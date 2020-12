Que vous mangiez du dosa ou du paratha, du pulao ou du naan, un petit chutney sur le côté soulève toujours le repas. Les chutneys, qui sont essentiellement des relish légèrement épaisses à base d’épices douces et d’aliments frais, sont un aliment de base de la cuisine indienne, quelle que soit la région du pays d’où vous venez. Compte tenu de la variété des plats produits dans les cuisines régionales de l’Inde, il est naturel qu’il existe des centaines de types de chutneys préparés chaque jour dans les foyers du pays.

Mais la question à se poser est la suivante: les chutneys sont-ils sains? La réponse simple est oui. Si vous consommez des chutneys préparés à la maison sans excès de sucre, de sel ou de conservateurs, vous mangez quelque chose de sain. Une étude publiée dans le Journal of Food Science & Technology en 2018 suggère que tout comme les cornichons, les chutneys indiens fraîchement préparés à la maison regorgent de qualités nutritives rassemblées à partir de leurs ingrédients de base et sont excellents pour la santé intestinale. L’étude souligne également que si les chutneys ne sont pas fermentés et ont une durée de conservation plus courte que les cornichons, ils sont également rapides et faciles à préparer.

Voici quelques chutneys indiens courants et les avantages pour la santé que vous pouvez en tirer.

1. Chutney menthe-coriandre

Comme toutes les herbes, la menthe et la coriandre regorgent de vitamines, de minéraux et d’antioxydants. De plus, ces herbes ne sont pas riches en calories, mais elles contiennent une quantité substantielle de fibres alimentaires. L’ajout d’autres ingrédients comme l’ail et les piments verts augmente la concentration de nutriments, en particulier les composés bioactifs.

2. Chutney à l’ail

Une étude publiée dans Antioxydants en 2020 suggère que l’ail est incroyablement nutritif et possède de nombreuses propriétés de prévention des maladies. Cela suggère que la consommation quotidienne d’ail peut réduire le risque d’hypertension artérielle, de diabète, d’hypercholestérolémie et de maladie cardiaque. Habituellement, la noix de coco, les arachides et les piments rouges sont également ajoutés au chutney à l’ail, ce qui augmente la concentration d’antioxydants dans cette relish.

3. Chutney de tomates

Les tomates sont non seulement riches en vitamine C, B, E et en minéraux comme le potassium, mais contiennent également un composé bioactif appelé lycopène. Le lycopène peut protéger vos cellules contre les dommages et est donc un agent de prévention des maladies très important. Manger du chutney de tomates peut donc être très bénéfique mais assurez-vous de ne pas y ajouter de sucre. À la place, utilisez du jaggery ou des dattes pour équilibrer le goût de ce chutney et ajouter à ses bienfaits.

4. Chutney de noix de coco

Bien que les noix de coco aient la réputation d’être grasses, le fait est qu’elles contiennent des triglycérides à chaîne moyenne (TCM) qui sont beaucoup plus sains que les graisses saturées provenant d’aliments d’origine animale. Ceci mis à part, les noix de coco contiennent également de grandes quantités de fibres, de cuivre, de manganèse, de fer, de sélénium et de phosphore. Même si elles ne sont pas riches en vitamines, les noix de coco sont nutritives, tout comme un chutney de noix de coco préparé simplement.

5. Chutney aux arachides

Les arachides peuvent être riches en calories, mais elles sont faibles en glucides et riches en protéines végétales, vitamines, minéraux et antioxydants. Un chutney d’arachide contient généralement également des tomates, des oignons et de l’ail, ce qui ajoute à la concentration de nutriments dans le plat.

6. Chutney au tamarin

Ce fruit aigre contient des quantités très élevées de vitamines B1, B2, B3 et B5 ainsi que de minéraux comme le magnésium, le potassium, le fer, le calcium et le phosphore. Le tamarin est également exceptionnellement riche en flavonoïdes, ce qui le rend également bon pour la santé. Le chutney de tamarin comprend également de la poudre de gingembre et de l’asafoetida, ce qui ajoute à la richesse antioxydante du plat.

7. Chutney aux graines de chanvre

Le chutney de graines de chanvre est particulièrement populaire dans des États comme l’Himachal Pradesh et l’Uttarakhand. Les graines de chanvre contiennent non seulement les neuf acides aminés – ce qui en fait l’une des meilleures sources de protéines – mais contiennent également des acides gras oméga-3, des fibres, des vitamines E et B6, du magnésium, du potassium et du phosphore. Manger du chutney de graines de chanvre peut donner un bon coup de pouce à votre santé cardiaque, métabolique et cognitive.

8. Chutney de mangue crue

Les mangues crues sont exceptionnellement riches en vitamines A, C et E et sont également riches en minéraux et en antioxydants. Bien que disponible uniquement du printemps à l’été, ce fruit cru est très nutritif et fait un délicieux chutney aigre-doux. Cependant, assurez-vous de ne pas ajouter de sucre blanc à ce chutney et de vous fier plutôt au jaggery ou à la cassonade pour ajouter de la douceur.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Recettes saines.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.