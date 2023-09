8 cadeaux à offrir à votre amie enceinte pour un meilleur sommeil

70 $ chez Frida Coussin de grossesse réglable Keep-Cool Frida Mom Oreiller de grossesse 298$ chez Somé Fiches de performances de refroidissement continu Somé Draps rafraîchissants 150 $ chez Casper Oreiller hybride Casper avec technologie Snow Oreiller rafraîchissant 200 $ chez Hatch Réveil Hatch Restore 2 au lever du soleil Machine à bruit blanc et réveil Afficher plus (3 articles)



Si vous connaissez quelqu’un qui est enceinte et que vous souhaitez lui offrir un cadeau, vous pourriez envisager des articles propices au sommeil. Comme vous pouvez l’imaginer, le sommeil est grandement affecté pendant la grossesse, en raison des fluctuations hormonales et de tous les changements physiques qui se produisent dans le corps. Certaines personnes sont sujettes à l’épuisement pendant la journée ou à l’insomnie la nuit, il est donc essentiel de rendre l’expérience de sommeil aussi confortable que possible.

Si vous cherchez des idées, ce sont les meilleurs cadeaux à offrir à un futur ami ou à un membre de la famille. Certains sont des produits que j’ai expérimentés pendant ma grossesse et qui m’ont aidé soit à me détendre avant de me coucher, soit à rendre le sommeil plus agréable (comme un oreiller de grossesse et une machine sonore). D’autres sont triés sur le volet par nos experts du sommeil de confiance, qui connaissent une chose ou deux pour mieux dormir. L’avantage de ces produits est qu’il n’est pas nécessaire d’être enceinte pour les utiliser. En fait, ces produits peuvent également être appréciés par les personnes non enceintes et même en post-partum.

Giselle Castro-Sloboda/CNET Vous ne pouvez pas vous tromper en offrant un oreiller de grossesse à votre proche enceinte. J’en ai testé beaucoup pendant ma grossesse et l’oreiller de grossesse réglable Keep-Cool Frida Mom était le choix de mon éditeur parmi les articles préférés pour un meilleur sommeil. Cet oreiller prend peu de place et ne vous fait pas surchauffer pendant la nuit. C’est l’oreiller idéal si vous commencez tout juste à développer une bosse et que vous souhaitez un soutien supplémentaire lorsque vous commencez à dormir sur le côté. C’est également une bonne option si vous dormez sur le côté et que vous souhaitez continuer à utiliser un oreiller de grossesse après l’accouchement.

Somnolent L’une des meilleures façons de passer une bonne nuit de sommeil est d’utiliser un masque de sommeil. Il a été démontré que les masques de sommeil améliorent votre sommeil paradoxal et augmentent les niveaux de mélatonine en bloquant la lumière. Cela peut également profiter à votre amie enceinte qui a du mal à dormir la nuit. Nasha Addarich Martinez, experte du sommeil et rédactrice en chef du bien-être de CNET, ne jure que par le masque de sommeil Drowsy Lavender Haze. Le masque est composé de pure soie de mûrier et le rembourrage ressemble à un nuage. Il est doté d’une sangle réglable qui permet au masque de s’adapter parfaitement à votre visage afin que la lumière soit complètement bloquée.

Quelques

Casper Outre les draps rafraîchissants, un oreiller rafraîchissant peut également améliorer le sommeil pendant la grossesse. L’oreiller hybride Casper avec technologie Snow est le meilleur choix d’oreiller rafraîchissant de Caroline Igo, experte en sommeil et rédactrice en chef de CNET. Elle a testé environ 25 oreillers différents et Casper a réussi avec brio. Il est composé d’une mousse de poly perforée, de fibres de polyester et de gel, que Casper appelle Snow Technology. Ce matériau est destiné à maintenir la zone autour de votre tête et de votre cou à une température neutre afin de favoriser la circulation de l’air. Un autre avantage est que l’oreiller ne nécessite pas de peluches mais s’adapte bien à votre tête lorsque vous vous allongez dessus. Cet oreiller convient aux dormeurs latéraux, et c’est la façon recommandée de dormir à mesure que votre grossesse progresse.

Giselle Castro-Sloboda/CNET En testant les pistolets de massage, j’ai appris que non seulement ils sont bons pour masser les muscles endoloris, mais qu’ils peut également être utilisé comme somnifère. Le Theragun Mini (deuxième génération) est l’un de mes meilleurs choix car il est suffisamment petit pour être placé sur votre table de nuit et a également du punch. La deuxième génération du Theragun Mini est plus silencieuse, plus petite et plus légère que son prédécesseur. De plus, elle est livrée avec trois accessoires. C’est le cadeau idéal à offrir à une personne enceinte, car la croissance d’un être humain entraîne de nombreux maux et douleurs. Le Theragun Mini est une excellente option et peut même être transporté dans un sac de sport ou un sac à main pour un soulagement instantané lors de vos déplacements.

Trappe Le réveil Hatch Restore 2 Sunrise est un ajout agréable à la chambre à coucher dont toute personne enceinte (ou non enceinte) peut profiter. J’ai des stores occultants et j’ai l’habitude de dormir avec le bruit du climatiseur, du ventilateur et du purificateur d’air en arrière-plan. Et quand j’ai commencé à utiliser Hatch Restore 2, j’avais l’impression qu’il s’intégrait parfaitement. Le gadget est à la fois une machine sonore et un réveil que vous pouvez alimenter via une application sur votre smartphone. Il vous permet de personnaliser des sons apaisants pour votre sommeil (comme la pluie ou l’océan) et vous réveille en douceur avec une alarme de lever du soleil. J’aime pouvoir personnaliser les sons du sommeil, les couleurs, le volume et la luminosité de l’alarme du lever du soleil. Le Hatch Restore est également esthétique, il s’intégrera donc forcément dans presque toutes les chambres et peut même être utilisé dans une chambre d’enfant.

Mori L’un des articles dont votre amie enceinte pourra profiter pendant et après la grossesse est un peignoir confortable. J’aime la robe Mori Mama car elle n’est pas trop longue et elle est suffisamment légère pour être utilisée pendant la grossesse et pour l’allaitement après l’accouchement. Il est également doté d’une ceinture à nouer que vous pouvez ajuster à votre guise. C’est le cadeau idéal pour une personne enceinte à la recherche d’une blouse peu encombrante qu’elle pourra porter à la maison et ranger dans sa trousse d’hôpital.