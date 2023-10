8 choses à savoir sur le Pixel 8 Pro

C’est le jour de la révision du Pixel 8 Pro et comme la plupart des années, nous ne sommes pas prêts à publier le nôtre. Écoutez, nous aimons juste prendre notre temps avec ces choses et faire un rapport une fois que nous avons l’impression d’avoir vu tout ce que nous devons voir. Nous n’en sommes pas encore là avec le Pixel 8 ou le Pixel 8 Pro.

Dans cet esprit, nous sommes également conscients que certains d’entre vous souhaitent avoir de nos nouvelles avant d’appuyer sur la gâchette des nouveaux téléphones de Google. Vous souhaitez connaître notre avis sur l’écran, la durée de vie de la batterie, les performances, l’appareil photo et tous les autres aspects importants de ces nouveaux appareils Pixel plus chers.

Nous avons ce qu’il vous faut – voici une liste rapide d’articles Pixel 8 Pro, que vous devez tous connaître avant d’acheter.

1. L’écran est grand, lumineux et joli: Google n’a toujours pas fait un excellent travail pour expliquer pourquoi ils ont nommé leurs nouveaux écrans Actua et Super Actua. C’est probablement parce que c’est ce que les entreprises estiment devoir faire pour se démarquer, mais ce que je peux vous dire, c’est que l’écran Pixel 8 Pro est merveilleux à regarder et à utiliser.

Non seulement l’écran AMOLED de 6,7 pouces devient incroyablement lumineux (2 400 nits) à l’extérieur, mais il conserve de superbes couleurs sous tous les angles, est extrêmement réactif au toucher et peut devenir très sombre à l’autre extrémité dans des situations sombres. Il s’agit d’un écran haut de gamme complet de Google, parmi les meilleurs de Samsung. C’est aussi plat. C’est plat !

2. La durée de vie de la batterie est assez bonne: Google a installé une batterie de 5 050 mAh dans le Pixel 8 Pro, nous ne parlons donc pas d’une augmentation massive de capacité par rapport au Pixel 7 Pro. Il n’a pas non plus vraiment de charge plus rapide ou mieux Chargement avec ou sans fil. La bonne nouvelle est que la durée de vie de la batterie a été très bonne au cours de la semaine dernière.

Mon utilisation a augmenté avec les tests de ce téléphone, ce qui a conduit à plus de 4 heures d’écran par jour. Les premiers jours, je prenais des captures d’écran à la fin de la nuit pour suivre mon évaluation, mais les choses se sont si bien passées que j’ai pratiquement arrêté. À la fin de la nuit, il me reste en moyenne environ 30 % de batterie, et encore une fois, c’est avec une utilisation plus intensive que celle à laquelle je suis habitué. Aujourd’hui, autre exemple, je suis à 1h30 d’écran à l’heure avec 75% restants. Je suis presque sûr que je pourrais atteindre plus de 6 heures d’écran à temps avec ce téléphone et quand même me coucher.

3. C’est vif avec la performance: La puce Tensor G3 à l’intérieur du Pixel 8 Pro ne remportera peut-être aucune bataille de référence, mais Google l’a clairement mise au point pour obtenir d’excellentes performances lorsqu’elle est combinée avec son expérience logicielle Pixel. Le téléphone est vif, vif, vif.

J’ai joué avec le fond d’écran IA pendant trop longtemps, trop de Pokemon GO, et j’ai également consommé beaucoup de YouTube, tout ce qui pourrait chauffer l’appareil et le ralentir. Les seules fois où j’ai remarqué que le téléphone devenait chaud, c’est lorsque j’avais mis une heure à créer des fonds d’écran IA, mais le téléphone n’a pas reçu de chaleur. chaud comme les anciens téléphones Pixel et en quelque sorte toujours maintenu les performances.

Je dois faire plus de tests sur ce front, comme dans des environnements plus chauds et vraiment pousser pour voir, mais jusqu’à présent, je vois de bons résultats.

4. Cette conception est la meilleure à ce jour: Le design du Pixel 8 Pro est certes familier, mais c’est aussi le meilleur de Google à ce jour. Les coins arrondis sont un plaisir dans la paume, l’écran plat est bien meilleur à utiliser avec Android comme système d’exploitation et lorsqu’il est physiquement en mode à une main, et la barre de caméra réunissant toutes les caméras dans une seule fenêtre a l’air tellement nettoyeur. Le poids n’est pas excessif comme certains gros téléphones, l’équilibre général semble correct et, bien que quelque peu glissant, j’ai pu gérer ce gros téléphone sans être ennuyé (jusqu’à présent).

5. Le verre mat est magnifique: J’aurais probablement pu en parler plus haut, mais le verre mat ici est tellement génial. J’ai testé le modèle Porcelain et aucune empreinte digitale n’a été trouvée après une semaine complète d’utilisation. J’ai commandé le bleu (Bay) pour un usage personnel, mais le noir mat (Obsidian) était également très tentant simplement parce qu’il avait l’air si beau en personne. Il n’y a pas de couleur avec laquelle vous pourriez vous tromper sur le Pixel 8 Pro et tout cela est dû à ce verre mat.

6. Laissez-moi continuer à tester la caméra: Je sais que vous vouliez venir ici et me faire dire que c’est le meilleur appareil photo de l’histoire. Je vais seulement décevoir pour l’instant, car je n’ai pas eu l’occasion de me plonger pleinement dans l’appareil photo. J’ai pris quelques photos, dont la plupart sont excellentes, mais j’ai besoin de plus de temps. Ce que je peux vous dire pour l’instant, c’est que l’appareil photo est semi-rapide à charger (j’aurais aimé qu’il soit plus rapide) et que j’adore la nouvelle application appareil photo qui sépare les modes vidéo et photo. Votre garçon ne filme presque jamais de vidéo et cacher ces modes est ma nouveauté préférée.

Je suis en train de créer une galerie d’échantillons d’appareils photo Pixel 8 Pro (ici) sur lequel je continuerai à publier au fur et à mesure que j’avance vers la révision.

7. Le fond d’écran AI est trop amusant: Oui, le fond d’écran AI sur lequel Google a mis des cerveaux numériques pour créer des fonds d’écran à la volée est tellement génial. L’autre jour, j’ai regardé l’utilisation de ma batterie et il m’a été indiqué que j’avais 2 heures et 44 minutes dans l’application AI Wallpaper… ouais, j’espère que cela signifie simplement qu’elle fonctionnait en arrière-plan et que je ne l’utilisais pas activement pendant si longtemps. Mais j’aurais pu l’être.

Ce créateur de papier peint commence par un thème comme Imaginaire, Peinture (mon préféré), Texture, Floraison, Flou artistique et Terrain, puis vous permet de choisir parmi des options supplémentaires avant de générer. Une fois ce processus terminé, il vous reste souvent entre 2 et 7 fonds d’écran parmi lesquels choisir, qui doivent tous être originaux. C’est tellement bien.

8. Je n’ai pas encore de plaintes majeures: Pour le moment, je n’ai pas de reproches majeurs à partager avec vous concernant le Pixel 8 Pro. Certains éléments qui méritent d’être mentionnés sont le côté glissant de l’arrière, le désordre d’empreintes digitales que vous trouverez sur les côtés en aluminium poli, une connexion cellulaire qui ne semble pas toujours aussi stable lorsque je me déplace de tour en tour et le lecteur d’empreintes digitales. Oui, le lecteur d’empreintes digitales est mauvais, comme sur les Pixel 6 et Pixel 7.

Voilà donc ma brève mise à jour avant la publication de l’examen complet – faites-moi savoir ce que vous devez savoir d’autre.

Liens vers la boutique Pixel 8 Pro: Meilleur achat | Boutique Google