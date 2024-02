8 conditions dans lesquelles vous pourriez avoir besoin d’un supplément de vitamine D

Comme il est pratique d’obtenir une de vos vitamines quotidiennes grâce au soleil. Alors que d’autres vitamines sont généralement obtenues par l’alimentation, la vitamine D, également connue sous le nom de « vitamine du soleil », peut facilement être obtenue en absorbant simplement ces rayons.

“La vitamine D est importante pour la santé des os, ainsi que d’autres nutriments tels que le calcium, le magnésium et la vitamine K”, explique Erin Stokes, ND. « De plus, la vitamine D soutient une fonction immunitaire saine, ce qui est une priorité pendant les mois d’hiver. Le maintien de niveaux optimaux de vitamine D peut également contribuer à un sentiment général de bien-être.

Cependant, dans la pratique, nous savons qu’obtenir suffisamment de cette vitamine du soleil est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. Les facteurs environnementaux, les saisons, les conditions (telles que le risque de cancer de la peau) et même votre emplacement jouent un rôle important dans la quantité de vitamine D que vous consommez réellement pendant la journée. Alors, comment savoir s’ils consomment suffisamment de vitamine D et quand serait-il judicieux de prendre un supplément de vitamine D ?

Facteurs qui affectent les niveaux de vitamine D

Selon le Instituts nationaux de la santé (NIH), la vitamine D est une vitamine liposoluble qui favorise l’absorption du calcium dans l’intestin et vous aide à maintenir des os sains et solides. Obtenir une quantité suffisante de vitamine D peut également aider à réduire l’inflammation dans le corps.

Cependant, entre 2,6 et 22 % des personnes aux États-Unis souffrent de carences, selon un article de 2022 dans Frontières de la nutrition. De plus, environ 41 % d’entre eux souffrent d’une insuffisance en vitamine D, ce qui signifie que leur nombre n’atteint pas un niveau de carence mais n’est pas optimal. « Beaucoup d’entre nous ne consomment pas suffisamment de vitamine D quotidiennement à cause de l’exposition au soleil. Nous passons moins de temps dehors et sommes plus conscients des dangers d’une trop grande exposition au soleil. Nous portons donc des chapeaux, mettons de la crème solaire et essayons de rester à l’ombre », explique Gillean Barkyoumb, MS, RDN. « Les signes et symptômes d’une carence en vitamines chez les adultes – fatigue, douleurs osseuses, courbatures ou changements d’humeur – peuvent facilement passer inaperçus. Toute personne âgée de plus de 65 ans, ayant la peau foncée ou étant confinée à la maison et incapable d’utiliser l’exposition au soleil comme source de vitamine D devrait envisager de prendre un supplément de vitamine D. »

D’autres facteurs, comme la saison ou encore l’environnement, peuvent également provoquer des niveaux déficients.

“Notre peau peut synthétiser de la vitamine D3 via l’exposition aux rayons UVB, mais divers facteurs tels que la teneur en mélanine de la peau, la pollution de l’air, les variations météorologiques, l’utilisation d’un écran solaire et la situation géographique, entre autres, peuvent affecter la quantité que nous produisons”, explique Huma Chaudhry RD, LDN.

Une autre façon d’obtenir de la vitamine D consiste à consommer des aliments tels que les poissons gras, les jaunes d’œufs, les champignons exposés aux rayons UV, les céréales enrichies et le lait. Étant donné que cette liste d’aliments est limitée, obtenir suffisamment de vitamine D tout au long de la semaine peut être difficile pour beaucoup. “La plupart d’entre nous ne consomment pas une grande quantité de ces aliments, ce qui peut rendre difficile l’obtention de suffisamment de vitamine D à partir de l’alimentation seule”, poursuit Chaudhry.

8 conditions pouvant augmenter le risque de carence en vitamine D

1. Vieillissement

En vieillissant, vous subissez un processus d’augmentation et de perte de densité et de masse osseuse. Avant l’âge de 25 ans, la densité osseuse d’une personne augmentera et restera assez stable entre 25 et 50 ans. Cependant, après 50 ans, la dégradation osseuse (également appelée résorption) se produira plus rapidement, donc suffisamment de vitamine D et de calcium pour renforcer les os sont vitaux pour la population âgée.

Sans une quantité appropriée de ces nutriments, les effets sur le squelette dus à une absorption réduite du calcium peuvent entraîner un risque plus élevé de chutes et de blessures. La production et le métabolisme de la vitamine D changent avec l’âge, et les personnes âgées sont moins susceptibles de s’exposer au soleil dont elles ont besoin. Recherche publiée en 2022 dans Endocrine montre que, dans ce cas, les adultes vieillissants peuvent bénéficier d’une supplémentation en vitamine D à faible dose (environ 25 microgrammes) par jour.

2. Ostéoporose et ostéopénie

Votre corps se décompose constamment et reconstruit de nouveaux os à mesure que vous vieillissez. Si votre corps ne peut pas suivre la création de nouveaux os, cela augmente votre risque d’ostéoporose, une maladie dans laquelle vos os sont trop fragiles et faibles, augmentant votre risque de fractures, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Bien qu’elle ne soit pas aussi grave que l’ostéoporose, l’ostéopénie, qui est la perte de densité minérale osseuse, affaiblit également les os.

«La vitamine D est populaire pour soutenir la santé de nos os et peut être utilisée pour aider à traiter des maladies osseuses comme l’ostéoporose et l’ostéopénie», explique Chaudhry. “Il joue un rôle crucial dans le maintien d’un équilibre homéostatique des minéraux structurels importants, du calcium et du phosphore.”

3. Maladies neurologiques

Un bilan de 2023 en Biomédecine et pharmacothérapie souligne comment la vitamine D agit comme un neurostéroïde dans le corps, essentiel au développement et au fonctionnement du cerveau. De faibles niveaux de vitamine D ont été associés à un risque accru de maladies neurologiques telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’épilepsie et la sclérose en plaques.

4. Troubles de malabsorption

Certains troubles de malabsorption tels que la mucoviscidose, la maladie cœliaque, le syndrome de l’intestin court et les maladies inflammatoires de l’intestin peuvent également entraîner une grave carence en vitamine D, note une étude de 2015 dans le Journal des maladies digestives. Ces conditions rendent difficile la digestion et l’absorption de certains nutriments. Pour cette raison, les personnes souffrant de troubles de malabsorption peuvent avoir besoin d’une supplémentation pour obtenir une quantité adéquate de vitamine D et prévenir d’autres affections liées à une carence.



5. Maladies rénales et hépatiques

“Les maladies rénales et hépatiques entraînent une réduction des enzymes nécessaires à la conversion de la vitamine D en une forme utilisable par l’organisme, ce qui peut entraîner une carence”, explique Barkyoumb.

La recherche a établi un lien entre de faibles concentrations sériques de vitamine D et le développement potentiel d’une stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). Une méta-analyse de 2021 publiée dans Frontières de la pharmacologie ont conclu que la supplémentation en vitamine D pourrait être considérée comme une stratégie efficace pour ceux qui gèrent la NAFLD.

6. Dépression

“De faibles niveaux de vitamine D ont été associés à une augmentation des symptômes de troubles de l’humeur comme la dépression”, explique Chaudhry. « Encourager le temps passé dans la nature, ajouter des aliments riches en vitamine D à son alimentation et un supplément peuvent souvent être ajoutés à son plan de traitement de santé mentale. »

7. Grossesse

« La demande fœtale en vitamine D rend crucial que les femmes enceintes consomment suffisamment de vitamine D », explique Jamie Adams, MS, RD, LDN. « Des recherches cliniques répétées ont démontré comment l’apport en vitamine D peut améliorer la croissance et le développement du fœtus, mais également de meilleurs résultats en matière de santé pour les mamans. La vitamine D joue un rôle crucial dans le développement du fœtus, la santé des os et la fonction immunitaire. Les femmes enceintes ont souvent des besoins accrus en vitamine D pour soutenir la croissance du fœtus et maintenir leur propre santé.

Une revue de 2020 dans Opinion actuelle en obstétrique et gynécologie souligne qu’une supplémentation en vitamine D peut être judicieuse pendant la grossesse. Il peut améliorer la croissance fœtale tout en réduisant le risque de certaines affections, telles que la petite taille pour l’âge gestationnel, la prééclampsie, l’accouchement prématuré et le diabète gestationnel.

8. Rachitisme

Bien que les os se construisent plus rapidement à un jeune âge, il existe toujours un risque de maladie si un enfant présente une grave carence en vitamine D, connue sous le nom de rachitisme, selon le NIH. Si l’enfant n’absorbe pas suffisamment de calcium et de phosphore dans l’alimentation et qu’il présente une carence en vitamine D, les os peuvent être mous et affaiblis.

“Un régime riche en vitamine D et une routine de supplémentation peuvent être un élément nécessaire du traitement”, explique Chaudhry.

Avantages de la supplémentation en vitamine D

Heureusement, la supplémentation en vitamine D est possible et facilement accessible. Les suppléments de vitamine D peuvent fournir suffisamment de vitamine D pour la journée ou la semaine. Étant donné que la vitamine D est une vitamine liposoluble (qui aide l’organisme à maintenir le calcium et le phosphore grâce à l’absorption des graisses), elle n’est pas éliminée de votre système lorsque vous urinez comme une vitamine hydrosoluble, ce qui signifie que vous pouvez en prendre une plus grande quantité. D une à deux fois par semaine pour obtenir une quantité suffisante par rapport à chaque jour.

«Lorsque vous achetez un supplément de vitamine D, vous recherchez la vitamine D3, le cholécalciférol, la forme de vitamine D la plus facilement absorbée et utilisée», explique le Dr Stokes.

Décider de la quantité à prendre est une conversation qu’il est préférable d’avoir avec un professionnel de la santé qui connaît vos besoins particuliers, ainsi que vos habitudes de santé et la fréquence à laquelle vous êtes déjà exposé à la vitamine D sans supplémentation.

Dose quotidienne recommandée et directives posologiques

Pour obtenir suffisamment de vitamine D, la valeur quotidienne recommandée pour une personne moyenne (âgée de 1 à 70 ans) est de 15 microgrammes (ou 600 UI) par jour. Les adultes de 71 ans et plus devraient recevoir 20 microgrammes (800 UI). Cependant, comme mentionné précédemment, puisqu’il n’est peut-être pas possible d’obtenir suffisamment de lumière solaire ou de vitamine D par l’alimentation, un supplément peut s’avérer judicieux.

Cela dit, la quantité de vitamine D que vous devez prendre sous forme de supplément dépend de nombreux facteurs. Le mieux est donc de consulter votre professionnel de la santé avant de commencer la supplémentation afin de déterminer la posologie appropriée pour vous.

« Le facteur le plus important pour savoir quel supplément de vitamine D vous convient le mieux est de faire tester vos niveaux. Il s’agit d’un test sanguin simple et votre résultat vous aidera, vous et votre médecin, à déterminer la puissance et la fréquence de la supplémentation en vitamine D », explique Stokes.

L’essentiel

La vitamine D est facilement accessible grâce à l’exposition au soleil, mais des circonstances particulières peuvent compliquer l’obtention de la quantité quotidienne recommandée. Outre les sources alimentaires, une supplémentation en vitamine D pourrait être judicieuse pour les personnes souffrant de maladies particulières telles que des maladies neurologiques, des maladies rénales et hépatiques, des troubles de malabsorption, le rachitisme ou même des problèmes de santé mentale comme la dépression. Obtenir la bonne quantité de vitamine D est également crucial pendant le vieillissement et la grossesse pour éviter les risques de blessures ou de maladies fœtales.

Cependant, avec autant de facteurs différents en jeu, il est crucial de consulter un médecin…