8 blessés dans un incendie dans un entrepôt du NYPD où des preuves sont stockées

NEW YORK (AP) – Huit personnes ont été légèrement blessées mardi dans un incendie dans un entrepôt du département de police de New York qui contient des preuves ADN de scènes de crime ainsi que des voitures, des vélos électriques et des scooters, ont déclaré la police et les pompiers.

L’incendie de l’Erie Basin Auto Pound, un entrepôt bas situé au sommet d’un long brise-lames incurvé sur le front de mer de Brooklyn, s’est déclaré vers 10h30, a déclaré le chef du département du FDNY, John Hodgens.

Le volume de feu a rapidement submergé les pompiers qui étaient entrés à l’intérieur pour combattre l’incendie, puis ont dû se retirer et le combattre de l’extérieur, a déclaré Hudgens. L’effort comprenait des drones ainsi que des bateaux pulvérisant de l’eau dans l’entrepôt depuis le port, a-t-il déclaré.

L’incendie, qui a envoyé un panache de fumée visible à des kilomètres (miles), se poursuivait encore mardi après-midi et pourrait prendre des jours à être maîtrisé, a déclaré Hodgens.

Hodgens a déclaré que trois pompiers, trois secouristes et deux civils avaient été légèrement blessés.

Le chef du département de la police, Jeffrey Maddrey, qui a rejoint Hudgens lors d’un briefing sur les lieux de l’incendie, a déclaré que l’installation est utilisée pour stocker des preuves ADN provenant de scènes de crime ainsi que des vélos électriques, des motos et des voitures. “Il s’agit principalement de preuves, mais nous y stockons également d’autres choses”, a-t-il déclaré.

La police a parfois utilisé l’entrepôt pour des événements publics au cours desquels elle a écrasé des motos, des scooters et des VTT illégaux saisis à des personnes les conduisant illégalement.

Maddrey a déclaré qu’une fois l’incendie maîtrisé, les spécialistes des biens de la police iront à l’intérieur et verront ce qui a été détruit et ce qui peut être récupéré. “Nous ne connaissons pas la gravité des dégâts à l’intérieur”, a-t-il déclaré.

