c’est bien ! Assurez-vous simplement de savoir pourquoi vous voulez réduire vos dépenses afin de pouvoir garder cela à l’esprit tout au long de ce processus. Il n’est jamais facile d’arrêter quelque chose, mais savoir pourquoi vous le faites vous aidera à rester sur la bonne voie.

Apprenez comment l’alcool affecte votre corps

L’alcool peut faire des ravages sur votre corps. Selon le Institut national de l’abus d’alcool et de l’alcoolisme, l’alcool vous affecte à peu près de la tête aux pieds. L’alcool peut vous empêcher de penser clairement, provoquer des accidents vasculaires cérébraux ou de l’hypertension artérielle, entraîner une cirrhose et affaiblir votre système immunitaire. Cela peut aussi perturber votre sommeil, et mauvaise hygiène du sommeil peut mener à d’autres problèmes de santé, comme l’obésité et le diabète. Connaître tous les effets négatifs de l’alcool sur votre santé physique et mentale peut vous aider à comprendre pourquoi il vaut mieux s’en passer.

Fixer un objectif

Les objectifs peuvent vous aider à rester sur la bonne voie, mais parfois un grand objectif semble trop hors de portée. Envisagez de vous fixer des objectifs plus petits (et célébrez-les au fur et à mesure). Plutôt que d’avoir un objectif global « Je veux arrêter de boire », commencez par vous dire que vous allez réduire votre consommation d’alcool. Peut-être que vous ne buvez que le week-end pour l’instant. Peut-être que vous faites un mois de janvier sec pour vraiment démarrer le plan. Centres de toxicomanie américains recommande pas plus d’un verre par jour pour les femmes et deux verres par jour pour les hommes, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous vous fixez un objectif de réduction.

Créer un système de soutien

C’est tellement plus difficile d’y aller seul, alors faites appel aux personnes en qui vous avez confiance. Tout le monde a besoin d’une pom-pom girl dans son coin pour les soutenir.

Informez vos amis et votre famille de vos objectifs : Une fois que vous avez un plan en place pour atteindre votre objectif, parlez-en à vos amis proches et à votre famille, tant qu’ils sont le genre de personnes qui vous soutiendront. Dites-leur pourquoi vous avez décidé de réduire votre consommation d’alcool et faites-leur savoir comment ils peuvent vous aider. Si vous voulez qu’ils vous tiennent pour responsable, faites-le-leur savoir et décidez comment ils peuvent vous aider au mieux. Vous pourriez même être en mesure de convaincre certains de vos proches de faire ce voyage avec vous, ce qui peut le rendre plus supportable.

Créez votre communauté : Rechercher des personnes partageant les mêmes idées peut également vous aider à réussir. Il existe de nombreuses communautés en ligne de personnes qui ont arrêté de boire qui vous accueilleront et vous aideront à rester sur la bonne voie. Vous pouvez également trouver un groupe AA local pour obtenir de l’aide, si vous en avez un à proximité. Et maintenant, c’est votre chance de passer du temps avec des amis qui ne sont pas des buveurs et qui ne vous tenteront pas – vous pourriez même trouver de nouveaux amis ou raviver de vieilles amitiés maintenant que vos priorités ont changé.

Faites appel à un professionnel : Parler à un professionnel de la santé, que ce soit votre médecin ou un thérapeute, peut également être extrêmement bénéfique. Ils vous aideront toujours à trouver un mode de vie plus sain et peuvent vous fournir les ressources, le soutien et les encouragements dont vous avez besoin. N’ayez pas peur de les aborder avec le sujet, car ils sont prêts et disposés à vous aider à réussir.

Ayez un plan pour vos sorties

Il peut être difficile de gérer les situations sociales lorsque vous réduisez votre consommation d’alcool, surtout si vous êtes entouré d’autres personnes qui boivent ou qui ont l’habitude que vous buviez. Comme pour toute partie de ce processus, entrez avec un plan. Si vous sortez avec des amis proches ou de la famille avec qui vous vous sentez à l’aise, faites-leur savoir à l’avance que vous ne buvez pas. Si vous vous rendez à une réception qui ne vous donne pas l’occasion de dire quelque chose à l’avance et que vous ne voulez pas attirer l’attention sur vous, vous pouvez vous rendre directement au bar ou à un serveur et vous commander un boisson non alcoolisée. Il est plus facile de se fondre avec un verre à la main, même s’il ne s’agit que d’un coca. Et si vous vous trouvez dans une situation où quelqu’un vous offre un verre, refusez simplement poliment. La plupart du temps, les gens reculeront, et s’ils ne le font pas, restez ferme et dites que vous ne buvez pas ce soir. Vous ne devez à personne votre raisonnement derrière pourquoi vous vous abstenez.

Hors de vue, hors de l’esprit

Si vous êtes vraiment déterminé à réduire votre consommation, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire est de retirer l’alcool de votre maison. Si ce n’est pas à portée de main, vous serez moins tenté de boire. C’est aussi une bonne occasion de trouver des alternatives à certaines de vos boissons préférées ou de céder à un étau. Vous pouvez essayer un peu de mixologie et créer des cocktails sans alcool à boire à la maison pour que vous ayez toujours l’impression d’avoir de la fantaisie, ou vous pouvez trouver une boisson alternative qui vous satisfait, que ce soit du soda, du thé glacé ou quelque chose de similaire. Préparez-vous à avoir ces choses à portée de main en cas de besoin, afin de pouvoir l’étouffer dans l’œuf.

Prévoyez les effets secondaires de l’arrêt de l’alcool

En fonction de votre consommation d’alcool, vous pouvez ressentir moins ou plus les symptômes de sevrage pendant que vous réduisez. Les symptômes comprennent des maux de tête, de l’anxiété, des tremblements ou des tremblements, de l’insomnie, de la fatigue, des changements d’humeur, des troubles gastro-intestinaux, des palpitations cardiaques, une augmentation de la pression artérielle ou du rythme cardiaque, de l’hyperthermie, une respiration anormale rapide, des hallucinations et des convulsions. Heureusement, ces symptômes de sevrage ne devraient pas durer très longtemps – environ une semaine – mais écoutez votre corps au cas où quelque chose vous semblerait anormal pendant cette période. Essayez de rester concentré sur votre objectif final, mais n’ayez pas peur d’appeler votre médecin si quelque chose ne va pas.

Célébrez vos victoires

Donnez-vous du crédit là où le crédit est dû lorsque vous commencez à atteindre vos jalons sans alcool. La célébration vous aide à rester motivé, alors assurez-vous de vous récompenser pour les objectifs atteints. Envisagez de mettre en place un tableau de récompenses avec des choses que vous voulez vraiment – ​​peut-être un dîner dans un nouveau restaurant ou une paire de chaussures que vous convoitez. Fixez des objectifs pour chaque récompense et profitez-en lorsque vous y serez. Vous pourriez même tout mettre en œuvre et vous récompenser avec quelque chose d’important avec une étape importante comme une année sans alcool – des vacances, ça sonne bien !

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.